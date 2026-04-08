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फ्रिज से भी ठंडा पानी! मटकों के सहारे चल रहा 300 लोगों का परिवार, लाखों में कमाई

ऐसे हम 300 से अधिक परिवार के लोग हैं जो इस व्यापार को करते है. हमारे खातेगांव में 160 परिवार है, कन्नौद गांव के 30 परिवार, धाँसड गांव के 40 परिवार, बाई गांव के 20 परिवार, पिपलकोटा के 65 परिवार मिलाकर 300 से अधिक परिवार इस काम को करते हैं. ये सभी गांव देवास जिले में आते हैं.''

1991 से मटकों का बिजनेस कर रहे कैलाश उज्जैन शहर के तीन बत्ती चौराहा समीप मटकों की दुकान लगाकर बैठे कुम्हार कैलाश प्रजापति ने ETV भारत से चर्चा में कहा, ''वर्ष 1991 से वे अपने पिता दादाजी के साथ इस व्यापार को कर रहे हैं. अब पिता व दादाजी के नहीं रहने पर पत्नी व बच्चों के साथ पुश्तैनी व्यापार को आगे बढ़ा रहे हैं. हम देवास जिले के खातेगांव के निवासी हैं, जहां हम 9 महीने तक मटकों को तैयार करते हैं और मार्च से मई महीने तक देवास, उज्जैन, आगर, शाजापुर, मक्सी व अन्य शहरों में रहकर मटकों को बेचते हैं.

देवास जिले के आधा दर्जन से अधिक गांवों के रहने वाले 300 से अधिक परिवार हैं जो 3 महीने तक घर छोड़ कर व्यापार करते हैं. ETV भारत ने 2 परिवारों से चर्चा की जो 1991 से मटकों का व्यापार कर रहे हैं. आइए इस रिपोर्ट में आपको बताते हैं कैसे मिट्टी ने इन परिवारों की तकदीर बदली और डॉ. से जानते हैं मिट्टी के मटकों के पानी पीने के क्या हैं फायदे.

उज्जैन: मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में भी इन दिनों गर्मी ने अपना प्रकोप दिखाना शुरू कर दिया है. सूरज की तेज तपिश से हर कोई चिल्ड और शुद्ध पेयजल की तलाश में है. कहानी मालवा क्षेत्र के देवास जिले के उन परिवारों की सुनाते हैं जिनकी मिट्टी ने तकदीर बदल दी. ये परिवार 9 महीने कड़ी मेहनत कर मिट्टी के मटके बनाते हैं और फिर 3 महीनों तक उज्जैन व अलग अलग शहरों में जाकर उन्हें बेचते हैं.

उज्जैन में झोपड़ी बनाकर रहते हैं कुम्हार (ETV Bharat)

कौन से मटकों की डिमांड?

व्यापारी कुम्हार कैलाश प्रजापति की पत्नी कांता बाई ने बताया, ''सबसे ज्यादा डिमांड बालू रेती मटकों और काले मटकों की होती है. उसके बाद नान मटके और फिर गुजराती मटके जो राजकोट, मोरवी से बनकर आते हैं, उत्तर प्रदेश के कानपुर से बनकर आते हैं उनकी होती है. हम काले मटके, बालू रेती वाले मटके और नान मटके व सुराई बनाते हैं, जिसका उपयोग लगभग 90 प्रतिशत घरों में होता है. बालू रेती मटके सबसे ठंडे होते हैं. इसमें पानी रिसता है इसलिए, काले मटके भी उसी तरह के है जो फ्रिज को फैल कर देते हैं. मालवा के लाल मटके की भी खासी डिमांड है.''

50 हजार लागत, 3 लाख तक की कमाई

कुम्हार कैलाश प्रजापति ने बताया, ''एक दिन में 20 मटके बना लेते हैं और नान मटके 10, सुराई 10 बना लेते है. 1 मटके में 5 से 7 किलो मिट्टी लगती है. नान मटके में 20 से 25 किलो मिट्टी लगती है. हम 15, 20 और 30 लीटर का मटका बनाते हैं और 5, 15, 50 व 100 लीटर का नान मटका बनाते हैं. कीमत की बात करें तो 1991 के समय में जो 20 रु. का मटका मिलता था आज उसकी कीमत 350 रुपए हो गई है. ये काले व नान मटकों की कीमत है.

वहीं, जम्बो लाल मटके 200 से 300 रु तक बिकते हैं. मालवा का लाल मटका 150 से 250 तक मिलता है. इस तरह लगभग ₹50,000 लागत लगाकर हम मटके तैयार करते हैं और 3 महीने में ₹3 लाख तक का व्यापार एक परिवार का हो जाता है. चूंकि घर परिवार सहित झोपड़ी बनाकर बाहर रहते हैं तो 3 माह का खर्च वो अलग निकल जाता है. वहीं हर रोज 100 रु नगर निगम की पर्ची कट जाती है. 3000 महीना नगर निगम को चला जाता है एक परिवार का.''

ग्राहक बोले-मटकों के आगे फ्रिज भी फेल

शहर के देवास रोड स्थित व्यापार कर रहे कुम्हार के यहां पहुंचे ग्राहक रहीस अहमद खान ने बताया, ''वह लंबे वक्त से मटके लेने आ रहे हैं. बाबा नाम से प्रसिद्ध मटका व्यापारी स्व शिवराम प्रजापति के समय से इनके बनाये मटकों का पानी शीतल होता है. फ्रिज भी इन मटकों के आगे फैल है. मैंने बड़े बुजुर्गों और डॉक्टरों के मुंह से सुन रखा है कि मटके का पानी पीने से बीमारियां नहीं होती, इसलिए हम खासतौर से मिट्टी के मटके हर साल लेते हैं.''

भोजन तंत्र को मजबूत करता है मटके का पानी

वहीं, जिला अस्पताल के चिकित्सा अधिकारी जितेंद्र शर्मा ने बताया, ''गर्मी में अधिकतर डायरिया, वोमेटिंग, डिहाइड्रेशन के केस सामने आते हैं. इनडाइजेशन के केस भी बढ़ रहे हैं. ऐसे में मिट्टी के बर्तन का पानी पीना सेहत के लिए अच्छा है. यह पानी भोजन तंत्र को मजबूत करता है, स्किन पर भी कोई साइड इफेक्ट नहीं होता. बॉडी डिटॉक्स होती है, गले मे टॉन्सिल जैसी समस्या नहीं होती. मिट्टी के मटके के पानी के अनेकों फायदे हैं. यह इको फ्रेंडली है, कोई मेंटेनेंस नहीं है.''