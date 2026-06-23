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मालवीय नगर की जीरो वेस्ट कॉलोनी बनी मिसाल, दिल्ली के उपराज्यपाल ने देखा सफल मॉडल

कचरे को समस्या नहीं बल्कि संसाधन मानने की सोच ने नवजीवन विहार को राजधानी की पहचान बना दिया. यह मॉडल आज प्रेरणा बन रहा है.

मालवीय नगर की जीरो वेस्ट कॉलोनी बनी मिसाल
मालवीय नगर की जीरो वेस्ट कॉलोनी बनी मिसाल (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : June 23, 2026 at 5:04 PM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली के कूड़े के पहाड़ों के बीच मालवीय नगर की एक कॉलोनी पूरे शहर के लिए मिसाल बनकर उभरी है. जीरो वेस्ट कॉलोनी के रूप में पहचान बना चुकी नवजीवन विहार में आज दिल्ली के उपराज्यपाल पहुंचे और यहां कचरा प्रबंधन से लेकर रेन वाटर हार्वेस्टिंग तक के मॉडल का निरीक्षण किया. सामुदायिक भागीदारी से तैयार इस मॉडल ने अब तक लाखों किलो कचरे को लैंडफिल तक पहुंचने से रोकने का दावा किया है.

मालवीय नगर स्थित जीरो वेस्ट कॉलोनी नवजीवन विहार में आज दिल्ली के उपराज्यपाल ने RRR सेंटर, कम्पोस्टिंग यूनिट, स्रोत स्तर पर कचरा पृथक्करण व्यवस्था और रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का जायजा लिया. इस दौरान उन्होंने कॉलोनी में चल रही विभिन्न पर्यावरणीय पहलों को करीब से देखा और उनकी कार्यप्रणाली को समझा. करीब आठ वर्षों से नवजीवन विहार के निवासी और RWA मिलकर इस मॉडल को सफल बनाने में जुटे हैं. यहां घरों से निकलने वाले कचरे को अलग-अलग श्रेणियों में बांटा जाता है. जैविक कचरे से खाद तैयार की जाती है, जबकि रिसाइकिल होने योग्य कचरे को दोबारा उपयोग की प्रक्रिया में भेजा जाता है.

डॉ. रूबी माखीजा,सचिव, RWA नवजीवन विहार (ETV Bharat)

मालवीय नगर की जीरो वेस्ट कॉलोनी बनी मिसाल

कॉलोनी का दावा है कि इस मॉडल के जरिए अब तक लगभग 10 लाख किलोग्राम से अधिक कचरे को लैंडफिल साइट्स तक पहुंचने से रोका जा चुका है. यही नहीं, जल संरक्षण के लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम भी प्रभावी ढंग से संचालित किया जा रहा है, जिससे पर्यावरण संरक्षण को नई दिशा मिल रही है.

मालवीय नगर की जीरो वेस्ट कॉलोनी
मालवीय नगर की जीरो वेस्ट कॉलोनी (ETV Bharat)

सभी निवासी मिलकर ज़ीरो वेस्ट मॉडल पर काम कर रहे हैं

नवजीवन विहार में पिछले लगभग आठ वर्षों से हम सभी निवासी मिलकर ज़ीरो वेस्ट मॉडल पर काम कर रहे हैं. घर-घर कचरे का पृथक्करण किया जाता है, जैविक कचरे को कम्पोस्ट में बदला जाता है और रिसाइक्लिंग को बढ़ावा दिया जाता है. हमें गर्व है कि इस पहल के माध्यम से 10 लाख किलोग्राम से अधिक कचरे को लैंडफिल तक जाने से रोका जा सका है. नवजीवन विहार की सफलता के पीछे स्थानीय निवासियों की सक्रिय भागीदारी सबसे बड़ी ताकत मानी जाती है. कॉलोनी के कई निवासी स्वेच्छा से अलग-अलग परियोजनाओं की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं और पर्यावरण संरक्षण को जन आंदोलन का रूप देने में जुटे हैं.

दिल्ली के उपराज्यपाल ने देखा सफल मॉडल
दिल्ली के उपराज्यपाल ने देखा सफल मॉडल (ETV Bharat)

कचरे को समस्या नहीं बल्कि संसाधन माना जाए

मैं नवजीवन विहार में सिक्योरिटी और रेन वाटर हार्वेस्टिंग से जुड़े कार्यों की देखरेख करता हूं. साथ ही डॉ. रूबी माखीजा और उनकी टीम के साथ मिलकर कॉलोनी में चल रही पर्यावरण और स्वच्छता संबंधी गतिविधियों में सहयोग करता हूं. यह एक सराहनीय पहल है और हमें खुशी है कि आज यह मॉडल पूरे दिल्ली के लिए प्रेरणा बन रहा है. विशेषज्ञों का मानना है कि यदि राजधानी की अन्य कॉलोनियां भी स्रोत स्तर पर कचरा पृथक्करण, कम्पोस्टिंग और रिसाइक्लिंग को अपनाएं, तो दिल्ली के लैंडफिल साइट्स पर बोझ काफी हद तक कम किया जा सकता है. नवजीवन विहार का यह मॉडल इसी दिशा में एक सफल उदाहरण बनकर उभरा है.

कचरे को समस्या नहीं बल्कि संसाधन मानने की सोच ने नवजीवन विहार को राजधानी की पहचान बना दिया है. सामुदायिक भागीदारी से तैयार हुआ यह मॉडल आज दूसरी कॉलोनियों के लिए भी प्रेरणा बन रहा है. ऐसे में सवाल यही है कि क्या दिल्ली के अन्य इलाके भी इस जीरो वेस्ट कॉलोनी को अपनाकर स्वच्छ और टिकाऊ भविष्य की दिशा में कदम बढ़ाएंगे.

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