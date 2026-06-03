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ना इमरजेंसी गेट, ना वेंटिलेशन, ना कोई फायर NOC...'फ्लोरिश स्टे' जैसे दर्जनों होटल चल रहे मालवीय नगर में देखें-GROUND REPORT

दिल्ली में मालवीय नगर इलाके में एक रेस्टोरेंट के बेसमेंट में अचानक भीषण आग लगी, जिसमें 21 लोगों की मौत हो गई है.

दिल्ली की होटलों में फायर सेफ्टी का रियल्टी चेक
दिल्ली की होटलों में फायर सेफ्टी का रियल्टी चेक (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : June 3, 2026 at 6:58 PM IST

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नई दिल्ली: मालवीय नगर के हौज रानी इलाके में स्थित फ्लोरिश स्टे होटल में लगी आग ने न सिर्फ 21 लोगों की जान ले ली, बल्कि राजधानी के रिहायशी इलाकों में अवैध रूप से धड़ल्ले से चल रहे होटलों व गेस्ट हाउसों की खौफनाक हकीकत को भी उजागर कर दिया है. ईटीवी भारत की ग्राउंड पड़ताल में जो तथ्य सामने आए हैं, वे बेहद चौंकाने वाले व डराने वाले हैं. यहां सुरक्षा मानकों को ताक पर रखकर देश-विदेश से आने वाले मेहमानों की जिंदगी के साथ सरेआम खिलवाड़ किया जा रहा है.

जिस फ्लोरिश स्टे होटल में यह दर्दनाक हादसा हुआ, उससे कुछ ही दूरी पर 'फ्लोरिश इन' गेस्ट हाउस भी स्थित है. जांच में पता चला कि इन दोनों होटलों का मालिक एक ही है. ईटीवी भारत ने जब 'फ्लोरिश इन' की इमारत का जायजा लिया तो वहां भी लापरवाही का वही ढांचा देखने को मिला, जो हादसे का शिकार हुए होटल में था.

दिल्ली के होटलों में फायर सेफ्टी का रियल्टी चेक (ETV Bharat)

इमारत का नक्शा: बेसमेंट में कैंटीन और फर्स्ट फ्लोर पर रिसेप्शन बनाया गया है. ग्राउंड + 4 मंजिला और बेसमेंट की इस इमारत में कुल 18 छोटे-छोटे कमरे बनाए गए हैं.

शून्य वेंटिलेशन: कमरों में वेंटिलेशन (हवा व रोशनी) की कोई व्यवस्था नहीं है. पूरा होटल सेंट्रलाइज्ड एसी पर निर्भर है. यहां तक कि बाथरूम में भी कोई एग्जॉस्ट फैन नहीं लगाया गया है.

फायर सेफ्टी का अभाव: 18 कमरों वाले इस पूरे होटल में कमरों के अंदर एक भी फायर एक्सटिंग्विशर (आग बुझाने का गैस सिलेंडर) मौजूद नहीं था. सिर्फ फर्स्ट फ्लोर के रिसेप्शन पर दो छोटे सिलेंडर टांग कर औपचारिकता पूरी की गई थी.

आधुनिक प्रणालियां गायब: पूरी इमारत में कहीं भी ऑटोमैटिक स्मोक डिटेक्टर या पानी छिड़कने वाला स्प्रिंकलर सिस्टम नहीं लगाया गया है.

कांच की दीवारें बनीं काल: बाहर से आलीशान और सुंदर दिखाने के लिए इन होटलों की पूरी इमारत को सामने से मोटे कांच से ढक दिया गया है. 'फ्लोरिश स्टे' में भी यही कांच काल बन गए. आग लगने के बाद धुआं बाहर नहीं निकल पाया और दम घुटने से अधिकांश मौतें हुईं.

लिफ्ट बंद व सीढ़ियों पर आग: बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं: ज्यादातर होटलों में ऊपरी मंजिलों पर जाने व आने के लिए केवल एक संकरी सीढ़ी और लिफ्ट की व्यवस्था है. नियमों के मुताबिक आपातकालीन स्थिति के लिए एक इमरजेंसी एग्जिट होना अनिवार्य है, जो यहां कहीं नहीं दिखा.

लगने की स्थिति में सबसे पहले बिजली कटती है और लिफ्ट काम करना बंद कर देती है. ऐसे में सिर्फ सीढ़ी का रास्ता बचता है. यदि आग या धुआं सीढ़ी वाले हिस्से में ही फैल जाए, जैसा कि फ्लोरिश स्टे होटल में हुआ—तो ऊपरी मंजिलों पर फंसे लोगों के पास जान बचाकर भागने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है.

हादसे के बाद हड़कंप, आनन-फानन में खाली कराए गए होटल: फ्लोरिश स्टे में हुई मौतों के बाद पूरे इलाके के होटल संचालकों में हड़कंप मच गया है. प्रशासनिक कार्रवाई व सीलिंग के डर से आसपास के कई होटलों को आनन-फानन में खाली कराकर बाहर से ताले लटका दिए गए हैं.

फ्लोरिश इन होटल के सफाई कर्मचारी अमित ने ईटीवी भारत को बताया कि होटल में कुल 18 कमरे हैं. जैसे ही पड़ोस वाले होटल में आग लगने और मौतों की खबर आई, हमारे मैनेजमेंट ने तुरंत इस होटल को भी खाली करा दिया. जो विदेशी और घरेलू मेहमान यहां ठहरे हुए थे, उन्हें तुरंत अपना सामान समेटकर कहीं और जाने के लिए बोल दिया गया.

मालवीय नगर व हौज रानी का यह इलाका दिल्ली के नामचीन मैक्स हॉस्पिटल के ठीक सामने है. इस अस्पताल में देश के कोने-कोने के अलावा खाड़ी देशों, अफ्रीका व अन्य विदेशी मुल्कों से बड़ी संख्या में लोग इलाज कराने आते हैं. मरीज के परिजन अस्पताल के पास ही सस्ते कमरे तलाशते हैं. इसी मजबूरी का फायदा उठाकर स्थानीय भू-माफिया व होटल संचालकों ने रिहायशी मकानों को नियमों को ताक पर रखकर होटलों में तब्दील कर दिया है.

न तो इनके पास नगर निगम का वैध लाइसेंस है और न ही दिल्ली फायर सर्विस की NOC है. इसके बावजूद भी दिल्ली सरकार, स्थानीय प्रशासन व कानून प्रवर्तन एजेंसियां आंखें मूंदे बैठी रहीं, जिसका खामियाजा आखिरकार 21 लोगों को अपनी जान देकर भुगतना पड़ा.

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