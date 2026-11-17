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मालवीय नगर अग्निकांड: आरोपी जय मिश्रा की न्यायिक हिरासत 4 दिसंबर तक बढ़ी, घटना में गई थी 22 लोगों की जान

मालवीय नगर अग्निकांड के आरोपी की न्यायिक हिरासत बढ़ी ( Etv Bharat )

नई दिल्ली: दिल्ली के साकेत कोर्ट ने मालवीय नगर अग्निकांड के आरोपी एवं होटल मैनेजर जय मिश्रा की न्यायिक हिरासत 4 दिसंबर तक बढ़ा दी है. प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज संजीव कुमार अग्रवाल ने आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने पर 4 दिसंबर को सुनवाई करने का आदेश दिया. मामले में हाईकोर्ट ने आरोपी और होटल मालिक लवकेश बजाज को 18 दिसंबर तक की अंतरिम जमानत दी है और वह बीमार हैं.

इससे पहले साकेत कोर्ट ने केसर नेगी को 27 जुलाई को जमानत दी थी. दिल्ली पुलिस ने इस मामले में 1 सितंबर को चार्जशीट दाखिल की थी. वहीं 3 सितंबर को साकेत कोर्ट ने लवकेश बजाज, होटल के मैनेजर जय मिश्रा और कुक केसर नेगी के खिलाफ दायर चार्जशीट पर संज्ञान लिया था.