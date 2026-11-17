मालवीय नगर अग्निकांड: आरोपी जय मिश्रा की न्यायिक हिरासत 4 दिसंबर तक बढ़ी, घटना में गई थी 22 लोगों की जान
दिल्ली कोर्ट ने मालवीय नगर अग्निकांड के आरोपी एवं होटल मैनेजर जय मिश्रा की न्यायिक हिरासत 4 दिसंबर तक बढ़ा दी है.
Published : November 17, 2026 at 8:45 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली के साकेत कोर्ट ने मालवीय नगर अग्निकांड के आरोपी एवं होटल मैनेजर जय मिश्रा की न्यायिक हिरासत 4 दिसंबर तक बढ़ा दी है. प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज संजीव कुमार अग्रवाल ने आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने पर 4 दिसंबर को सुनवाई करने का आदेश दिया. मामले में हाईकोर्ट ने आरोपी और होटल मालिक लवकेश बजाज को 18 दिसंबर तक की अंतरिम जमानत दी है और वह बीमार हैं.
इससे पहले साकेत कोर्ट ने केसर नेगी को 27 जुलाई को जमानत दी थी. दिल्ली पुलिस ने इस मामले में 1 सितंबर को चार्जशीट दाखिल की थी. वहीं 3 सितंबर को साकेत कोर्ट ने लवकेश बजाज, होटल के मैनेजर जय मिश्रा और कुक केसर नेगी के खिलाफ दायर चार्जशीट पर संज्ञान लिया था.
होटल में आग लगने से 22 लोगों की हुई थी मौत
मालवीय नगर के होटल में 3 जून को सुबह करीब आठ बजे भीषण आग लगने की घटना हुई थी. इस दर्दनाक हादसे में बेसमेंट में फंसे लोगों की धुएं और आग की चपेट में आने से मौत हो गई थी और कई लोग घायल हुए थे. मरने वालों में ज्यादातर विदेशी थे. बचाव कार्य के दौरान आग और धुएं की चपेट में आने से कई पुलिसकर्मी भी घायल हो गए थे.
दिल्ली महिला आयोग में नियुक्तियों में गड़बड़ी की सुनवाई
वहीं दिल्ली महिला आयोग में नियुक्तियों में गड़बड़ियों के मामले में मंगलवार को सुनवाई के दौरान किसी भी गवाह के बयान दर्ज नहीं किए जा सके. स्पेशल जज रुबी नीरज कुमार ने 4 दिसंबर को अगली सुनवाई करने का आदेश दिया. आज गवाह इंस्पेक्टर कैलाश चंद का क्रॉस-एग्जामिनेशन किया जाना था, लेकिन वो कोर्ट का समन तामील होने के बावजूद पेश नहीं हुए. अभियोजन पक्ष ने बताया कि इंस्पेक्टर कैलाश चंद की तैनाती भारत मंडपम में इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में कानून व्यवस्था संभालने के लिए की गई है, इसलिए वे आज बयान दर्ज कराने के लिए पेश नहीं हो सके हैं.
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