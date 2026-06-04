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मालवीय नगर अग्निकांड: 'विकराल लपटें देख चिल्ला रहे थे लोग, फिर गद्दे बिछाए और तोड़े शीशे', मददगारों ने बताई आंखों देखी

मालवीय नगर त्रासदी में स्थानीय लोगों ने मदद कर बचाई कई जिंदगियां ( ETV BHARAT )

स्थानीय लोगों का कहना है कि हादसे ने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. लोगों का आरोप है कि सुरक्षा मानकों की अनदेखी लंबे समय से हो रही थी, लेकिन जिम्मेदार एजेंसियों ने समय रहते कोई ठोस कदम नहीं उठाया. इसी बीच, बचाव कार्य में शामिल लोगों की बातें सुनकर हर किसी की आंखें नम हो जाती हैं.

एक स्थानीय निवासी ने कहा कि यह हादसा बहुत भयानक था. पूरे इलाके को सदमे में डाल दिया है. मेरा सवाल प्रशासन से है कि आखिर छह मंजिला इमारत कैसे खड़ी हो गई. अगर नियमों का पालन हुआ होता तो शायद आज इतने लोगों की जान नहीं जाती.

मालवीय नगर की इन गलियों में आज सन्नाटा पसरा हुआ है. कल यहां चीखें थीं, अफरा-तफरी थी और अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष करते लोग थे. आग की लपटों ने कुछ ही मिनटों में पूरी इमारत को अपनी चपेट में ले लिया और कई परिवारों की खुशियां हमेशा के लिए छीन लीं. हादसे के एक दिन बाद भी लोगों के चेहरों पर डर साफ दिखाई दे रहा है. कोई अपने परिजनों को याद कर रो रहा है तो कोई उस भयावह मंजर को याद कर सिहर उठता है.

नई दिल्ली: दिल्ली के मालवीय नगर में हुए भीषण अग्निकांड ने पूरे शहर को झकझोर कर रख दिया है. हादसे को एक दिन बीत चुका है, लेकिन इलाके में आज भी मातम, गुस्सा और डर का माहौल बना हुआ है. स्थानीय लोगों का आरोप है कि अगर प्रशासन समय रहते कार्रवाई करता, तो शायद कई लोगों की जान बचाई जा सकती थी.

मालवीय नगर त्रासदी: बचावकर्ताओं की आंखें देखा हाल (ETV Bharat)

स्थानीय लोगों ने जान जोखिम में डालकर लोगों को बचाया

एक और स्थानीय निवासी ने कहा कि मैंने अपने जीवन में ऐसा मंजर कभी नहीं देखा. गेस्ट हाउस के अंदर लगी ग्रिल और मजबूत शीशे टूट नहीं रहे थे. लोगों तक पहुंचने में बहुत मुश्किल हुई. हमने पूरी कोशिश की, कई लोगों को बचाया, लेकिन जो लोग नहीं बच सके, उनका दुख हमेशा रहेगा.

जब आग ने विकराल रूप लिया, तब स्थानीय लोग ही सबसे पहले मदद के लिए आगे आए. बिना अपनी जान की परवाह किए उन्होंने धुएं और आग के बीच फंसे लोगों को बाहर निकालने की कोशिश की. इन्हीं में से एक हैं इमाम, जिन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर कई लोगों की जान बचाई.

हादसे के वक्त दृश्य को शब्दों में बयां करना मुश्किल-स्थानीय

बचाव कार्य में शामिल इमाम ने कहा कि हमने अपनी जान जोखिम में डालकर लोगों को बचाया. करीब दस लोगों को बाहर निकालने में कामयाब रहे. लेकिन अफसोस इस बात का है कि अगर हमारे पास बेहतर साधन होते तो शायद और लोगों की जान बचाई जा सकती थी. हादसे के वक्त जो दृश्य सामने था, उसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है. चारों ओर धुआं, मदद की पुकार और अपनों को तलाशते लोग दिखाई दे रहे थे. हादसे के बाद अब प्रशासन की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठ रहे हैं. लोग जानना चाहते हैं कि क्या इमारत में सभी जरूरी सुरक्षा इंतजाम मौजूद थे और अगर नहीं थे तो जिम्मेदार अधिकारियों ने कार्रवाई क्यों नहीं की.

मालवीय नगर का यह अग्निकांड सिर्फ एक हादसा नहीं, बल्कि कई सवालों की कहानी भी है. स्थानीय लोगों का आरोप है कि इलाके में नियमों की अनदेखी और अवैध गतिविधियों की शिकायतें लंबे समय से सामने आती रही थीं, लेकिन उन पर समय रहते प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई. हालांकि इन आरोपों की जांच होना अभी बाकी है, लेकिन इतना जरूर है कि इस हादसे ने सुरक्षा व्यवस्था और प्रशासनिक निगरानी को लेकर गंभीर चिंताएं खड़ी कर दी हैं. आज यहां हर आंख नम है और हर जुबान पर एक ही सवाल है—क्या यह त्रासदी टाली जा सकती थी? इसका जवाब अब जांच एजेंसियों और प्रशासन को देना है. फिलहाल इस मामले की जांच जारी है और प्रशासन ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया है. लेकिन पीड़ित परिवारों के लिए यह दर्द शायद कभी कम नहीं होगा.

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