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मालवीय नगर अग्निकांड: 21 मौतों के बाद MCD जांच के घेरे में; उच्च-स्तरीय जांच के आदेश

मालवीय नगर स्थित रेस्टोरेंट में हुई अग्निकांड की घटना की उच्चस्तरीय जांच के निर्देश: महापौर प्रवेश वाही

अग्निकांड में 21 लोगों की मौत, कथित अवैध गेस्ट हाउसों पर उठे सवाल
अग्निकांड में 21 लोगों की मौत, कथित अवैध गेस्ट हाउसों पर उठे सवाल (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : June 3, 2026 at 6:34 PM IST

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Updated : June 3, 2026 at 6:41 PM IST

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नई दिल्ली: दक्षिणी दिल्ली के मालवीय नगर स्थित हौजरानी इलाके में हुए भीषण अग्निकांड ने 21 लोगों की जान ले ली. इस हादसे ने इलाके में कथित अवैध गेस्ट हाउसों और व्यावसायिक गतिविधियों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. स्थानीय लोगों का आरोप है कि रिहायशी इलाकों में नियमों को ताक पर रखकर व्यावसायिक गतिविधियां चल रही हैं.

दिल्ली के महापौर प्रवेश वाही ने दक्षिणी दिल्ली के मालवीय नगर क्षेत्र स्थित एक रेस्टोरेंट में हुई भीषण अग्निकांड की घटना पर गहरा दुःख व्यक्त किया है. महापौर प्रवेश वाही ने कहा कि यह घटना अत्यंत गंभीर एवं चिंताजनक है तथा इससे सार्वजनिक सुरक्षा व्यवस्था और भवनों में अग्नि सुरक्षा मानकों के अनुपालन को लेकर महत्वपूर्ण प्रश्न खड़े हुए हैं. उन्होंने स्पष्ट किया कि नागरिकों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और इस प्रकार की घटनाओं के कारणों की निष्पक्ष एवं व्यापक जांच सुनिश्चित की जाएगी.

महापौर प्रवेश वाही ने इस संबंध में दिल्ली नगर निगम के आयुक्त को तत्काल पत्र जारी कर विस्तृत जांच कराने के निर्देश दिए हैं. उन्होंने कहा कि जांच के दौरान यह पता लगाया जाएगा कि संबंधित प्रतिष्ठान में नगर निगम के भवन उपविधियों, अग्नि सुरक्षा मानकों अथवा अन्य वैधानिक प्रावधानों का किसी प्रकार से उल्लंघन तो नहीं किया गया था. इसके अतिरिक्त यह भी जांच की जाएगी कि यदि किसी स्तर पर नगर निगम के अधिकारियों अथवा कर्मचारियों द्वारा लापरवाही, कर्तव्य में चूक या नियमों की अवहेलना की गई है तो उसके लिए कौन उत्तरदायी है.

महापौर ने निर्देश दिए हैं कि यदि जांच में किसी अधिकारी या कर्मचारी की भूमिका संदिग्ध पाई जाती है अथवा किसी प्रकार की प्रशासनिक लापरवाही सामने आती है तो संबंधित दोषी अधिकारियों के विरुद्ध नियमानुसार कठोर एवं प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए. वाही ने आयुक्त से कहा है कि जांच रिपोर्ट के साथ-साथ इस संबंध में की गई कार्रवाई की विस्तृत रिपोर्ट तीन दिन में प्रस्तुत की जाए, ताकि तथ्यों के आधार पर आवश्यक निर्णय लिए जा सकें. उन्होंने विशेष रूप से निर्देश दिया है कि जांच प्रक्रिया को समयबद्ध ढंग से पूरा करते हुए प्राथमिकता के आधार पर रिपोर्ट उपलब्ध कराई जाए.

गेस्ट हाउस,कई व्यवसाय बिना पर्याप्त सुरक्षा इंतजामों के संचालित

इस हादसे के बाद स्थानीय लोगों में भारी नाराजगी देखने को मिल रही है. लोगों का कहना है कि जिस इमारत में आग लगी, उसके आसपास भी कई ऐसी इमारतें हैं जहां नियमों के विपरीत व्यावसायिक गतिविधियां संचालित की जा रही है. स्थानीय निवासियों का आरोप है कि कई जगह गेस्ट हाउस और अन्य व्यवसाय बिना पर्याप्त सुरक्षा इंतजामों के चल रहे हैं, लेकिन जिम्मेदार विभाग कार्रवाई नहीं कर रहे.

प्रशासनिक निगरानी पर उठ रहे सवाल

स्थानीय लोगों का कहना है कि कुछ दिन पहले सैदुलाजाब में इमारत गिरने की घटना ने कई लोगों की जान ली थी और अब हौजरानी में आग की इस बड़ी घटना ने फिर से प्रशासनिक निगरानी पर सवाल खड़े कर दिए हैं. लोगों का आरोप है कि अवैध निर्माण और नियमों के उल्लंघन की शिकायतें लगातार की जाती रही हैं, लेकिन कार्रवाई जमीन पर दिखाई नहीं देती.

अवैध गतिविधियों और निर्माणों की व्यापक जांच की मांग

फिलहाल पुलिस, फायर विभाग और अन्य एजेंसियां आग लगने के कारणों की जांच कर रही है. वहीं, स्थानीय लोग मांग कर रहे हैं कि पूरे इलाके में चल रही अवैध गतिविधियों और निर्माणों की व्यापक जांच की जाए ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके. इन इलाकों में अवैध निर्माण और नियमों के खिलाफ चल रही गतिविधियों पर निगरानी रखने वाली एजेंसियां अपना काम ठीक से कर रही हैं? अगर समय रहते कार्रवाई होती, तो क्या इतनी बड़ी जान-माल की हानि टाली जा सकती थी? इन्हीं सवालों के जवाब अब जांच के बाद सामने आएंगे.

एमसीडी नेता प्रतिपक्ष अंकुश नारंग ने निगम आयुक्त को लिखा पत्र

आग हादसे को लेकर दिल्ली नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष अंकुश नारंग ने निगम आयुक्त को पत्र लिखकर तत्काल और निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है. पत्र में नारंग ने कहा कि यह घटना भवन निर्माण नियमों के पालन, निगरानी व्यवस्था और संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही पर गंभीर सवाल खड़े करती है. उन्होंने निगम आयुक्त से पूरे मामले की व्यापक जांच कराने और यह पता लगाने की मांग की कि निर्माण गतिविधियों की निगरानी करने वाले अधिकारियों, इंजीनियरों या अन्य जिम्मेदार व्यक्तियों की ओर से कहीं कोई लापरवाही तो नहीं हुई.

मालवीय नगर रेस्टोरेंट अग्निकांड के बारें में जानिए

मालवीय नगर के रेस्टोरेंट में बुधवार सुबह भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया. अब तक मृतकों का आंकड़ा 21 पहुंच गया है. दिल्ली फायर सर्विस के चीफ फायर ऑफिसर एके मालिक के अनुसार, यह हादसा मालवीय नगर स्थित लेमन ग्रीन रेस्टोरेंट में हुआ. सुबह करीब 08:51 बजे दमकल विभाग को रेस्टोरेंट में आग लगने की सूचना मिली. अग्निकांड में प्रभावित कुल 47 व्यक्तियों को विभिन्न अस्पतालों में पहुंचाया गया. इनमें से 21 लोगों की मृत्यु हो गई जबकि 17 लोग घायल पाए गए. नौ व्यक्तियों की स्थिति गंभीर बताई गई.

अस्पतालवार प्राप्त आंकड़ों के अनुसार, एम्स ट्रॉमा सेंटर में छह लोगों को लाया गया, जिनमें तीन मृत पाए गए, दो घायल थे तथा एक व्यक्ति की स्थिति गंभीर थी, पंडित मदन मोहन मालवीय अस्पताल में तीन लोगों को भर्ती कराया गया, जिनमें दो घायल थे तथा एक मरीज को आगे उपचार के लिए सफदरजंग अस्पताल रेफर किया गया. मैक्स अस्पताल में 38 लोगों को लाया गया, जिनमें 18 मृत पाए गए, 13 घायल थे तथा सात की हालत गंभीर बताई गई, एक मरीज को सफदरजंग अस्पताल स्थानांतरित किया गया.

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Last Updated : June 3, 2026 at 6:41 PM IST

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