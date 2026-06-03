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मालवीय नगर अग्निकांड: 21 मौतों के बाद MCD जांच के घेरे में; उच्च-स्तरीय जांच के आदेश

अग्निकांड में 21 लोगों की मौत, कथित अवैध गेस्ट हाउसों पर उठे सवाल ( ETV Bharat )