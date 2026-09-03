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मालवीय नगर के होटल में आगजनी के मामले में तीन लोगों के खिलाफ दाखिल चार्जशीट पर कोर्ट ने संज्ञान लिया

मालवीय नगर के होटल में 3 जून को भीषण आग लग गई थी. इस दर्दनाक हादसे में 22 लोगों की मौत हो गई थी.

दिल्ली साकेत कोर्ट
दिल्ली साकेत कोर्ट (File Photo)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 3, 2026 at 7:49 PM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली के साकेत कोर्ट ने मालवीय नगर अग्निकांड के मामले में दिल्ली पुलिस की ओर से दायर चार्जशीट पर संज्ञान ले लिया है. जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास भानु प्रताप सिंह ने तीन आरोपियों के खिलाफ दायर चार्जशीट पर संज्ञान लिया. कोर्ट ने तीनों आरोपियों को को 17 सितंबर को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया.

कोर्ट ने होटल मालिक लवकेश बजाज, होटल के मैनेजर जय मिश्रा और कुक केसर नेगी के खिलाफ दायर चार्जशीट पर संज्ञान लिया. लवकेश बजाज और जय मिश्रा फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं. दिल्ली पुलिस ने इस मामले में 1 सितंबर को चार्जशीट दाखिल किया था. साकेत कोर्ट ने 27 जुलाई को केसर नेगी को जमानत दी थी.

आरोपियों के खिलाफ कई धाराओं में केस दर्ज: दिल्ली पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 105, 326(जी), 324(5), 125 और 287 के तहत आरोप लगाया था. दिल्ली पुलिस ने लवकेश बजाज को 4 जून को और केसर नेगी को 6 जून को गिरफ्तार किया था. 8 जून को जय मिश्रा ने भी कोर्ट में सरेंडर किया था. बताया जा रहा है कि होटल में आग कुक केशव नेगी की लापरवाही की वजह से फैला. आग लगने के बाद केशव नेगी खुद को बचाने के लिए भाग गया.

दर्दनाक हादसे में 22 लोगों की हुई थी मौत: पुलिस के मुताबिक केशव नेगी इलेक्ट्रिक स्टोव पर खाना बना रहा था तभी उसमें ब्लास्ट हुआ. ब्लास्ट के बाद नेगी ने पावर सप्लाई बंद कर दी जिससे होटल के इलेक्ट्रॉनिक दरवाजे बंद हो गए और कई लोग होटल के अंदर ही फंसे रह गए. होटल में 2 कमरे थे. होटल से निकलने के लिए केवल एक ही रास्ता था. होटल की खिड़कियों को स्थायी रुप से बंद कर दिया गया था और सेंसर संचालित मुख्य दरवाजा था.

बता दें कि 3 जून को मालवीय नगर के होटल में सुबह करीब आठ बजे भीषण आग लग गई. इस दर्दनाक हादसे में बेसमेंट में फंसे 22 लोगों की धुएं और आग की चपेट में आने से मौत हो गई थी और दर्जनों लोग घायल हो गए. मरने वालों में ज्यादातर विदेशी हैं. बचाव कार्य के दौरान आग और धुएं की चपेट में आने से कई पुलिसकर्मी भी घायल हो गए थे.

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