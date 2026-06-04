दिल्ली के होटल अग्निकांड के बाद यूपी अलर्ट, CM योगी के सख्त निर्देश; 290 होटल्स की जांच करेगा LDA
मालवीय नगर हादसे के बाद सभी होटलों की स्पेशल जांच कर ऑडिट रिपोर्ट CM कार्यालय में तलब की गई है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 4, 2026 at 1:48 PM IST|
Updated : June 4, 2026 at 2:03 PM IST
लखनऊ: दिल्ली के होटल में हुए भीषण अग्निकांड के बाद यूपी में अलर्ट है. CM योगी ने पुलिस, फायर डिपार्टमेंट, PWD आदि विभागों को दिशा-निर्देश जारी किए हैं. सभी हाई राइज बिल्डिंग्स, दफ्तरों, होटल्स आदि की सघन जांच कराई जाएगी. फायर सेफ्टी को मजबूत किया जाएगा. सभी होटलों की स्पेशल जांच कर ऑडिट रिपोर्ट CM कार्यालय में तलब की गई है.
वहीं, लखनऊ विकास प्राधिकरण ने राजधानी में स्थित 290 होटलों का 15 दिन के भीतर सुरक्षा ऑडिट कराने का आदेश जारी किया है. इसके लिए पुलिस, लोक निर्माण विभाग और अग्निशमन विभाग के अधिकारियों की संयुक्त टीम गठित की गई है.
अधिकारियों के अनुसार, मालवीय नगर में हाल ही में हुए अग्निकांड में कई खामियां उजागर हुई थीं. इमारत में अग्नि सुरक्षा उपकरणों का अभाव, निकासी मार्ग बंद होना और फायर एनओसी की अनदेखी जैसे मुद्दे सामने आए थे.
इसी घटना को गंभीरता से लेते हुए एलडीए उपाध्यक्ष ने सभी जोनल अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि शहर के होटल, लॉज और गेस्ट हाउस की फायर सेफ्टी, बिल्डिंग बायलॉज के अनुपालन और संरचनात्मक सुरक्षा की जांच प्राथमिकता पर की जाए.
एलडीए, पुलिस, पीडब्ल्यूडी और अग्निशमन विभाग की संयुक्त टीम 290 चिन्हित होटलों का निरीक्षण करेगी. जांच में मुख्य रूप से यह देखा जाएगा कि होटल में फायर एनओसी वैध है या नहीं. फायर एक्सटिंग्विशर, स्प्रिंकलर सिस्टम, स्मोक डिटेक्टर और इमरजेंसी एग्जिट सही स्थिति में हैं या नहीं.
इसके अलावा बिल्डिंग की स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी, सीढ़ियों की चौड़ाई, पार्किंग व्यवस्था और अवैध निर्माण की भी जांच की जाएगी. अग्निशमन विभाग के अधिकारी फायर सेफ्टी मानकों का तकनीकी परीक्षण करेंगे.
पीडब्ल्यूडी की टीम बिल्डिंग की स्ट्रक्चरल कंडीशन देखेगी, जबकि पुलिस यह सत्यापित करेगी कि होटल में सीसीटीवी, एंट्री-एग्जिट रजिस्टर और सुरक्षा कर्मियों की तैनाती नियमानुसार है या नहीं. एलडीए की टीम मानचित्र के अनुसार निर्माण और नक्शा स्वीकृति की जांच करेगी.
एलडीए ने सभी टीमों को 15 दिन के भीतर ऑडिट रिपोर्ट सौंपने को कहा है. जिन होटलों में गंभीर खामियां मिलेंगी, उन्हें तत्काल नोटिस जारी कर सुधार के लिए समय दिया जाएगा. निर्धारित समय में कमियां दूर न करने पर सीलिंग और एफआईआर जैसी कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है.
एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने कहा कि पर्यटन सीजन को देखते हुए होटलों में सुरक्षा सर्वोपरि है. किसी भी लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. उन्होंने नागरिकों से भी अपील की है कि यदि उन्हें किसी होटल में सुरक्षा मानकों का उल्लंघन दिखे तो तुरंत एलडीए कंट्रोल रूम या अग्निशमन विभाग को सूचना दें.
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