मालवीय नगर अग्निकांड मामला: होटल मालिक लवकेश बजाज को स्वास्थ्य के आधार पर 4 हफ्ते की अंतरिम जमानत मिली
दिल्ली के मालवीय नगर के होटल में 3 जून को भीषण आग लग गई. इस दर्दनाक हादसे में 21 लोगों की मौत हो गई थी.
Published : September 22, 2026 at 1:29 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने मालवीय नगर अग्निकांड के मामले में होटल मालिक लवकेश बजाज को स्वास्थ्य के आधार पर चार हफ्ते की अंतरिम जमानत दे दी है. जस्टिस सचिन दत्ता की बेंच ने लवकेश बजाज को 25 हजार रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही रकम के जमानती बांड के आधार पर अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया.
हाईकोर्ट ने लवकेश बजाज को बिना कोर्ट की अनुमति के दिल्ली-एनसीआर से बाहर जाने पर रोक लगा दिया. कोर्ट ने लवकेश बजाज के मेडिकल रिपोर्ट पर गौर करते हुए पाया कि उसके पेट की 31 अगस्त को बड़ी सर्जरी हुई जिसके बाद 15 सितंबर को अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया. रिपोर्ट के मुताबिक लवकेश बजाज को दूसरी स्वास्थ्य समस्याओं का रिस्क है और इनसे निपटने के लिए चिकित्सकीय प्रबंधन की जरुरत है.
बता दें कि दिल्ली पुलिस ने इस मामले में 1 सितंबर को चार्जशीट दाखिल किया था. 3 सितंबर को साकेत कोर्ट ने लवकेश बजाज, होटल के मैनेजर जय मिश्रा और कुक केसर नेगी के खिलाफ दायर चार्जशीट पर संज्ञान लिया था. केसर नेगी को 27 जुलाई को जमानत मिली थी.
दिल्ली पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 105, 326(जी), 324(5), 125 और 287 के तहत आरोप लगाया था. दिल्ली पुलिस ने लवकेश बजाज को 4 जून को और केसर नेगी को 6 जून को गिरफ्तार किया था. 8 जून को जय मिश्रा ने भी कोर्ट में सरेंडर किया था. बताया जा रहा है कि होटल में आग कुक केशव नेगी की लापरवाही की वजह से फैला. आग लगने के बाद केशव नेगी खुद को बचाने के लिए भाग गया.
पुलिस के मुताबिक केशव नेगी इलेक्ट्रिक स्टोव पर खाना बना रहा था तभी उसमें ब्लास्ट हुआ. ब्लास्ट के बाद नेगी ने पावर सप्लाई बंद कर दी, जिससे होटल के इलेक्ट्रॉनिक दरवाजे बंद हो गए और कई लोग होटल के अंदर ही फंसे रह गए. होटल में 2 कमरे थे. होटल से निकलने के लिए केवल एक ही रास्ता था. होटल की खिड़कियों को स्थायी रुप से बंद कर दिया गया था और सेंसर संचालित मुख्य दरवाजा था.
मालवीय नगर के होटल में 3 जून को सुबह करीब आठ बजे भीषण आग लग गई थी. इस दर्दनाक हादसे में बेसमेंट में फंसे 22 लोगों की धुएं और आग की चपेट में आने से मौत हो गई थी और दर्जनों लोग घायल हो गए. मरने वालों में ज्यादातर विदेशी हैं. बचाव कार्य के दौरान आग और धुएं की चपेट में आने से कई पुलिसकर्मी भी घायल हो गए थे.
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