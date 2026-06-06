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मालवीय नगर अग्निकांड के बाद गाजियाबाद में अग्निशमन विभाग अलर्ट, 50 से अधिक होटलों की जांच 15 को नोटिस

गाजियाबाद में अग्निशमन विभाग द्वारा पिछले तीन दिनों में जिले के 50 से अधिक होटल का निरीक्षण किया गया है.

गाजियाबाद में अग्निशमन विभाग अलर्ट
गाजियाबाद में अग्निशमन विभाग अलर्ट (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : June 6, 2026 at 6:46 PM IST

4 Min Read
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नई दिल्ली/गाजियाबाद: दिल्ली के मालवीय नगर स्थित होटल में हुए भीषण अग्निकांड के बाद गाजियाबाद अग्निशमन विभाग पूरी तरह से अलर्ट हो गया है. जिले के सभी होटलों में फायर सेफ्टी सिस्टम की जांच के लिए विशेष अभियान की शुरुआत की गई है. अग्निशमन विभाग की टीम लगातार होटल का निरीक्षण कर रही है और जहां भी फायर सेफ्टी मानकों में कमी पाई जा रही है. वहां तत्काल नोटिस जारी किए जा रहे हैं. विभाग का उद्देश्य किसी भी संभावित हादसे को रोकना और होटल में ठहरने वाले लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है.

मुख्य अग्निशमन अधिकारी राहुल पाल के मुताबिक मालवीय नगर की घटना को गंभीरता से लेते हुए जिले के सभी फायर स्टेशन प्रभारी को अपने-अपने क्षेत्र में स्थित होटलों का निरीक्षण कर फायर सेफ्टी सिस्टम की पड़ताल करने के निर्देश दिए गए हैं. 4 जून 2026 से विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत अग्निशमन विभाग की टीम में विभिन्न होटलों में जाकर फायर सेफ्टी सिस्टम की पड़ताल कर रही हैं.

गाजियाबाद में अग्निशमन विभाग अलर्ट

सीएफओ के मुताबिक निरीक्षण के दौरान केवल उपकरणों की उपलब्धता ही नहीं बल्कि उनकी क्रियाशीलता की भी जांच की जा रही है. बड़े होटलों में मॉक ड्रिल आयोजित कर कर्मचारियों को आग लगने की स्थिति में बचाव और नियंत्रण संबंधी प्रशिक्षण भी उपलब्ध कराया जा रहा है. होटल स्टाफ को फायर एक्सटिंग्विशर, हाइड्रेंट सिस्टम, हौज रेल और अन्य सुरक्षा उपकरणों के उपयोग की जानकारी दी जा रही है ताकि आपात स्थिति में होटल स्टाफ द्वारा सही ढंग से उपकरणों का इस्तेमाल किया जा सके.

मुख्य अग्निशमन अधिकारी राहुल पाल (ETV Bharat)

50 से अधिक होटलों की जांच 15 को नोटिस

मिली जानकारी के मुताबिक अग्निशमन विभाग द्वारा पिछले तीन दिनों में जिले के 50 से अधिक होटल का निरीक्षण किया गया है. जांच के दौरान 15 ऐसे होटल पाए गए हैं, जहां फायर सेफ्टी सिस्टम में गंभीर खामियां मिली हैं. कई होटलों में आग बुझाने के लिए आवश्यक पानी का प्रेशर पर्याप्त नहीं था जबकि कई स्थानों पर होज़ रियल और अन्य उपकरण क्रियाशील स्थिति में नहीं मिले. विभाग द्वारा सभी होटलों को नोटिस जारी कर निर्धारित समय सीमा के भीतर कर्मियों को दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए हैं.

फायर सेफ्टी मानकों का पालन ना करने पर सख्त कार्रवाई

अग्निशमन विभाग द्वारा स्पष्ट किया गया है कि जिन होटलों में फायर सेफ्टी मानकों का पालन नहीं किया जा रहा है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. यदि नोटिस जारी होने के बाद भी संबंधित होटल प्रबंधन द्वारा फायर सेफ्टी नियमों का पालन या सुधार नहीं किया जाता है तो उनके खिलाफ मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट में वाद दायर किया जाएगा. इसके अलावा अन्य कानूनी कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी.

अधिकारियों के मुताबिक विशेष अभियान पहले भी कई बार चलाया जा चुका है. बीते महीने भी व्यापक स्तर पर होटलों की अग्निशमन विभाग द्वारा जांच की गई थी. विभाग ने लगभग 450 से अधिक होटल का निरीक्षण कर फायर सेफ्टी सिस्टम की पड़ताल की थी, जिसमें से 40 से अधिक होटल में फायर सेफ्टी सिस्टम दुरुस्त न पाए जाने पर नोटिस जारी किए गए थे. इसके अलावा 7 होटलों के खिलाफ सीजेएम कोर्ट में वाद दायर कराया गया था. वहीं सात अन्य होटलों के विरुद्ध बिजली कटौती की कार्रवाई करने के लिए विद्युत विभाग को पत्र भेजा गया था. विभाग का स्पष्ट कहना है कि जिन संस्थाओं द्वारा बार-बार चेतावनी के बावजूद सुरक्षा मानकों की अनदेखी की जाती है उनके खिलाफ कठोर कदम उठाए जाएंगे.

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