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मालवीय नगर अग्निकांड: दिल्ली सरकार का एक्शन शुरू, घिटोरनी में अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर

नई दिल्ली: मालवीय नगर में हुई घटना के बाद से दिल्ली सरकार एक्शन मोड में है. शुक्रवार को दक्षिणी दिल्ली के घिटोरनी के पास अवैध निर्माण पर प्रशासन का बुलडोजर चला है. फार्म हाउस की प्रॉपर्टी में दो मंजिला मार्केट बनाई जा रही थी. इस मार्केट में आलीशान आउटलेट खोले जाने थे. अवैध तरीके से प्रॉपर्टी का लैंड यूज चेंज कर दिया गया था. दरअसल, मालवीय नगर स्थित गेस्ट हाउस में आग लगने से 21 लोगों की मौत के बाद अवैध निर्माण और भवन उपनियमों के उल्लंघन के खिलाफ दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) ने व्यापक अभियान छेड़ दिया है.

उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के निर्देश पर निगम ने एक जून से लेकर अब तक दिल्ली के सभी जोनों में सख्त कार्रवाई करते हुए 82 संपत्तियों पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की है, जबकि 43 संपत्तियों को सील किया गया है. इसके अलावा, 150 से अधिक नोटिस और ध्वस्तीकरण आदेश भी जारी किए गए हैं. शुक्रवार को चलाए गए विशेष अभियान के दौरान हौज रानी स्थित पांच गेस्ट हाउसों को सील किया गया.

दिल्ली में अवैध निर्माण पर एमसीडी की बड़ी कार्रवाई (ETV Bharat)

खिड़की एक्सटेंशन में एक संपत्ति पर ध्वस्तीकरण और सीलिंग की कार्रवाई की गई, जबकि सैदुलाजाब में आठ संपत्तियों के खिलाफ कार्रवाई हुई. निगम ने स्पष्ट किया है कि सैदुलाजाब की 32 और खिड़की एक्सटेंशन की नौ अन्य संपत्तियों पर भी आने वाले दिनों में कार्रवाई की जाएगी. इसके अलावा सवित्री नगर, सैनिक फार्म और खानपुर क्षेत्रों में तीन संपत्तियों पर कार्रवाई की गई. गौतम नगर में अवैध रूप से लाइब्रेरी संचालित किए जा रहे तीन बेसमेंट भी सील कर दिए गए.

एमसीडी मेयर प्रवेश वाही ने कहा कि राजधानी के सभी जोनों में अवैध व्यावसायिक और आवासीय निर्माणों की पहचान के लिए सर्वेक्षण जारी है. निगम ने लोगों से भवन उपनियमों का पालन करने और अवैध निर्माण से बचने की अपील करते हुए चेतावनी दी है कि नियमों के उल्लंघन पर ध्वस्तीकरण और सीलिंग जैसी कठोर कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी. निगम का कहना है कि नागरिकों की सुरक्षा और भवन नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करना उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है.