मालवीय नगर अग्निकांड: दिल्ली सरकार का एक्शन शुरू, घिटोरनी में अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर
दिल्ली में अवैध निर्माण पर एमसीडी की बड़ी कार्रवाई, पांच दिन में 82 इमारतों पर चला बुलडोजर, 43 संपत्तियां सील
Published : June 5, 2026 at 9:20 PM IST
नई दिल्ली: मालवीय नगर में हुई घटना के बाद से दिल्ली सरकार एक्शन मोड में है. शुक्रवार को दक्षिणी दिल्ली के घिटोरनी के पास अवैध निर्माण पर प्रशासन का बुलडोजर चला है. फार्म हाउस की प्रॉपर्टी में दो मंजिला मार्केट बनाई जा रही थी. इस मार्केट में आलीशान आउटलेट खोले जाने थे. अवैध तरीके से प्रॉपर्टी का लैंड यूज चेंज कर दिया गया था. दरअसल, मालवीय नगर स्थित गेस्ट हाउस में आग लगने से 21 लोगों की मौत के बाद अवैध निर्माण और भवन उपनियमों के उल्लंघन के खिलाफ दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) ने व्यापक अभियान छेड़ दिया है.
उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के निर्देश पर निगम ने एक जून से लेकर अब तक दिल्ली के सभी जोनों में सख्त कार्रवाई करते हुए 82 संपत्तियों पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की है, जबकि 43 संपत्तियों को सील किया गया है. इसके अलावा, 150 से अधिक नोटिस और ध्वस्तीकरण आदेश भी जारी किए गए हैं. शुक्रवार को चलाए गए विशेष अभियान के दौरान हौज रानी स्थित पांच गेस्ट हाउसों को सील किया गया.
खिड़की एक्सटेंशन में एक संपत्ति पर ध्वस्तीकरण और सीलिंग की कार्रवाई की गई, जबकि सैदुलाजाब में आठ संपत्तियों के खिलाफ कार्रवाई हुई. निगम ने स्पष्ट किया है कि सैदुलाजाब की 32 और खिड़की एक्सटेंशन की नौ अन्य संपत्तियों पर भी आने वाले दिनों में कार्रवाई की जाएगी. इसके अलावा सवित्री नगर, सैनिक फार्म और खानपुर क्षेत्रों में तीन संपत्तियों पर कार्रवाई की गई. गौतम नगर में अवैध रूप से लाइब्रेरी संचालित किए जा रहे तीन बेसमेंट भी सील कर दिए गए.
एमसीडी मेयर प्रवेश वाही ने कहा कि राजधानी के सभी जोनों में अवैध व्यावसायिक और आवासीय निर्माणों की पहचान के लिए सर्वेक्षण जारी है. निगम ने लोगों से भवन उपनियमों का पालन करने और अवैध निर्माण से बचने की अपील करते हुए चेतावनी दी है कि नियमों के उल्लंघन पर ध्वस्तीकरण और सीलिंग जैसी कठोर कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी. निगम का कहना है कि नागरिकों की सुरक्षा और भवन नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करना उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है.
घिटोरनी में अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर
घिटोरनी निवासी अनिल लोहिया ने बताया कि 1980 में यह खेती की जमीन थी जिस पर फार्म हाउस बनाया गया था. अभी इसके बने 6 महीने भी नहीं हुए हैं. आज नगर निगम के द्वारा यहां पर बुलडोजर कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि इसको लेकर यहां के लोगों ने शिकायत नगर निगम से की थी. यह अवैध तरीके से इमारत बनाई गई है. करोड़ों की यह प्रॉपर्टी है. यहां पर अवैध तरीके से शॉपिंग कंपलेक्स बनाया जा रहा था, जिसकी शिकायत हम जैसे कई लोगों ने की थी. इस बिल्डिंग की वजह से यहां रोजाना जाम की समस्या से लोग जूझ रहे थे, अब लोगों को राहत मिला है.
अनाधिकृत निर्माणों के खिलाफ चलेगा विशेष अभियान
शहर भर में चल रहे अवैध रूप से संचालित होटल, गेस्ट हाउस और अनाधिकृत निर्माणों के खिलाफ एक विशेष अभियान चलाया जाएगा. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अधिकारियों से कहा कि वे नियमों का उल्लंघन करने वाले संस्थानों को चिन्हित करें और उनके खिलाफ तुरंत कानूनी प्रक्रिया शुरू करें. दिल्ली के सभी होटलों, वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों और सार्वजनिक भवनों का विशेष 'फायर सेफ्टी ऑडिट' करने का आदेश दिया गया है.
यह ऑडिट यह सुनिश्चित करेगा कि इमारतों में आपातकालीन निकास और अग्नि सुरक्षा प्रणाली सही ढंग से काम कर रही हैं. बैठक में सीएम ने विभिन्न विभागों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि कुछ विभागों में भ्रष्टाचार और लापरवाही के कारण सरकार को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है. अब से हर विभाग की जिम्मेदारी तय की जाएगी, ताकि भविष्य में ऐसी त्रासदियों को रोका जा सके.
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