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मालवीय नगर अग्निकांड मामला: मुख्य आरोपी जय मिश्रा की न्यायिक हिरासत 17 नवंबर तक बढ़ी

मालवीय नगर अग्निकांड ( File photo )

नई दिल्ली: दिल्ली के साकेत कोर्ट ने मालवीय नगर अग्निकांड के आरोपी एवं होटल मैनेजर जय मिश्रा की न्यायिक हिरासत 17 नवंबर तक बढ़ा दी है. प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज संजीव कुमार अग्रवाल ने आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने पर 4 दिसंबर को सुनवाई करने का आदेश दिया.

आज सुनवाई के दौरान लवकेश बजाज पेश नहीं हुआ. उसकी ओर से पेश वकील प्रीति यादव ने कहा कि हाईकोर्ट ने लवकेश बजाज को 18 दिसंबर तक की अंतरिम जमानत दी है और वह बीमार है। प्रीति यादव ने लवकेश बजाज को आज की पेशी से छूट देने का अनुरोध किया, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया.