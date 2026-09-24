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मालवीय नगर अग्निकांड मामला: होटल मैनेजर जय मिश्रा की न्यायिक हिरासत 1 अक्टूबर तक बढ़ी

मालवीय नगर होटल में 3 जून को सुबह करीब आठ बजे भीषण आग लग गई थी. इस हादसे में 22 लोगों की मौत होई थी.

दिल्ली साकेत कोर्ट
दिल्ली साकेत कोर्ट (File Photo)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 24, 2026 at 7:47 PM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली के साकेत कोर्ट ने मालवीय नगर अग्निकांड के आरोपी एवं होटल मैनेजर जय मिश्रा की न्यायिक हिरासत 1 अक्टूबर तक बढ़ा दी है. जुडिशियल मजिस्ट्रेट (प्रथम श्रेणी) भानु प्रताप सिंह ने न्यायिक हिरासत बढ़ाने का आदेश दिया. इस मामले में दो आरोपी जमानत पर हैं.

दिल्ली हाईकोर्ट ने 22 सितंबर को होटल मालिक लवकेश बजाज को स्वास्थ्य के आधार पर चार हफ्ते की अंतरिम जमानत दी थी और साकेत कोर्ट ने केसर नेगी को 27 जुलाई को जमानत दी थी. दिल्ली पुलिस ने इस मामले में 1 सितंबर को चार्जशीट दाखिल की थी. 3 सितंबर को साकेत कोर्ट ने लवकेश बजाज, होटल के मैनेजर जय मिश्रा और कुक केसर नेगी के खिलाफ दायर चार्जशीट पर संज्ञान लिया था.

आरोपियों के खिलाफ कई धाराओं में केस दर्ज: दिल्ली पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 105, 326(जी), 324(5), 125 और 287 के तहत आरोप लगाया था। दिल्ली पुलिस ने लवकेश बजाज को 4 जून को और केसर नेगी को 6 जून को गिरफ्तार किया था. 8 जून को जय मिश्रा ने भी कोर्ट में सरेंडर किया था.

दर्दनाक हादसे में 22 लोगों की हुई थी मौत: पुलिस के मुताबिक केशव नेगी इलेक्ट्रिक स्टोव पर खाना बना रहा था तभी उसमें ब्लास्ट हुआ. ब्लास्ट के बाद नेगी ने पावर सप्लाई बंद कर दी जिससे होटल के इलेक्ट्रॉनिक दरवाजे बंद हो गए और कई लोग होटल के अंदर ही फंसे रह गए. होटल में 2 कमरे थे. होटल से निकलने के लिए केवल एक ही रास्ता था. होटल की खिड़कियों को स्थायी रुप से बंद कर दिया गया था और सेंसर संचालित मुख्य दरवाजा था.

बता दें कि मालवीय नगर के होटल में 3 जून को सुबह करीब आठ बजे भीषण आग लग गई थी. इस दर्दनाक हादसे में बेसमेंट में फंसे 22 लोगों की धुएं और आग की चपेट में आने से मौत हो गई थी और दर्जनों लोग घायल हो गए. मरने वालों में ज्यादातर विदेशी थे. बचाव कार्य के दौरान आग और धुएं की चपेट में आने से कई पुलिसकर्मी भी घायल हो गए थे.

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