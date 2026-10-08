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मालवीय नगर अग्निकांड मामले के आरोपी जय मिश्रा की न्यायिक हिरासत 22 अक्टूबर तक बढ़ी

साकेत कोर्ट ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: दिल्ली के साकेत कोर्ट ने मालवीय नगर अग्निकांड के आरोपी एवं होटल मैनेजर जय मिश्रा की न्यायिक हिरासत 22 अक्टूबर तक बढ़ा दी है. प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज संजीव कुमार अग्रवाल ने आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने पर 3 नवंबर को सुनवाई करने का आदेश दिया. मजिस्ट्रेट कोर्ट ने 7 अक्टूबर को यह मामला सुनवाई के लिए सेशन कोर्ट को रेफर किया था. गुरुवार को इस मामले में लवकेश बजाज और केशर नेगी वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिये पेश हुए, जबकि आरोपी जय मिश्रा सशरीर पेश हुए. कोर्ट ने 3 नवंबर को इस मामले के जांच अधिकारी को पेश होने का निर्देश दिया. इस मामले में दो आरोपी जमानत पर हैं.

दिल्ली हाईकोर्ट ने 22 सितंबर को होटल मालिक लवकेश बजाज को स्वास्थ्य के आधार पर चार हफ्ते की अंतरिम जमानत दी थी और साकेत कोर्ट ने केसर नेगी को 27 जुलाई को जमानत दी थी. दिल्ली पुलिस ने इस मामले में 1 सितंबर को चार्जशीट दाखिल की थी. 3 सितंबर को साकेत कोर्ट ने लवकेश बजाज, होटल के मैनेजर जय मिश्रा और कुक केसर नेगी के खिलाफ दायर चार्जशीट पर संज्ञान लिया था.