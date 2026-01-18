ETV Bharat / state

डोटासरा से मिले मालवीय, बोले, 'बांसवाड़ा में करूंगा भव्य आयोजन, दिग्गज कांग्रेस नेताओं को दिया निमंत्रण'

पूर्व मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीय ( ETV Bharat Jaipur )