डोटासरा से मिले मालवीय, बोले, 'बांसवाड़ा में करूंगा भव्य आयोजन, दिग्गज कांग्रेस नेताओं को दिया निमंत्रण'
पूर्व मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीय ने कहा कि बांसवाड़ा में इस बार भी कांग्रेस का जिला प्रमुख बनेगा.
Published : January 18, 2026 at 4:49 PM IST
जयपुर: पूर्व मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीय की कांग्रेस में घर वापसी के बाद रविवार को उन्होंने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा से मुलाकात की और बांसवाड़ा में प्रस्तावित बड़े आयोजन के लिए समय मांगा. दोनों के बीच बंद कमरे में काफी देर तक चर्चा हुई. पार्टी हाईकमान की ओर से उनकी घर वापसी के प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद अब मालवीय औपचारिक तौर पर कांग्रेस की सदस्यता लेंगे. इसके लिए वे बांसवाड़ा में एक बड़ा आयोजन करने जा रहे हैं, हालांकि अभी आयोजन की तारीख तय नहीं हुई है.
'सबको बांसवाड़ा आने का निमंत्रण दे रहा हूं': वहीं मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए महेंद्रजीत सिंह मालवीय ने कहा कि मैं बांसवाड़ा में एक बड़ा आयोजन करने जा रहा हूं. जिसके लिए मैंने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष से वहां आने के लिए समय मांगा है. इसके अलावा मैं पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली सहित कई अन्य नेताओं को भी बांसवाड़ा आने का निमंत्रण दे रहा हूं.
'मेरे साथ कांग्रेस छोड़ने वाले तमाम नेता आएंगे वापस': मालवीय ने कहा कि मेरे साथ कांग्रेस छोड़ने वाले तमाम नेता और कार्यकर्ता वापस भाजपा छोड़कर कांग्रेस में आएंगे. एक भी कार्यकर्ता भाजपा में नहीं बचेगा. उन्होंने निकाय पंचायत चुनाव को लेकर कहा कि पिछले 25 साल से बांसवाड़ा में कांग्रेस का जिला प्रमुख बनता आ रहा है और निश्चित तौर पर इस बार भी वहां कांग्रेस का जिला प्रमुख बनेगा.
हाल ही में पार्टी हाईकमान ने दी थी प्रस्ताव को मंजूरी: इससे पहले शुक्रवार को कांग्रेस की अनुशासन समिति ने महेंद्रजीत सिंह मालवीय के कांग्रेस में शामिल किए जाने को लेकर अपनी अनुशंसा रिपोर्ट पार्टी हाईकमान को भेजी थी. इसके बाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मालवीय के कांग्रेस में शामिल किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी थी. इससे पहले मालवीय ने गत 11 जनवरी को ही जयपुर में भाजपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल होने की घोषणा की थी. उन्होंने कहा था कि वे भाजपा से इस्तीफा दे चुके हैं और कांग्रेस में शामिल होंगे. इसके लिए उन्होंने रविवार को ही कांस्टीट्यूशन क्लब में पार्टी के प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, टीकाराम जूली और डोटासरा से मुलाकात की थी.