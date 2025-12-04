ETV Bharat / state

ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में 6 दिसंबर को होगी माल्टा प्रतियोगिता, हरीश रावत करेंगे होस्ट

पहाड़ी उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए हरीश रावत आयोजित कर रहे हैं माल्टा प्रतियोगिता.

GAIRSAIN MALTA COMPETITION
गैरसैंण में माल्टा प्रतियोगिता (फोटो सोर्स: @harishrawatcmuk)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : December 4, 2025 at 4:23 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

देहरादून: उत्तराखंड की शीतकालीन राजधानी में माल्टा प्रतियोगिता का आयोजन होने जा रहा है. ये माल्टा प्रतियोगिता 6 दिसंबर को आयोजित की जाएगी. इस माल्टा प्रतियोगिता का आयोजन पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता हरीश रावत की ओर से किया जा रहा है.

हरीश रावत ने सोशल मीडिया पोस्ट कर माल्टा प्रतियोगिता के बारे में जानकारी दी है. हरीश रावत ने लिखा पर्यटन को समर्पित 6 दिसंबर को दोपहर 2 बजे से गैरसैंण माल्टा प्रतियोगिता आयोजित होगी. दो मिनट में माल्टा खाने वाली बहन और पुरुष को क्रमशः 'माल्टा सिस्टर' और 'माल्टा किंग' के रूप में चयनित व सम्मानित किया जाएगा.

हरीश रावत ने उच्च मध्य हिमालय क्षेत्र की अद्भुत सौगात माल्टों का रसास्वादन करने के लिए सभी को आमंत्रित किया है. इसके लिए उन्होंने एक शर्त भी रखी हैय ये शर्त माल्टा, पकौड़ी आदि के रसास्वादन के बाद अदरक की फीकी चाय और हरिद्वार के गुड़ की कटक के साथ पीने की रखी गई है.

क्या है माल्टा फल: माल्टा फल देखने में संतरे की तरह होता है. इसका रंग गहरा पीला और नारंगी होता है. प्रतिदिन इसका सेवन करने से प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है. साथ ही माल्टा के छिलके का पाउडर त्वचा को निखारने का काम करते हैं. माल्टा विटामिन सी से भरपूर होता है.

बता दें उत्तराखंड की राजनीति में हरीश रावत आम, ककड़ी पार्टी के लिए जाने जाते हैं. अब अब उन्होंने माल्टा पार्टी का आयोजन किया है. उनकी यह माल्टा पार्टी स्थानीय उत्पादों को प्रमोट करने के मकसद से की जा रही है. पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने आम लोगों से भी स्थानीय उत्पादों को लेकर प्रचार प्रसार करने की अपील की है.

पढे़ं- पहाड़ी उत्पादों को बढ़ावा दे रहे हरदा, 18 दिसंबर को आयोजित करेंगे माल्टा प्रतियोगिता

पढे़ं- हरदा की माल्टा पार्टी में प्रीतम सिंह की एंट्री, कार्यकर्ताओं ने खूब लिये चटकारे

पढे़ं- 'मैंकें माल्टा और नारंगी खाणक लिजी आपण गौं जरूर बुलाया' भगत दा पर हरीश रावत का 'प्यार' और 'वार'

TAGGED:

गैरसैंण में माल्टा प्रतियोगिता
हरीश रावत माल्टा प्रतियोगिता
MALTA COMPETITION GAIRSAIN CHAMOLI
GAIRSAIN MALTA COMPETITION

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.