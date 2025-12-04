ETV Bharat / state

ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में 6 दिसंबर को होगी माल्टा प्रतियोगिता, हरीश रावत करेंगे होस्ट

देहरादून: उत्तराखंड की शीतकालीन राजधानी में माल्टा प्रतियोगिता का आयोजन होने जा रहा है. ये माल्टा प्रतियोगिता 6 दिसंबर को आयोजित की जाएगी. इस माल्टा प्रतियोगिता का आयोजन पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता हरीश रावत की ओर से किया जा रहा है.

हरीश रावत ने सोशल मीडिया पोस्ट कर माल्टा प्रतियोगिता के बारे में जानकारी दी है. हरीश रावत ने लिखा पर्यटन को समर्पित 6 दिसंबर को दोपहर 2 बजे से गैरसैंण माल्टा प्रतियोगिता आयोजित होगी. दो मिनट में माल्टा खाने वाली बहन और पुरुष को क्रमशः 'माल्टा सिस्टर' और 'माल्टा किंग' के रूप में चयनित व सम्मानित किया जाएगा.

हरीश रावत ने उच्च मध्य हिमालय क्षेत्र की अद्भुत सौगात माल्टों का रसास्वादन करने के लिए सभी को आमंत्रित किया है. इसके लिए उन्होंने एक शर्त भी रखी हैय ये शर्त माल्टा, पकौड़ी आदि के रसास्वादन के बाद अदरक की फीकी चाय और हरिद्वार के गुड़ की कटक के साथ पीने की रखी गई है.