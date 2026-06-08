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मोक्ष के 4 रास्तों में से 2 बिहार में... माता पार्वती से जुड़ा है इतिहास

कहा जाता है कि मोक्ष के चार रास्तों में से एक बिहार के गया में है, जिसका इतिहास मां पार्वती से जुड़ा है. पढ़ें..

Malmas bath in Brahma Sarovar Gaya
गया के ब्रह्म सरोवर में मलमास स्नान (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : June 8, 2026 at 5:28 PM IST

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गया: बिहार के राजगीर में प्रसिद्ध मलमास मेला चल रहा है. जन्म-जन्मांतर के पापों से मुक्ति के लिए राजगीर के मलमास मेले में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है. वहीं, इसकी झलक गया जी में भी देखने को मिल रही है. पुजारी की मानें, तो पुरुषोत्तम मास में स्नान और पूजन की परंपरा गयाजी में प्राचीन काल से ही है.

गया के ब्रह्म सरोवर में मलमास स्नान: ऐसे में इन दिनों रोजाना ब्रह्मसरोवर पर स्नान और पूजन करने वाले महिलाओं और पुरुष की भीड़ देखी जा रही है. मलमास मेला 17 मई से शुरू हुआ है और 15 आगामी जून तक चलेगा. गया के अति प्राचीन ब्रह्मसरोवर में स्नान को काफी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं.

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देश में सिर्फ चार स्थानों का महत्व: वहीं, इस संबंध में पुजारी राजेश बिहारी द्विवेदी बताते हैं, कि पुरुषोत्तम मास में भारतवर्ष में चार स्थानों पर स्नान और पूजन का नियम है, जो मोक्ष का मार्ग माना जाता है. इसमें राजस्थान का पुष्कर, राजगीर, गया का ब्रह्म सरोवर और प्रेत शिला शामिल है. यहां श्रद्धालु मलमास मेले की अवधि में स्नान के बाद कथा सुनते हैं. पुरुषोत्तम भगवान का कथा सुनाया जाता है. यह कथा माता पार्वती से जुड़ी है.

"माता पार्वती ने यहां ब्रह्मसरोवर में पूरे विधी पूजन किया था. ब्राह्मणों को दान भी दिया था. इस पूजा में ब्राह्मणों को 30 कांसा का बर्तन, 30 मलपुआ, 7 धागा बांधकर राधा कृष्ण का सोलह श्रृंगार कर दान करने का संपूर्ण विधान है. वैसे, यथाशक्ति के अनुसार भी स्नान के बाद कथा सुनकर पुण्य प्राप्त किया जा सकता है. इससे रोग कष्ट दूर होते हैं. धन-धान्य, पुत्र-पौत्र की प्राप्ति होती है. मान्यता के अनुसार लोग गोदान भी करते हैं और पुण्य के भागी बनते हैं."- राजेश बिहारी द्विवेदी, पुजारी

Malmas bath in Brahma Sarovar Gaya
सरोवर के बीचों बीच गाड़ा जाता है झंडा (ETV Bharat)

गया के ब्रह्मसरोवर पहुंचकर श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे हैं. काफी संख्या में महिलाओं के अलावा पुरुषों का भी आना हो रहा है. गया जी के ब्रह्म सरोवर की काफी मान्यता मलमास मेले से जुड़ी है. यहां भी राजगीर के मलमास मेले की तरह विधि विधान है. ब्रह्मसरोवर में डुबकी लगाने के बाद पूजा अर्चना की जाती है. यह परंपरा प्राचीन काल से ही चली आ रही है.

ब्रह्म सरोवर के तट पर प्राचीन ब्रह्मेश्वर महादेव: ब्रह्मसरोवर के तट पर प्राचीन मंदिर है, जिसमें ब्रह्मेश्वर महादेव विराजमान हैं. ब्रह्मेश्वर महादेव की काफी महिमा है. बता दें, कि ब्रह्म सरोवर की स्थापना स्वयं ब्रह्मा जी के द्वारा की गई थी. इसका जिक्र धर्म-पुराण में भी आता है. इस तरह ब्रह्मसरोवर प्राचीन काल से आस्था का बड़ा केंद्र रहा है और कई कहानियां इससे जुड़ी हुई हैं.

Malmas bath in Brahma Sarovar Gaya
गया के ब्रह्म सरोवर में मलमास स्नान (ETV Bharat)

मलमास की तरह सारे विधि विधान: वहीं, मलमास स्नान को आई पल्लवी बताती हैं, कि मलमास मेले की तरह ब्रह्मसरोवर में सारे विधि विधान होते हैं. राजगीर का मलमास मेला प्रसिद्ध है. पुरुषोत्तम महीने में गया जी के ब्रह्म सरोवर में मलमास मेले की तरह ही स्नान और पूजन का विधान है.

"धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यहां ब्रह्म सरोवर में श्रद्धालु स्थान और पूजा पाठ करने को आते हैं. जो राजगीर नहीं जा पाते हैं, वह गया जी के ब्रह्म सरोवर में पूरी आस्था के साथ स्नान और पूजा पाठ कर सकते हैं. सारे पुण्य और फल ऐसा करने वाले को प्राप्त हो जाता है. गया जी की प्राचीन मान्यताओं के अनुसार वह भी यहां पहुंची है और स्नान के बाद पूजा पाठ किया."- पल्लवी, श्रद्धालु

Malmas bath in Brahma Sarovar Gaya
पूजा सामग्री बेचती महिला (ETV Bharat)

सरोवर के बीचों बीच गाड़ा जाता है झंडा: वहीं, ज्योति त्रिपाठी बताती है, कि गया जी में ब्रह्म सरोवर है. यहां मलमास मेले में सरोवर के बीचों बीच में झंडा (ध्वजा) गाड़ा जाता है. मलमास के पुरुषोत्तम महीने में यहां पुराने जमाने से ही स्नान पूजा पाठ के नियम है, जिसे पहले भी हम लोगों के परिवारों के लोग करते आ रहे हैं.

"आज हम लोग भी यहां पहुंचे और मलमास मेला स्नान के बाद पूजा पाठ किया और ऐसा करने के बाद पुण्य की प्राप्ति होती है. ब्रह्मसरोवर में स्नान के बाद मन पवित्र हो जाता है. वही, पूजा पाठ करने से पुरुषोत्तम मास की पुण्य प्राप्त होते हैं."- ज्योति त्रिपाठी, श्रद्धालु

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