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मोक्ष के 4 रास्तों में से 2 बिहार में... माता पार्वती से जुड़ा है इतिहास

गया: बिहार के राजगीर में प्रसिद्ध मलमास मेला चल रहा है. जन्म-जन्मांतर के पापों से मुक्ति के लिए राजगीर के मलमास मेले में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है. वहीं, इसकी झलक गया जी में भी देखने को मिल रही है. पुजारी की मानें, तो पुरुषोत्तम मास में स्नान और पूजन की परंपरा गयाजी में प्राचीन काल से ही है.

गया के ब्रह्म सरोवर में मलमास स्नान: ऐसे में इन दिनों रोजाना ब्रह्मसरोवर पर स्नान और पूजन करने वाले महिलाओं और पुरुष की भीड़ देखी जा रही है. मलमास मेला 17 मई से शुरू हुआ है और 15 आगामी जून तक चलेगा. गया के अति प्राचीन ब्रह्मसरोवर में स्नान को काफी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं.

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देश में सिर्फ चार स्थानों का महत्व: वहीं, इस संबंध में पुजारी राजेश बिहारी द्विवेदी बताते हैं, कि पुरुषोत्तम मास में भारतवर्ष में चार स्थानों पर स्नान और पूजन का नियम है, जो मोक्ष का मार्ग माना जाता है. इसमें राजस्थान का पुष्कर, राजगीर, गया का ब्रह्म सरोवर और प्रेत शिला शामिल है. यहां श्रद्धालु मलमास मेले की अवधि में स्नान के बाद कथा सुनते हैं. पुरुषोत्तम भगवान का कथा सुनाया जाता है. यह कथा माता पार्वती से जुड़ी है.

"माता पार्वती ने यहां ब्रह्मसरोवर में पूरे विधी पूजन किया था. ब्राह्मणों को दान भी दिया था. इस पूजा में ब्राह्मणों को 30 कांसा का बर्तन, 30 मलपुआ, 7 धागा बांधकर राधा कृष्ण का सोलह श्रृंगार कर दान करने का संपूर्ण विधान है. वैसे, यथाशक्ति के अनुसार भी स्नान के बाद कथा सुनकर पुण्य प्राप्त किया जा सकता है. इससे रोग कष्ट दूर होते हैं. धन-धान्य, पुत्र-पौत्र की प्राप्ति होती है. मान्यता के अनुसार लोग गोदान भी करते हैं और पुण्य के भागी बनते हैं."- राजेश बिहारी द्विवेदी, पुजारी

सरोवर के बीचों बीच गाड़ा जाता है झंडा (ETV Bharat)

गया के ब्रह्मसरोवर पहुंचकर श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे हैं. काफी संख्या में महिलाओं के अलावा पुरुषों का भी आना हो रहा है. गया जी के ब्रह्म सरोवर की काफी मान्यता मलमास मेले से जुड़ी है. यहां भी राजगीर के मलमास मेले की तरह विधि विधान है. ब्रह्मसरोवर में डुबकी लगाने के बाद पूजा अर्चना की जाती है. यह परंपरा प्राचीन काल से ही चली आ रही है.