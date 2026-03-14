मलमास: आज से एक माह मांगलिक कार्य वर्जित, 20 अप्रैल से आखातीज तक होगा शादियों का सीजन
मलमास में गुरु का दिया मंत्र और गायत्री मंत्र का जाप करना अच्छा रहता है.
Published : March 14, 2026 at 5:27 PM IST
अजमेर: हिंदू धार्मिक शास्त्रों के अनुसार मलमास वर्ष में दो बार आता है. इस दौरान किसी भी प्रकार का मांगलिक कार्य करना वर्जित रहता है. इस बार चैत्र माह में शनिवार 14 मार्च से 14 अप्रैल 2026 तक मलमास रहने वाला है. ऐसे में हिंदू रीति-रिवाज से होने वाली शादियां और अन्य मांगलिक कार्य इस एक माह के दौरान नहीं होंगे. ज्योतिषी बताते हैं कि मलमास में ईश्वर का नाम जपना श्रेष्ठ माना गया है.
आगरा गेट स्थित वैभव लक्ष्मी मंदिर के पुजारी और ज्योतिषी पंडित प्रकाश चंद्र शर्मा बताते हैं कि अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से साल में 12 माह होते हैं, उसी तरह सदियों से हिंदू सनातन धर्म में वर्ष में 12 माह ही होते हैं. उन्होंने बताया कि चैत्र माह में मलमास आता है. भगवान सूर्य 12 माह में अलग-अलग राशियों में प्रवेश करते हैं. सूर्य जब धनु और मीन राशि में आता है तब मलमास शुरू होता है. पंडित शर्मा ने बताया कि 14 मार्च से 14 अप्रैल तक मलमास रहेगा. इस दौरान विवाह, गृह प्रवेश समेत कोई मांगलिक कार्य नहीं होते हैं. इस दौरान नवरात्रि भी आती है. नवरात्रि में शक्ति की आराधना करें और मलमास के दौरान भगवद गीता का पाठ भी करना चाहिए.
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सुप्रसिद्ध आगरा गेट गणेश मंदिर के पुजारी और महंत पंडित घनश्याम आचार्य ने बताया कि मलमास वर्ष में दो बार आता है. जब सूर्य धनु राशि में और मीन राशि में होता है, तब मलमास होता है. मीन राशि में सूर्य चैत्र माह में आता है. इस बार 14 मार्च से 14 अप्रैल तक मलमास है. वहीं 14 दिसंबर से 14 जनवरी तक मलमास होता है, उस दौरान सूर्य धनु राशि में होता है. मलमास के दौरान सभी शुभ और मांगलिक कार्य वर्जित माने जाते हैं. विवाह, मुंडन, नए घर में प्रवेश मलमास में नहीं करना चाहिए. 14 अप्रैल को सुबह 9 बजकर 3 मिनट पर मलमास समाप्त होगा. इसके बाद ही शुभ कार्य शुरू होंगे. 20 अप्रेल से आखातीज तक कई विवाह होंगे.
मलमास में यह करें:पंडित आचार्य ने बताया कि मलमास में दान-पुण्य, कबूतरों को दाना, गायों को चारा खिलाना, मंत्र और ईश्वर के नाम का जाप करना, घर-गृहस्थी में माता-पिता की सेवा करना और उनका आशीर्वाद लेना चाहिए. गुरु का दिया मंत्र और गायत्री मंत्र का जाप करना अच्छा रहता है.