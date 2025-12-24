ETV Bharat / state

कोटा-सवाई माधोपुर समेत में इन 5 स्टेशनों के नजदीक रेलवे की जमीन पर बना सकेंगे मॉल व होटल्स, ये है प्लान

मंडल रेल प्रबंधक ( ETV Bharat Kota )

कोटा: रेलवे किराए के अलावा अन्य तरीकों से भी अपनी आय जनरेट करने में जुटा हुआ है. इसी को लेकर रेलवे अब अपनी खाली पड़ी हुई या अनुपयोगी जमीन को दूसरे व्यापारियों या व्यक्तियों को लीज पर देगा. कोटा में इसके लिए रेलवे ने कंसल्टेंट नियुक्त करने के लिए एक्सप्रेशन आफ इंटरेस्ट (EOI) जारी की है. कोटा के मंडल रेल प्रबंधक अनिल कालरा ने बताया कि इस ईओआई में कोटा रेल मंडल के पांच स्टेशन शामिल किए गए हैं. इनमें कोटा, डकनिया तालाब, सवाई माधोपुर, भरतपुर और गंगापुर सिटी शामिल है. इससे यात्रियों को भी फायदा होगा. उन्हें स्टेशन के नजदीक ही अच्छे व्यावसायिक आउटलेट्स मिल जाएंगे. व्यवसायी भी बिड के जरिए रेलवे की जमीन पर शॉपिंग मॉल, शॉप्स, रेस्टोरेंट, फूड आउटलेट्स, बजट होटल, ट्रैवल-सपोर्ट, बिजनेस सेंटर, फूड कोर्ट व होटल भी खोल सकेंगे. इसके जरिए पहले कंसल्टेंट की नियुक्ति होगी और उसके बाद पूरी योजना बनाई जाएगी. इस योजना के आधार पर ही बाद में रेलवे की जमीन पर क्या-क्या बन सकता है, वह सामने आएगा. पढ़ें: यात्रीगण ध्यान दें! पुणे से सांगानेर के बीच क्रिसमस से न्यू ईयर तक चलेगी वीकली स्पेशल ट्रेन