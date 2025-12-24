ETV Bharat / state

कोटा-सवाई माधोपुर समेत में इन 5 स्टेशनों के नजदीक रेलवे की जमीन पर बना सकेंगे मॉल व होटल्स, ये है प्लान

कोटा मंडल के 5 स्टेशनों पर खाली पड़ी जमीन पर व्यावसायिक आउटलेट्स बनाए जा सकेंगे, जिससे रेल यात्रियों को सुविधा मिलेगी.

Divisional Railway Manager
मंडल रेल प्रबंधक (ETV Bharat Kota)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : December 24, 2025 at 8:21 PM IST

2 Min Read
कोटा: रेलवे किराए के अलावा अन्य तरीकों से भी अपनी आय जनरेट करने में जुटा हुआ है. इसी को लेकर रेलवे अब अपनी खाली पड़ी हुई या अनुपयोगी जमीन को दूसरे व्यापारियों या व्यक्तियों को लीज पर देगा. कोटा में इसके लिए रेलवे ने कंसल्टेंट नियुक्त करने के लिए एक्सप्रेशन आफ इंटरेस्ट (EOI) जारी की है.

कोटा के मंडल रेल प्रबंधक अनिल कालरा ने बताया कि इस ईओआई में कोटा रेल मंडल के पांच स्टेशन शामिल किए गए हैं. इनमें कोटा, डकनिया तालाब, सवाई माधोपुर, भरतपुर और गंगापुर सिटी शामिल है. इससे यात्रियों को भी फायदा होगा. उन्हें स्टेशन के नजदीक ही अच्छे व्यावसायिक आउटलेट्स मिल जाएंगे. व्यवसायी भी बिड के जरिए रेलवे की जमीन पर शॉपिंग मॉल, शॉप्स, रेस्टोरेंट, फूड आउटलेट्स, बजट होटल, ट्रैवल-सपोर्ट, बिजनेस सेंटर, फूड कोर्ट व होटल भी खोल सकेंगे. इसके जरिए पहले कंसल्टेंट की नियुक्ति होगी और उसके बाद पूरी योजना बनाई जाएगी. इस योजना के आधार पर ही बाद में रेलवे की जमीन पर क्या-क्या बन सकता है, वह सामने आएगा.

वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक सौरभ जैन के नेतृत्व में कोटा मंडल में योजना के तहत यात्रियों को स्टेशन परिसर में ही दैनिक उपयोग की वस्तुएं, भोजन, ठहराव व अन्य आवश्यक सेवाएं आसानी से उपलब्ध हो सकेंगी और उन्हें स्टेशन से बाहर दूर जाने की आवश्यकता नहीं रहेगी. इस ईओआई का उद्देश्य ना केवल रेलवे का रेवेन्यू बढ़ाना है बल्कि यात्रियों की सुविधा, समय की बचत व यात्रा को बेहतर बनाना भी है. उन्होंने कहा कि प्रस्तावित विकास के बाद रेलवे स्टेशन केवल यात्रा का स्थान न रहकर एक सुव्यवस्थित बिजनेस सेंटर व कमर्शियल हब बनेंगे. जहां यात्रियों को आधुनिक शहरी सुविधाएं एक ही परिसर में उपलब्ध मिलेंगी.

इस ईओआई के जरिए चयनित कंसल्टेंट स्टेशन के अनुसार जगह का सर्वे करेंगे. जिसके आधार पर कमर्शियल स्पेस तलाशा जाएगा. इसके बाद ही स्टेशन स्पेशल कमर्शियल यूटिलाइजेशन प्लान बनेगा. इसके बाद डिजाइन और ड्राइंग बनाकर खाली पड़ी हुई जमीन का बेहतर उपयोग किया जाएगा. स्टेशन आय व्यय विवरण तैयार कर, आवश्यकतानुसार ड्रॉइंग व डेटा आधारित एनालिसिस किया जाएगा. ईओआई के लिए इच्छुक कंसलटेंट 10 जनवरी, 2026 तक आवेदन कर सकते हैं.

