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लखनऊ में गरजे मल्लिकार्जुन खड़गे, बोले- कांग्रेस को कोई रोक नहीं सकता

तीसरी बार यूपी कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे मल्लिकार्जुन खड़गे का जोरदार स्वागत. ( ईटीवी भारत )

लखनऊ: कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि वैसे तो उत्तर प्रदेश में बहुत सारे नेता बने, लेकिन अभी हाल ही में कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष आराधना मिश्रा मोना बनी हैं. वो अपनी आवाज पुरजोर तरीके से उठाती हैं. हमारे कार्यकारी अध्यक्ष इमरान मसूद खूब बोलते हैं. हमें ज्यादा बोलना भी है और काम भी ज्यादा करना है.

जब सोशल मीडिया की अध्यक्ष सुप्रिया श्रीनेत का नाम लिया तो उसकी जगह उन्होंने सुप्रिया सुले बोल दिया. फिर कहा सुप्रिया श्रीनेत, लेकिन उसका उच्चारण सही नहीं हुआ. इसके बाद कहा कि सिर्फ सुप्रिया नाम रखिए. मैं कंफ्यूज हो जाता हूं सुप्रिया सुले में और सुप्रिया श्रीनेत में.

पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अजय राय की तारीफ करते हुए कहा कि बनारस से प्रधानमंत्री के खिलाफ चुनाव लड़े और थोड़े ही वोटो से हार गए. प्रधानमंत्री नहीं होते तो गुजरात चले गए होते. खरगे ने कहा कि यहां की सरकार इतना डरती है राहुल गांधी से कि अब हमारी छांव से भी डरने लगी है. उन्होंने कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए कहा कि जिस जगह हमें पहुंचना है वहां पहुंच कर रहेंगे. उन्होंने कहा कि संविधान बनाने में उत्तर प्रदेश की बड़ी भूमिका है. कांग्रेस ने पारित किया था कि गवर्नमेंट आफ इंडिया 1935 को निरस्त हो. ये रेजोल्यूशन लखनऊ में कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में हुआ था. उन्होंने कहा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जहां से चुनाव लड़े परिसीमन के बाद सीट पाकिस्तान चली गई, लेकिन उन्हें संविधान में लाना था. उनके बिना संविधान ठीक से नहीं बन सकता था, इसलिए कांग्रेस पार्टी ने सोचा जो खाली सीट थी मुंबई की, उसमें माबलंकर को चुनकर आना था, लेकिन उनकी जगह अंबेडकर को कांस्टीट्यूट असेंबली का मेंबर बनाकर अध्यक्ष बनाया. तीसरी बार यूपी कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे मल्लिकार्जुन खड़गे. (ETV Bharat) अब दूसरे राजनीतिक दल लोगों को भड़काते हैं कि कांग्रेस ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ अन्याय किया, लेकिन हकीकत यही है कांग्रेस ने ही उन्हें आगे बढ़ाया. कांग्रेस पार्टी ने जब उन्हें प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया तो वह खुद चौंक गए. उन्होंने कहा था कि मैं तो कांग्रेस के लिए ऐसा वैसा कहता हूं, लेकिन मुझे ही चुना गया. इससे वे खुद आश्चर्यचकित हुए. उन्होंने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया और प्रारूप समिति के अध्यक्ष बने. संविधान को बचाने के लिए अपने आप को बचाने के लिए अपने हकों को बचाने के लिए संविधान यात्रा राहुल गांधी ने निकाली. हम लोग ने भी उसमें हिस्सा लिया. हम लोग मिलजुल कर चले तो निश्चित तौर पर जीत हमारी होगी. हम लोग आपस में लड़ते रहेंगे तो कुछ नहीं होगा. कांग्रेस पार्टी कभी मरने वाली नहीं है 140 से 141 साल का हमारा इतिहास है. जब इतने साल नहीं मरी तो अब मर जाएगी क्या? अब तो ऐसा नेता आया है जो किसी को डरता नहीं है. उसे कोई डरा नहीं सकता. अब तो पार्टी में ऐसे नेता है जो बहुत डरते हैं. भाजपा में चले जाते हैं या घर में बैठ जाते हैं. आरएसएस संविधान के खिलाफ ही है ये तो सबको मालूम है. पहले भी थी और अब भी है. संविधान विरोधी सोच के लोग पिछले 12 साल से लगातार संविधान को कमजोर करने में लगे हुए हैं. वे संविधान से नफरत करते हैं. राहुल गांधी ने बोला कि हम तो हमेशा मोहब्बत की दुकान खोलते हैं, लेकिन आरएसएस और बीजेपी नफरत की दुकान खोलते हैं. अमित शाह ने सदन में ही बाबा साहब का अपमान किया था. कहा था कि बाबा साहब का नाम लेना तो फैशन हो गया है. इतना भगवान का नाम लेते तो स्वर्ग मिल जाता है. अमित शाह को शर्म नहीं आती है उनकी पार्टी के लोग चंदा चोरी करते हैं. इनके जैसे लोगों को सीधा करने का संविधान ही एकमात्र विकल्प है. नेहरू और इंदिरा को जेल में डाला गया. कभी माफी मांगी. कांग्रेस के नेता कभी माफी नहीं मांगते. कभी झुकते नहीं. झुकाने की सोचते हैं. सावरकर ने जेल से माफी मांगी थी. उन्होंने कहा कि अब तो ज्ञानेश और मोदी का गठबंधन हो गया है. हम यहां पर उसको हटाने के लिए अखिलेश और राहुल गांधी गठबंधन करके पूरा कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी को हटाएं., लेकिन मोदी ने ज्ञानेश से गठबंधन करके हमारे वोट छीन ले रहा है. यह सब काम करने वाले कौन लोग हैं. यह सब मोदी के लोग हैं.जब तक मोदी और ज्ञानेश चले नहीं जाएंगे, तब तक इस देश में फेयर इलेक्शन नहीं हो पाएंगे. मोदी अपनी जनसभा में कहते थे अबकी बार 400 पार, लेकिन लोगों ने उन्हें तड़ीपार कर दिया. उत्तर प्रदेश के लोगों ने तुमको हरा दिया. मोदी आज छुपे बैठे हैं. पहले मोदी बहुत बोलते थे कहते थे अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा है. उस घोड़े को उत्तर प्रदेश ने लखनऊ में रोका.