लखनऊ में गरजे मल्लिकार्जुन खड़गे, बोले- कांग्रेस को कोई रोक नहीं सकता
कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इंदिरा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और यहां पर झंडारोहण भी किया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 26, 2026 at 1:51 PM IST|
Updated : November 26, 2026 at 3:40 PM IST
लखनऊ: कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि वैसे तो उत्तर प्रदेश में बहुत सारे नेता बने, लेकिन अभी हाल ही में कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष आराधना मिश्रा मोना बनी हैं. वो अपनी आवाज पुरजोर तरीके से उठाती हैं. हमारे कार्यकारी अध्यक्ष इमरान मसूद खूब बोलते हैं. हमें ज्यादा बोलना भी है और काम भी ज्यादा करना है.
जब सोशल मीडिया की अध्यक्ष सुप्रिया श्रीनेत का नाम लिया तो उसकी जगह उन्होंने सुप्रिया सुले बोल दिया. फिर कहा सुप्रिया श्रीनेत, लेकिन उसका उच्चारण सही नहीं हुआ. इसके बाद कहा कि सिर्फ सुप्रिया नाम रखिए. मैं कंफ्यूज हो जाता हूं सुप्रिया सुले में और सुप्रिया श्रीनेत में.
VIDEO | Lucknow: Congress President Mallikarjun Kharge says, "The Congress and Babasaheb Ambedkar did everything. You (referring to BJP) can keep trying to hide the truth, but that will not change anything. It is a matter of history...Even when we were in Class 4, we used to invoke Babasaheb's name and raise the slogan of 'Jai Bhim'. We knew that one day he would shape the future of our country and work for the welfare of all its people..."— Press Trust of India (@PTI_News) November 26, 2026
पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अजय राय की तारीफ करते हुए कहा कि बनारस से प्रधानमंत्री के खिलाफ चुनाव लड़े और थोड़े ही वोटो से हार गए. प्रधानमंत्री नहीं होते तो गुजरात चले गए होते.
खरगे ने कहा कि यहां की सरकार इतना डरती है राहुल गांधी से कि अब हमारी छांव से भी डरने लगी है. उन्होंने कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए कहा कि जिस जगह हमें पहुंचना है वहां पहुंच कर रहेंगे.
उन्होंने कहा कि संविधान बनाने में उत्तर प्रदेश की बड़ी भूमिका है. कांग्रेस ने पारित किया था कि गवर्नमेंट आफ इंडिया 1935 को निरस्त हो. ये रेजोल्यूशन लखनऊ में कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में हुआ था.
उन्होंने कहा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जहां से चुनाव लड़े परिसीमन के बाद सीट पाकिस्तान चली गई, लेकिन उन्हें संविधान में लाना था. उनके बिना संविधान ठीक से नहीं बन सकता था, इसलिए कांग्रेस पार्टी ने सोचा जो खाली सीट थी मुंबई की, उसमें माबलंकर को चुनकर आना था, लेकिन उनकी जगह अंबेडकर को कांस्टीट्यूट असेंबली का मेंबर बनाकर अध्यक्ष बनाया.
अब दूसरे राजनीतिक दल लोगों को भड़काते हैं कि कांग्रेस ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ अन्याय किया, लेकिन हकीकत यही है कांग्रेस ने ही उन्हें आगे बढ़ाया.
कांग्रेस पार्टी ने जब उन्हें प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया तो वह खुद चौंक गए. उन्होंने कहा था कि मैं तो कांग्रेस के लिए ऐसा वैसा कहता हूं, लेकिन मुझे ही चुना गया. इससे वे खुद आश्चर्यचकित हुए. उन्होंने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया और प्रारूप समिति के अध्यक्ष बने.
संविधान को बचाने के लिए अपने आप को बचाने के लिए अपने हकों को बचाने के लिए संविधान यात्रा राहुल गांधी ने निकाली. हम लोग ने भी उसमें हिस्सा लिया. हम लोग मिलजुल कर चले तो निश्चित तौर पर जीत हमारी होगी. हम लोग आपस में लड़ते रहेंगे तो कुछ नहीं होगा. कांग्रेस पार्टी कभी मरने वाली नहीं है 140 से 141 साल का हमारा इतिहास है. जब इतने साल नहीं मरी तो अब मर जाएगी क्या? अब तो ऐसा नेता आया है जो किसी को डरता नहीं है. उसे कोई डरा नहीं सकता.
अब तो पार्टी में ऐसे नेता है जो बहुत डरते हैं. भाजपा में चले जाते हैं या घर में बैठ जाते हैं. आरएसएस संविधान के खिलाफ ही है ये तो सबको मालूम है. पहले भी थी और अब भी है.
संविधान विरोधी सोच के लोग पिछले 12 साल से लगातार संविधान को कमजोर करने में लगे हुए हैं. वे संविधान से नफरत करते हैं.
राहुल गांधी ने बोला कि हम तो हमेशा मोहब्बत की दुकान खोलते हैं, लेकिन आरएसएस और बीजेपी नफरत की दुकान खोलते हैं. अमित शाह ने सदन में ही बाबा साहब का अपमान किया था. कहा था कि बाबा साहब का नाम लेना तो फैशन हो गया है. इतना भगवान का नाम लेते तो स्वर्ग मिल जाता है. अमित शाह को शर्म नहीं आती है उनकी पार्टी के लोग चंदा चोरी करते हैं. इनके जैसे लोगों को सीधा करने का संविधान ही एकमात्र विकल्प है.
नेहरू और इंदिरा को जेल में डाला गया. कभी माफी मांगी. कांग्रेस के नेता कभी माफी नहीं मांगते. कभी झुकते नहीं. झुकाने की सोचते हैं. सावरकर ने जेल से माफी मांगी थी. उन्होंने कहा कि अब तो ज्ञानेश और मोदी का गठबंधन हो गया है. हम यहां पर उसको हटाने के लिए अखिलेश और राहुल गांधी गठबंधन करके पूरा कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी को हटाएं., लेकिन मोदी ने ज्ञानेश से गठबंधन करके हमारे वोट छीन ले रहा है. यह सब काम करने वाले कौन लोग हैं. यह सब मोदी के लोग हैं.जब तक मोदी और ज्ञानेश चले नहीं जाएंगे, तब तक इस देश में फेयर इलेक्शन नहीं हो पाएंगे.
मोदी अपनी जनसभा में कहते थे अबकी बार 400 पार, लेकिन लोगों ने उन्हें तड़ीपार कर दिया. उत्तर प्रदेश के लोगों ने तुमको हरा दिया. मोदी आज छुपे बैठे हैं. पहले मोदी बहुत बोलते थे कहते थे अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा है. उस घोड़े को उत्तर प्रदेश ने लखनऊ में रोका.
उत्तर प्रदेश से बीजेपी लोकसभा चुनाव हारी थी. तब से उन्होंने बोलना काम कर दिया है. अब अमित शाह भी कम बोलता है अब अमित शाह की नजर प्रधानमंत्री की कुर्सी पर है.
मोदी अपनी कुर्सी बचाने के लिए एक पर चंद्रबाबू नायडू का दूसरा नीतीश कुमार का पैर पकड़े हैं. जब यह पैर छुड़ा लेंगे तो मोदी हवा में उड़ जाएगा.
उन्होंने कहा सबसे पहले तो मोदी को हमारे अजय राय ने हराया. अजय राय ने कहा खबरदार तुम गुजरात में फिरों मेरे एरिया में आओगे तो मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा, इसीलिए वह अजय राय से भी परेशान है.
मोदी को समझ नहीं आ रहा है कि देश कैसे चलाएं. अब तो मोदी खुद कह रहे हैं कंपनियां सिर्फ मुनाफा कमा रही हैं. कंपनी अब तो ना रोजगार दे रही हैं न ही निवेश कर रही हैं. यह मोदी बोल रहे हैं, लेकिन हम तो सालों से कह रहे हैं, लेकिन हमारी बात कहां मानते हैं.
मोदी कंपनियों से कहते हैं हमने तो टैक्स माफ किया. जमीन दिया. आकाश में उड़ने वाले विमान भी दिए हैं. सब कुछ मैंने दिया है, लेकिन आप रोजगार नहीं दे रहे हैं.
अमीरों के लिए मोदी सब कुछ कर रहे हैं. गरीबों के लिए कुछ भी नहीं. डबल इंजन काम नहीं कर रहा है. कांग्रेस का इंजन काम करेगा. योगी आदित्यनाथ एक बार संसद में रोए थे. मुंह में राम बगल में छुरी वाले लोग हैं.
इससे पहले लखनऊ पहुंचने पर मल्लिकार्जन खड़गे ने इंदिरा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया राष्ट्रगान और राष्ट्रीय गीत गाया. इसके बाद महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि की और संविधान की स्मृतिका का विमोचन किया.
ऑल इंडिया कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे तीसरी बार लखनऊ स्थित पार्टी मुख्यालय पर पहुंचे. सबसे पहले कांग्रेस मुख्यालय पर वे साल 2013 में आए थे. जब वे केंद्रीय श्रम मंत्री थे. इसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव लड़ रहे थे, तब वे अपने लिए यहां पर वोट मांगने आए थे. पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद वे पहली बार कांग्रेस मुख्यालय आए हैं.
इसके बाद मलिकार्जुन खड़गे परिसर में स्थापित राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन करेंगे, साथ ही गांधी प्रतिमा के ठीक बगल में स्थापित की गई संविधान की स्मारिका का भी अनावरण करेंगे.
राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे संविधान रक्षा मार्च में हिस्सा लेने के लिए कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे हैं. इसके बाद आंबेडकर महासभा स्थित डॉ भीमराव आंबेडकर के अस्थि कलश पर श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे.
लखनऊ पहुंचने पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने इंदिरा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया राष्ट्रगान और राष्ट्रीय गीत गाया. इसके बाद महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि की और संविधान की स्मृतिका का विमोचन किया.
क्या कहते हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता
कांग्रेस पार्टी के बारे में कांग्रेस मुख्यालय पर यह पहला नहीं, बल्कि तीसरा दौरा है. राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में पहली बार वे जरूर आ रहे हैं लेकिन श्रम मंत्री के रूप में और अपने लिए वोट मांगने भी कांग्रेस मुख्यालय आ चुके हैं.
साथ ही अगर लखनऊ की बात करें तो राजधानी लखनऊ चौथी बार आ रहे हैं. समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के साथ वह प्रेस कांफ्रेंस करने यहां पहुंचे थे.