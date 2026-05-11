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खड़गे के टास्क पर खरी उतरी राजस्थान कांग्रेस, बना डाले 12 लाख से ज्यादा पदाधिकारी

अध्यक्ष पद संभालने के बाद डोटासरा ने 6 साल के कार्यकाल में 6 लाख पदाधिकारियों की मजबूत फौज खड़ी कर दी है.

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राजस्थान कांग्रेस मुख्यालय, जयपुर (ETV Bharat File Photo)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 11, 2026 at 2:17 PM IST

4 Min Read
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जयपुर: कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से साल 2025 संगठन को समर्पित किया गया था, जिसके तहत सभी राज्यों को प्रदेश लेवल से लेकर बूथ लेवल तक संगठन को खड़ा करने का टास्क दिया गया था. वहीं, राजस्थान कांग्रेस ने भी साल 2025 और 26 में संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करने पर खूब काम किया था.

पार्टी हाईकमान की ओर से दिए गए टास्क पर खरा उतरते हुए प्रदेश कांग्रेस ने दिए गए लक्ष्य से भी ज्यादा कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों की फौज खड़ी कर दी है. राजस्थान कांग्रेस ने अब तक प्रदेश लेवल से लेकर बूथ लेवल तक 12 लाख से ज्यादा पदाधिकारियों की फौज तैयार कर दी है, जबकि पार्टी हाईकमान की ओर से उन्हें 10 लाख पदाधिकारी तैयार करने का टास्क दिया गया था. इस मामले को लेकर हाल ही में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी राजस्थान कांग्रेस के मजबूत संगठनात्मक ढांचे की प्रशंसा की थी.

अब तक 12 लाख 44 हजार से ज्यादा पदाधिकारी बनाए : कांग्रेस नेताओं का कहना है कि प्रदेश कांग्रेस की ओर से निकाय और पंचायत चुनाव के मद्देनजर संगठन को ग्रास रूट पर मजबूत करने के लिए नए साल की शुरुआत से ही फोकस कर दिया गया था, जिसके तहत 52000 बूथों पर 5 लाख से ज्यादा पदाधिकारी बना दिए गए थे. वहीं, 14 हजार 726 ग्राम पंचायतों में तीन लाख 92 हजार 46 पदाधिकारी और 11 हजार310 शहरी वार्डों में 2 लाख 37 हजार 510 पदाधिकारियों की फौज तैयार कर दी गई है, जिससे कि आगामी निकाय और पंचायत चुनाव के साथ ही विधानसभा चुनाव में भी पार्टी ग्रास रूट पर मजबूती के साथ चुनाव में उतर सके.

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पद संभालने के बाद शून्य से शुरू किया काम : 14 जुलाई 2020 को पार्टी हाईकमान ने जब गोविंद सिंह डोटासरा को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद की कमान दी थी. उससे पहले हाईकमान ने तमाम जिला और प्रदेश लेवल के संगठनों को भंग कर दिया था. इसके बाद डोटासरा ने शून्य से काम शुरू किया था और अब 6 साल बाद के भीतर राजस्थान कांग्रेस में एक मजबूत संगठन को खड़ा कर दिया है. प्रदेश लेवल से लेकर बूथ लेवल तक 12 लाख से ज्यादा पदाधिकारी तैयार कर दिए हैं. हालांकि, इनमें अग्रिम संगठनों एनएसयूआई, युवा कांग्रेस, महिला कांग्रेस और सेवादल के पदाधिकारी शामिल नहीं हैं.

पहली बार पदाधिकारियों का रिकॉर्ड ऑनलाइन : वहीं, इस मामले में कांग्रेस वॉर रूम के इंचार्ज जसवंत गुर्जर का कहना है कि राजस्थान में अब तक 12 लाख से ज्यादा पदाधिकारी प्रदेश लेवल से बूथ लेवल तक तैयार कर दिए हैं और ऐसा पहली बार हो रहा है जब लाखों की संख्या में पदाधिकारी का रिकॉर्ड भी ऑनलाइन ही रखा गया है. प्रदेश से लेवल बूथ लेवल तक के पदाधिकारी का पूरा डेटा ऑनलाइन है. एक क्लिक के जरिए किसी भी पदाधिकारी के बारे में संपूर्ण जानकारी मिल जाती है. उन्होंने बताया कि संगठन का अभी और विस्तार किया जा रहा है. संगठन पूरी तरह से मजबूत होकर चुनाव मैदान में उतरे, इसके पूरे प्रयास किया जा रहे हैं.

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इस तरह बनाए 12 लाख से ज्यादा पदाधिकारी :

  • 2200 मंडल में 30 पदाधिकारियों के हिसाब से 66000 की कार्यकारिणी बनाई.
  • 400 ब्लॉक में 51की कार्यकारिणी के लिहाज से 20,400 पदाधिकारी.
  • 50 जिलों में 51 के हिसाब से 2550 पदाधिकारी.
  • 376 प्रदेश कार्यकारिणी.
  • 52000 बूथों पर 11 के लिहाज से 5 लाख 72000.
  • 24 विभाग-प्रकोष्ठों में 150 के लिहाज से 36000 पदाधिकारी.
  • 14726 ग्राम पंचायतों में 21 के लिहाज से 3 लाख 92 हजार 46 पदाधिकारी.
  • 11310 वार्डों में 21 के लिहाज से 2 लाख 37 हजार 510 पदाधिकारी.

(पदाधिकारियों के आंकड़े प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय से मिली जानकारी के अनुसार)

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