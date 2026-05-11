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खड़गे के टास्क पर खरी उतरी राजस्थान कांग्रेस, बना डाले 12 लाख से ज्यादा पदाधिकारी

जयपुर: कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से साल 2025 संगठन को समर्पित किया गया था, जिसके तहत सभी राज्यों को प्रदेश लेवल से लेकर बूथ लेवल तक संगठन को खड़ा करने का टास्क दिया गया था. वहीं, राजस्थान कांग्रेस ने भी साल 2025 और 26 में संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करने पर खूब काम किया था.

पार्टी हाईकमान की ओर से दिए गए टास्क पर खरा उतरते हुए प्रदेश कांग्रेस ने दिए गए लक्ष्य से भी ज्यादा कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों की फौज खड़ी कर दी है. राजस्थान कांग्रेस ने अब तक प्रदेश लेवल से लेकर बूथ लेवल तक 12 लाख से ज्यादा पदाधिकारियों की फौज तैयार कर दी है, जबकि पार्टी हाईकमान की ओर से उन्हें 10 लाख पदाधिकारी तैयार करने का टास्क दिया गया था. इस मामले को लेकर हाल ही में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी राजस्थान कांग्रेस के मजबूत संगठनात्मक ढांचे की प्रशंसा की थी.

अब तक 12 लाख 44 हजार से ज्यादा पदाधिकारी बनाए : कांग्रेस नेताओं का कहना है कि प्रदेश कांग्रेस की ओर से निकाय और पंचायत चुनाव के मद्देनजर संगठन को ग्रास रूट पर मजबूत करने के लिए नए साल की शुरुआत से ही फोकस कर दिया गया था, जिसके तहत 52000 बूथों पर 5 लाख से ज्यादा पदाधिकारी बना दिए गए थे. वहीं, 14 हजार 726 ग्राम पंचायतों में तीन लाख 92 हजार 46 पदाधिकारी और 11 हजार310 शहरी वार्डों में 2 लाख 37 हजार 510 पदाधिकारियों की फौज तैयार कर दी गई है, जिससे कि आगामी निकाय और पंचायत चुनाव के साथ ही विधानसभा चुनाव में भी पार्टी ग्रास रूट पर मजबूती के साथ चुनाव में उतर सके.

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पद संभालने के बाद शून्य से शुरू किया काम : 14 जुलाई 2020 को पार्टी हाईकमान ने जब गोविंद सिंह डोटासरा को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद की कमान दी थी. उससे पहले हाईकमान ने तमाम जिला और प्रदेश लेवल के संगठनों को भंग कर दिया था. इसके बाद डोटासरा ने शून्य से काम शुरू किया था और अब 6 साल बाद के भीतर राजस्थान कांग्रेस में एक मजबूत संगठन को खड़ा कर दिया है. प्रदेश लेवल से लेकर बूथ लेवल तक 12 लाख से ज्यादा पदाधिकारी तैयार कर दिए हैं. हालांकि, इनमें अग्रिम संगठनों एनएसयूआई, युवा कांग्रेस, महिला कांग्रेस और सेवादल के पदाधिकारी शामिल नहीं हैं.