Explainer: मल्लिकार्जुन खरगे की सियासी 'टॉनिक' से क्या बिहार में बढ़ पाएगी कांग्रेस की ताकत?
मल्लिकार्जुन खरगे के सियासी 'टॉनिक' से क्या बिहार में कांग्रेस की ताकत बढ़ेगी? किस वोटबैंक पर नजर है और क्या है रणनीति? रिपोर्ट- रंजीत कुमार
Published : October 26, 2026 at 8:47 PM IST
पटना: बिहार में कांग्रेस पार्टी राजनीतिक जमीन तलाशने में जुटी है. एक ओर राहुल गांधी युवा आबादी वाले राज्य को साधने में जुटे हैं तो दूसरी तरफ मल्लिकार्जुन खरगे सियासी दांव चल रहे हैं. रविवार को पटना दौरे के दौरान उन्होंने ने केवल चुनाव आयोग और वोट चोरी को लेकर केंद्र की मोदी सरकार को घेरा, बल्कि सामाजिक गैरबराबरी और छुआछूत जैसे मुद्दों को राजनीतिक हथियार बनाने की भी कोशिश की. कांग्रेस अध्यक्ष ने अपनी और अपनी पार्टी की मंशा साफ कर दी कि अब नए सिरे से संगठन को धार देने पर काम होगा.
बिहार पर मल्लिकार्जुन खरगे का फोकस
पटना में बिहार केसरी डॉ. श्रीकृष्ण सिंह की जयंती पर आयोजिक कार्यक्रम के दौरान मंच से कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने काफी तल्ख तेवर दिखाए. कांग्रेस पार्टी को उन्होंने ऐसे समय में सियासी 'टॉनिक' देने की कोशिश की है, जब पार्टी की राजनीतिक हैसियत और उसके संगठन की क्षमता पर सवाल खड़े हो रहे हैं. पार्टी लंबे समय से महागठबंधन की सहयोगी के रूप में चुनाव लड़ती रही है लेकिन अपने दम पर मजबूत राजनीतिक विकल्प बनने की चुनौती उसके सामने बनी हुई है. अब नए सिरे से सवर्ण और दलित वोट बैंक को साथ लाने के लिए नई रणनीति पर काम किया जा रहा है.
सवर्ण और दलित वोट बैंक पर नजर
श्री बाबू की जयंती के मौके पर कांग्रेस पार्टी जहां एक और अगड़ी जाति को साधने में जुटी है तो दूसरी तरफ दलित वोट बैंक को भी अपने पक्ष में लाना चाहती है. बिहार में सवर्णों की आबादी 15.5% है. जबकि बिहार की जाति आधारित गणना (2022-23) के अनुसार दलित यानी अनुसूचित जाति (SC) की आबादी कुल जनसंख्या का 19.65% (लगभग 2.57 करोड़) है. मल्लिकार्जुन खरगे ने 32.15% वोट बैंक को कांग्रेस के पक्ष में मोड़ने की कोशिश की है.
2025 में 6 सीटों पर सिमट गई कांग्रेस
2025 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 243 में से सिर्फ 6 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि 2020 में पार्टी ने 19 सीटें जीती थीं. ऐसे में श्रीकृष्ण सिंह जयंती का मंच कांग्रेस के लिए सिर्फ बीजेपी पर हमला करने का अवसर नहीं, बल्कि अपने राजनीतिक आधार को दोबारा मजबूत करने का संदेश देने की कोशिश भी है. कांग्रेस खोए हुए जनाधार को वापस लाने की कोशिश में है.
कांग्रेस की सीटें घटीं, साख पर सवाल
बिहार में कांग्रेस की राजनीतिक ताकत पिछले तीन विधानसभा चुनावों के नतीजे संकेत देते हैं. वर्ष 2015 में महागठबंधन के साथ चुनाव लड़ते हुए कांग्रेस ने 41 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे और 27 सीटों पर जीत दर्ज की थी. पार्टी को 6.66 प्रतिशत वोट मिले थे. 2020 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 70 सीटों पर चुनाव लड़ा लेकिन जीत सिर्फ 19 सीटों पर मिली. वोट प्रतिशत बढ़कर 9.48 रहा. वहीं, 2025 में पार्टी ने 61 सीटों पर चुनाव लड़ा और केवल 6 सीटें जीत सकी. उसका वोट प्रतिशत भी घटकर 8.71 रह गई.
कांग्रेस के समक्ष वोट बैंक बढ़ाने की चुनौती
कांग्रेस के सामने केवल वोट प्रतिशत बढ़ाने की चुनौती नहीं है, बल्कि अपने वोट को विधानसभा सीटों में बदलने की क्षमता विकसित करने की भी चुनौती है. 2020 में 9.48 प्रतिशत वोट के बावजूद 19 सीटों पर सिमटने और 2025 में छह सीटों तक पहुंचने से पार्टी के उम्मीदवार चयन, स्थानीय नेतृत्व और चुनावी प्रबंधन पर सवाल उठते हैं. खरगे की रैली से राजनीतिक माहौल बनाने की कोशिश हुई है.
डिजिटल माध्यम से चला सदस्यता अभियान
कांग्रेस बिहार में संगठन को मजबूत करने के लिए डिजिटल सदस्यता और सांगठनिक पुनर्गठन जैसे प्रयोग कर रही है लेकिन इन्हीं प्रयासों ने पार्टी के भीतर असंतोष को भी उजागर किया है. जुलाई 2026 में सामने आई रिपोर्टों के मुताबिक, बिहार कांग्रेस के 'सृजन साथी' अभियान के तहत 50 रुपये देकर समर्थकों को जोड़ने और सदस्यता अभियान के जरिए संगठनात्मक पदों के लिए दावेदारी मजबूत करने की व्यवस्था की गई.
चुनाव आयुक्त को लेकर कांग्रेस हमलावर
कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने पटना में चुनावी निष्पक्षता, वोट चोरी के आरोप, बैलेट पेपर से मतदान, चुनाव आयोग की भूमिका और सामाजिक गैरबराबरी को लेकर आक्रामक रुख अपनाया. उन्होंने बीजेपी और आरएसएस की विचारधारा पर निशाना साधते हुए संविधान और लोकतांत्रिक संस्थाओं की रक्षा का सवाल उठाया. उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग भी की. ये कांग्रेस के राष्ट्रीय राजनीतिक विमर्श का मुद्दा बनाया है.
खरगे की टॉनिक का असर कितना होगा?
मल्लिकार्जुन खरगे का पटना दौरा कांग्रेस कार्यकर्ताओं में राजनीतिक ऊर्जा भरने और पार्टी के राष्ट्रीय मुद्दों को बिहार की राजनीति से जोड़ने की कोशिश है. श्रीकृष्ण सिंह की जयंती के मंच से सामाजिक न्याय, लोकतंत्र और चुनावी निष्पक्षता के सवाल उठाकर कांग्रेस ने अपना राजनीतिक संदेश देने की कोशिश की है. हालांकि राजनीतिक विश्लेषक संजय कुमार का कहना है कि खरगे की सियासी टॉनिक कांग्रेस में जोश जरूर भर सकती है लेकिन बिहार में उसकी राजनीतिक ताकत बढ़ेगी या नहीं, इसका फैसला भाषणों से ज्यादा संगठन, जनसंपर्क और चुनावी प्रदर्शन करेंगे.
"भाषणों से ज्यादा संगठन और जनसंपर्क पर कांग्रेस नेताओं को काम करना चाहिए. अगर संगठनात्मक खींचतान और गठबंधन पर निर्भरता बनी रहती है तो आत्मनिर्भर कांग्रेस बनने का लक्ष्य फिलहाल चुनौतीपूर्ण ही रहेगा. ये बात मल्लिकार्जुन खरगे और राहुल गांधी को समझना होगा."- डॉ. संजय कुमार, राजनीतिक विश्लेषक
बैलेट पेपर से चुनाव कराने पर जोर
देश में वर्तमान चुनावी प्रणाली को लेकर भी कांग्रेस जन आंदोलन चलाने की तैयारी में है. एक ओर जहां मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की भूमिका और नियुक्ति को लेकर केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ ईवीएम को लेकर भी पार्टी का अविश्वास है. कांग्रेस पार्टी पुनः बैलेट पेपर के जरिए चुनाव करना चाहती है. इसके लिए लगातार सवाल भी उठाए जा रहे हैं. खरगे ने स्पष्ट तौर पर कहा कि वोट चोरी के जरिए भाजपा ने बिहार समेत कई राज्यों में सरकार बनाई है.
"भाजपा के लोगों ने चुनावी प्रणाली और चुनाव आयोग का दुरुपयोग किया है. इसलिए लोगों का भरोसा प्रणाली से उठ गया है. हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जिन मुद्दों को उठाए है, वह प्रासंगिक मुद्दे हैं. सरकार को इसे गंभीरता से लेना चाहिए. चुनाव आयोग के दो सदस्यों ने जो सवाल उठाए हैं, वह बेहद गंभीर हैं और आयोग की विश्वसनीयता पर भी सवाल खड़े हुए हैं. चुनाव प्रक्रिया में सुधार की जरूरत है."- असित नाथ तिवारी, प्रवक्ता, बिहार कांग्रेस
कई देशों में बैलेट पेपर से होते हैं चुनाव
भारत के अलावे ब्राजील, भूटान, फिलीपींस, बेल्जियम, पेरू, मेक्सिको, मंगोलिया, रूस, अल्बानिया और वेनेजुएला सहित कई प्रमुख देशों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के अलग-अलग रूप इस्तेमाल किए जाते हैं, जबकि अमेरिका में राज्य और स्थानीय क्षेत्र के अनुसार व्यवस्था अलग-अलग है. दूसरी ओर, जर्मनी, ब्रिटेन, कनाडा के अधिकांश चुनावों, जापान, नेपाल, बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया के संघीय चुनावों में मुख्य रूप से कागज के मतपत्रों का इस्तेमाल होता है.
आरजेडी ने किया समर्थन
राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता एजाज अहमद ने भी ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग की है. उन्होंने कहा कि खुद नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए ईवीएम पर अपनी अलग राय रखी थी. वह कहते हैं कि देश की आम जनता को ईवीएम पर भरोसा नहीं रहा है, लिहाजा मौजूदा व्यवस्था में बदलाव जरूरी है.
"जब नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री थे, तब वह इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को लेकर अलग राय रखते थे लेकिन जब वह सरकार में आए तो उनकी राय बदल गई. विश्व के कई देशों ने इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन के जगह बैलेट पेपर की व्यवस्था की है. भारत जैसे देश में भी व्यवस्था बदलनी चाहिए, क्योंकि अब लोगों का भरोसा ईवीएम पर नहीं रह गया है."- एजाज अहमद, प्रवक्ता, आरजेडी
बीजेपी ने कांग्रेस अध्यक्ष को घेरा
भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश उपाध्यक्ष अनामिका पासवान ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के लोग चुनाव आते हैं तो बहाना ढूंढते हैं. अगर जीत जाते हैं तो शांत बैठ जाते हैं और हारने पर बहाना बनाते हैं. उन्होंने कहा, 'कांग्रेस पार्टी को लोकतंत्र और संवैधानिक व्यवस्था में भरोसा नहीं है. मल्लिकार्जुन खरगे सरीखे नेता अपने मंसूबे में कामयाब होने वाले नहीं हैं. जिस तरीके से उन्होंने प्रधानमंत्री के खिलाफ टिप्पणी की है, उसे जनता किसी भी तरीके से स्वीकार करने वाली नहीं है.'
जेडीयू का खरगे पर पलटवार
मल्लिकार्जुन खरगे ने नीतीश कुमार पर जेपी-लोहिया (समाजवादी राजनीति) के विचारों से दूर जाने का आरोप लगाया है. अब इस पर जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन ने पलटवार किया है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी को हमें सीख देने की कोई जरूरत नहीं है. हमारे नेता नीतीश कुमार जयप्रकाश नारायण और लोहिया को मानने वाले हैं और उनके सिद्धांतों को लागू भी किया है. जेडीयू ने कांग्रेस अध्यक्ष को ईवीएम पर भी घेरा है.
"कांग्रेस के लोगों ने जेपी और लोहिया को कितनी यातनाएं दी हैं, यह किसी से छुपी हुई नहीं है. इसलिए हमारे नेता के बारे में बोलने का उनको कोई हक नहीं है. कांग्रेस पार्टी का रुख दोहरा होता है. जब वह चुनाव जीतती हैं, तब उन्हें चुनावी प्रणाली में विश्वास हो जाता है और जब वह चुनाव हारती है, तब वह इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को लेकर सवाल खड़े करती है. खरगे और राहुल गांधी को यह भी बताना चाहिए कि जिन राज्यों में उन्होंने चुनाव में जीत हासिल की, क्या वहां सब कुछ ठीक-ठाक था?"- राजीव रंजन, राष्ट्रीय प्रवक्ता, जेडीयू
क्या कहते हैं जानकार?
राजनीतिक विश्लेषक सुनील पांडे का कहना है कि चुनावी प्रणाली में अब पीछे लौटने की गुंजाइश नहीं है. इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए ही चुनाव बेहतर विकल्प है. जहां तक कांग्रेस की जमीन मजबूत करने का सवाल है तो इसके लिए नेताओं को जमीन पर उतरना होगा, कार्यकर्ताओं को पसीना बहाना होगा.
"नीतीश कुमार पर जेपी और लोहिया की समाजवादी राजनीति से दूर जाने का आरोप लगाकर कांग्रेस विपक्षी राजनीति की वैचारिक जमीन पर भी अपनी दावेदारी पेश कर रही है. ऐसा करने के बजाय कांग्रेस पार्टी को संगठन में मजबूती लाना चाहिए. दूसरे नेता या दल की घोषणा का कोई मतलब नहीं है."- सुनील पांडे, राजनीतिक विश्लेषक
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