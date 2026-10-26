ETV Bharat / state

Explainer: मल्लिकार्जुन खरगे की सियासी 'टॉनिक' से क्या बिहार में बढ़ पाएगी कांग्रेस की ताकत?

बिहार में कांग्रेस की रणनीति ( ETV Bharat )

पटना: बिहार में कांग्रेस पार्टी राजनीतिक जमीन तलाशने में जुटी है. एक ओर राहुल गांधी युवा आबादी वाले राज्य को साधने में जुटे हैं तो दूसरी तरफ मल्लिकार्जुन खरगे सियासी दांव चल रहे हैं. रविवार को पटना दौरे के दौरान उन्होंने ने केवल चुनाव आयोग और वोट चोरी को लेकर केंद्र की मोदी सरकार को घेरा, बल्कि सामाजिक गैरबराबरी और छुआछूत जैसे मुद्दों को राजनीतिक हथियार बनाने की भी कोशिश की. कांग्रेस अध्यक्ष ने अपनी और अपनी पार्टी की मंशा साफ कर दी कि अब नए सिरे से संगठन को धार देने पर काम होगा.

बिहार पर मल्लिकार्जुन खरगे का फोकस

पटना में बिहार केसरी डॉ. श्रीकृष्ण सिंह की जयंती पर आयोजिक कार्यक्रम के दौरान मंच से कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने काफी तल्ख तेवर दिखाए. कांग्रेस पार्टी को उन्होंने ऐसे समय में सियासी 'टॉनिक' देने की कोशिश की है, जब पार्टी की राजनीतिक हैसियत और उसके संगठन की क्षमता पर सवाल खड़े हो रहे हैं. पार्टी लंबे समय से महागठबंधन की सहयोगी के रूप में चुनाव लड़ती रही है लेकिन अपने दम पर मजबूत राजनीतिक विकल्प बनने की चुनौती उसके सामने बनी हुई है. अब नए सिरे से सवर्ण और दलित वोट बैंक को साथ लाने के लिए नई रणनीति पर काम किया जा रहा है.