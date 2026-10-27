मल्लिकार्जुन खड़गे पर किरण सिंह देव का पलटवार, भाषा को बताया अमर्यादित, कहा- कांग्रेस ने गांधी जी को भी भुलाया
PM मोदी पर टिप्पणी को लेकर बीजेपी सख्त, बेमेतरा में युवा मोर्चा ने किया पुतला दहन
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 27, 2026 at 3:30 PM IST|
Updated : October 27, 2026 at 5:23 PM IST
रायपुर. कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर की गई टिप्पणी को लेकर सियासत गरमा गई है. छत्तीसगढ़ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने खड़गे के बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए उनकी भाषा को अमर्यादित बताया. साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर महात्मा गांधी को भुलाने और केवल सत्ता की राजनीति करने का आरोप लगाया. किरण सिंह देव ने कहा कि राजनीति में इस तरह की भाषा के लिए कोई स्थान नहीं है और देशवासी भी ऐसी बयानबाजी को स्वीकार नहीं करते.
खड़गे की भाषा पर किरण सिंह देव ने जताई आपत्ति
किरण सिंह देव ने कहा कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया है, वह उचित नहीं है. उन्होंने कहा कि भाजपा आज भी खड़गे जी कहकर उनका सम्मान करती है, क्योंकि यही पार्टी के संस्कार हैं. उन्होंने कहा कि नेताओं को अपनी भाषा और राजनीतिक मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए. प्रधानमंत्री जैसे संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति के लिए अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करना उचित नहीं है. किरण सिंह देव ने खड़गे के बयान की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि देश इस तरह की भाषा को स्वीकार नहीं करता.
राहुल गांधी और मणिशंकर अय्यर के बयानों का किया जिक्र
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कांग्रेस नेताओं के पुराने बयानों का उल्लेख करते हुए राहुल गांधी और मणिशंकर अय्यर पर भी निशाना साधा. उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेताओं की ओर से पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर इस तरह की टिप्पणियां की गई हैं.
ऐसी बयानबाजी का राजनीतिक परिणाम कांग्रेस पहले भी देख चुकी है. राजनीतिक क्षेत्र में अमर्यादित भाषा के लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए.- किरण सिंह देव, प्रदेश अध्यक्ष, बीजेपी
कांग्रेस ने गांधी जी को भी भुला दिया
किरण सिंह देव ने कहा कि कांग्रेस ने महात्मा गांधी समेत अपने आदर्शों को भुला दिया है और अब उसे केवल सत्ता की चिंता है. उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस नेताओं की बयानबाजी उनकी राजनीतिक हताशा को दर्शाती है. किरण सिंह देव के मुताबिक, कांग्रेस इस बात से परेशान है कि इतना बड़ा राजनीतिक दल होने के बावजूद वह सत्ता में वापसी नहीं कर पा रहा है.
छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की स्थिति पर भी साधा निशाना
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की राजनीतिक स्थिति पर भी सवाल उठाए. उन्होंने दावा किया कि प्रदेश में कांग्रेस लगातार कमजोर हो रही है और इस तरह की बयानबाजी उसकी राजनीति को नुकसान पहुंचा रही है.किरण सिंह देव ने कहा कि राजनीतिक दलों और नेताओं को सार्वजनिक जीवन में भाषा की मर्यादा बनाए रखनी चाहिए. उनके मुताबिक, जनता के बीच अपनी बात रखने के लिए अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल करना उचित नहीं है.
पटना में खड़गे की टिप्पणी के बाद बढ़ा राजनीतिक विवाद
गौरतलब है कि 25 अक्टूबर 2026 को पटना के बापू सभागार में बिहार के पहले मुख्यमंत्री श्रीकृष्ण सिंह की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर टिप्पणी की थी. खड़गे की इस टिप्पणी के बाद भाजपा नेताओं ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है.
बेमेतरा में भी प्रदर्शन
बेमेतरा शहर के सिग्नल चौक पर भारतीय जनता युवा मोर्चा ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के कथित बयान के विरोध में प्रदर्शन किया. युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष विजय वर्मा के नेतृत्व में आयोजित इस प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी करते हुए खड़गे का पुतला दहन किया.
भाजपा नेताओं ने बयान को राजनीतिक मर्यादा के विपरीत बताते हुए कांग्रेस अध्यक्ष से सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की मांग की. प्रदर्शन के दौरान पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच तीखी बहस और झूमाझटकी भी देखने को मिली. विरोध प्रदर्शन के दौरान नगर पालिका के अध्यक्ष विजय सिन्हा भाजपा नेत्री निशा चौबे सहित बड़ी संख्या ने भाजपा एवं भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ता मौजूद थे.
पुतला दहन के दौरान पुलिस से हुई झूमाझटकी
सिग्नल चौक पर प्रदर्शन के दौरान उस समय स्थिति तनावपूर्ण हो गई, जब पुतला दहन को लेकर पुलिस और प्रदर्शनकारी कार्यकर्ताओं के बीच बहस होने लगी. इस दौरान दोनों पक्षों के बीच झूमाझटकी भी हुई. मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों और कार्यकर्ताओं के बीच हुई खींचतान के चलते कुछ देर तक गहमागहमी का माहौल बना रहा.इसके बावजूद भाजयुमो कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए अपना विरोध जारी रखा.