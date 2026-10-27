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मल्लिकार्जुन खड़गे पर किरण सिंह देव का पलटवार, भाषा को बताया अमर्यादित, कहा- कांग्रेस ने गांधी जी को भी भुलाया

मल्लिकार्जुन खड़गे पर किरण सिंह देव का पलटवार ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

रायपुर. कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर की गई टिप्पणी को लेकर सियासत गरमा गई है. छत्तीसगढ़ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने खड़गे के बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए उनकी भाषा को अमर्यादित बताया. साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर महात्मा गांधी को भुलाने और केवल सत्ता की राजनीति करने का आरोप लगाया. किरण सिंह देव ने कहा कि राजनीति में इस तरह की भाषा के लिए कोई स्थान नहीं है और देशवासी भी ऐसी बयानबाजी को स्वीकार नहीं करते.

किरण सिंह देव का पलटवार, भाषा को बताया अमर्यादित, कहा- कांग्रेस ने गांधी जी को भी भुलाया (ETV BHARAT CHHATTISGARH) खड़गे की भाषा पर किरण सिंह देव ने जताई आपत्ति किरण सिंह देव ने कहा कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया है, वह उचित नहीं है. उन्होंने कहा कि भाजपा आज भी खड़गे जी कहकर उनका सम्मान करती है, क्योंकि यही पार्टी के संस्कार हैं. उन्होंने कहा कि नेताओं को अपनी भाषा और राजनीतिक मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए. प्रधानमंत्री जैसे संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति के लिए अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करना उचित नहीं है. किरण सिंह देव ने खड़गे के बयान की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि देश इस तरह की भाषा को स्वीकार नहीं करता.