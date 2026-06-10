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खड़गे ने कल दिल्ली में बुलाई पीसीसी अध्यक्षों की आपात बैठक, डोटासरा-रंधावा होंगे शामिल

मल्लिकार्जुन खड़गे और कैसी वेणुगोपाल ( Source : Mallikarjun Kharge X Account )

जयपुर: मध्य प्रदेश में कांग्रेस की राज्यसभा उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का पर्चा रद्द होने के बाद इस मामले को लेकर अब कांग्रेस भाजपा और चुनाव आयोग के खिलाफ आक्रामक रुख अपने हुए है. इस मामले को लेकर जहां कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने बुधवार दोपहर मुख्य चुनाव आयुक्त से मुलाकात की थी, वहीं अब कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व ने इस मामले को लेकर देशभर में कांग्रेस के सभी प्रदेश अध्यक्षों की गुरुवार को आपात बैठक बुलाई है. कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में सुबह 11:30 बजे इंदिरा भवन में आयोजित होने वाली इस बैठक में सभी प्रदेशों के अध्यक्ष और प्रदेश प्रभारियों को बुलाया गया है. राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा भी इस बैठक में शामिल होंगे. पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री केसी वेणुगोपाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि 11 जून को इंदिरा भवन में प्रदेशाध्यक्षों और प्रदेश प्रभारियो की आपात बैठक बुलाई गई है, जिसमें ज्वलंत राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा होगी. देशभर में आंदोलन छेड़ सकती है कांग्रेस : पार्टी नेताओं का कहना है कि गुरुवार को दिल्ली में होने वाली बैठक में कांग्रेस भाजपा और चुनाव आयोग के खिलाफ देशभर में आंदोलन शुरू करने का निर्णय ले सकती है. मंगलवार रात को भी कांग्रेस के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री केसी वेणुगोपाल राष्ट्रीय महासचिव जयराम रमेश, सचिन पायलट सहित कई अन्य नेता चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंचे थे, लेकिन अंदर नहीं जाने से नाराज होकर वो सड़क पर ही धरने पर बैठ गए थे. पार्टी नेताओं ने मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द करने को लेकर भाजपा पर कई गंभीर आरोप लगाए थे.