खड़गे ने कल दिल्ली में बुलाई पीसीसी अध्यक्षों की आपात बैठक, डोटासरा-रंधावा होंगे शामिल
मध्य प्रदेश में राज्यसभा की उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होने के बाद देशभर में आंदोलन का निर्णय ले सकती है कांग्रेस.
Published : June 10, 2026 at 6:36 PM IST
जयपुर: मध्य प्रदेश में कांग्रेस की राज्यसभा उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का पर्चा रद्द होने के बाद इस मामले को लेकर अब कांग्रेस भाजपा और चुनाव आयोग के खिलाफ आक्रामक रुख अपने हुए है. इस मामले को लेकर जहां कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने बुधवार दोपहर मुख्य चुनाव आयुक्त से मुलाकात की थी, वहीं अब कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व ने इस मामले को लेकर देशभर में कांग्रेस के सभी प्रदेश अध्यक्षों की गुरुवार को आपात बैठक बुलाई है.
कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में सुबह 11:30 बजे इंदिरा भवन में आयोजित होने वाली इस बैठक में सभी प्रदेशों के अध्यक्ष और प्रदेश प्रभारियों को बुलाया गया है. राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा भी इस बैठक में शामिल होंगे. पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री केसी वेणुगोपाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि 11 जून को इंदिरा भवन में प्रदेशाध्यक्षों और प्रदेश प्रभारियो की आपात बैठक बुलाई गई है, जिसमें ज्वलंत राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा होगी.
An urgent meeting of AICC General Secretaries, In-charges and PCC Presidents will be held tomorrow, 11 June, 2026 at Indira Bhavan, New Delhi, to discuss current political developments.— K C Venugopal (@kcvenugopalmp) June 10, 2026
INC President Sh. Mallikarjun @kharge ji will preside over this crucial meeting.
देशभर में आंदोलन छेड़ सकती है कांग्रेस : पार्टी नेताओं का कहना है कि गुरुवार को दिल्ली में होने वाली बैठक में कांग्रेस भाजपा और चुनाव आयोग के खिलाफ देशभर में आंदोलन शुरू करने का निर्णय ले सकती है. मंगलवार रात को भी कांग्रेस के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री केसी वेणुगोपाल राष्ट्रीय महासचिव जयराम रमेश, सचिन पायलट सहित कई अन्य नेता चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंचे थे, लेकिन अंदर नहीं जाने से नाराज होकर वो सड़क पर ही धरने पर बैठ गए थे. पार्टी नेताओं ने मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द करने को लेकर भाजपा पर कई गंभीर आरोप लगाए थे.
कई अन्य मुद्दों पर होगी चर्चा : इधर पार्टी नेताओं का कहना है कि कल दिल्ली में होने वाली बैठक में ज्वलंत मुद्दों के साथ ही कई संगठनात्मक मुद्दों पर भी चर्चा होगी. सभी प्रदेशों के अध्यक्षों से उनके प्रदेशों में हो रहे संगठनात्मक कामकाज का फीडबैक भी लिया जा सकता है.
जूली का तंज- मुख्यमंत्री को जनता जनार्दन की फिक्र नहीं, कुर्सी बचाने के लिए लगा रहे दिल्ली में हाजिरी : राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के दिल्ली दौरे को लेकर एक बार फिर तीखा हमला बोला. जूली ने कहा कि प्रदेश इस समय गंभीर प्रशासनिक शून्यता और कानून-व्यवस्था के संकट से जूझ रहा है, लेकिन सूबे के मुखिया के दिल्ली के चक्कर लगातार जारी हैं.
जूली ने बुधवार को बयान जारी कर कहा कि राजस्थान की जनता आज खुद को ठगा सा महसूस कर रही है और हर तरफ चिंता का भारी माहौल है. जनता अब सीधे सरकार से सवाल पूछ रही है कि हर बार की तरह इस बार भी दिल्ली यात्रा से सिर्फ नेताओं के साथ हंसती-मुस्कुराती तस्वीरें ही सामने आएंगी या राजस्थान के हक और विकास के लिए कुछ ठोस लेकर भी आएंगे?
दिल्ली के चक्कर जारी हैं, राजस्थान में चिंता भारी है।— Tika Ram Jully (@TikaRamJullyINC) June 10, 2026
जनता पूछ रही है, हर बार की तरह इस बार भी सिर्फ़ तस्वीरें आएंगी या प्रदेश के लिए कुछ लेकर भी आएंगे ?
नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि इस सरकार की सबसे बड़ी समस्या है कि ये जवाबदेही के सिद्धांत को नहीं मानती, कोई बात होती है तो ये लोग बस मुद्दे को भटकाने की कोशिश में लग जाते हैं. ढाई साल ही बचे हैं, लेकिन वो गंभीरता नहीं आई. संभवतः मुख्यमंत्री को लगता है कि जल्दी जल्दी दिल्ली में हाजिरी देने से वो मुख्यमंत्री बने रहेंगे, लेकिन असली माईबाप तो जनता है, वो ही आपसे दुखी है.