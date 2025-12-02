ETV Bharat / state

उत्तराखंड कांग्रेस के नेताओं की पार्टी हाईकमान के साथ दिल्ली में हुई बैठक, खड़गे और राहुल गांधी ने लिया फीडबैक

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने किया उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर मंथन

UTTARAKHAND CONGRESS LEADER MEETING
उत्तराखंड कांग्रेस के नेताओं की दिल्ली में बैठक (Photo @ Ganesh Godiyal Social Media)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : December 2, 2025 at 7:50 AM IST

देहरादून/दिल्ली: सोमवार को नई दिल्ली में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के साथ महत्वपूर्ण बैठक की. इस बैठक में कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा, दोनों सह प्रभारी, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और सीडब्ल्यूसी के आमंत्रित सदस्य करन माहरा, उत्तराखंड कांग्रेस चुनाव संचालन समिति के चेयरमैन प्रीतम सिंह, उत्तराखंड कांग्रेस चुनाव मैनेजमेंट कमेटी के अध्यक्ष हरक सिंह रावत मौजूद रहे.

कांग्रेस हाईकमान ने ली उत्तराखंड के नेताओं की बैठक: पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत अस्वस्थ होने की वजह से बैठक में सम्मिलित नहीं हो पाये. उत्तराखंड के कांग्रेस के नेताओं के साथ हुई शीर्ष नेतृत्व की बैठक में संगठनात्मक विषयों एवं राज्य के विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से विचार विमर्श किया गया. कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक पार्टी हाई कमान ने उत्तराखंड के नेताओं को आगामी 2027 के विधानसभा चुनाव व 14 दिसंबर को दिल्ली में आयोजित होने जा रही वोट चोर गद्दी छोड़ विशाल रैली की तैयारियों को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं.

संगठन में समन्वय के साथ रणनीति पर की चर्चा: दिल्ली में संगठन में समन्वय स्थापित करने के अलावा विभिन्न प्रकार की रणनीतियों नीतियों पर भी चर्चा की गई है. 2027 के विधानसभा चुनाव में पार्टी कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है. इस बात की गंभीरता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि उत्तराखंड कांग्रेस की नई टीम के गठन के कुछ ही दिन बाद कांग्रेस आलाकमान ने प्रदेश नेतृत्व को दिल्ली तलब किया और उनका मार्गदर्शन भी किया है. मल्लिकार्जुन खड़के व राहुल गांधी ने वरिष्ठ नेताओं से प्रदेश का फीडबैक भी लिया. इसके साथ ही वर्तमान राजनीतिक हालातों पर भी चर्चा भी की और जरूरी दिशा निर्देश भी दिए. पार्टी हाई कमान उत्तराखंड को लेकर बहुत गंभीर है और आने वाले चुनाव में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहता है.

विधानसभा चुनाव 2027 से पहले एक्शन मोड में है कांग्रेस: बताते चलें कि कांग्रेस पार्टी इन दिनों एक्टिव मोड में नजर आ रही है. एक तरफ पार्टी के नए प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल आए दिन मीटिंग ले रहे हैं. दूसरे तरफ पार्टी हाईकमान ने अचानक सभी बड़े नेताओं को दिल्ली बुलाकर बैठक लेते हुए मार्गदर्शन दिया है. इसके साथ ही कांग्रेस ने उत्तराखंड में प्रवक्ता और पैनलिस्ट बनाने के लिए टैलेंट हंट कार्यक्रम चलाया हुआ है. कुल मिलाकर कांग्रेस 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर अभी से सक्रिय हो गई है. पार्टी चुनाव जीतने के लिए कोई कोर-कसर नहीं छोड़ना चाहती है.
