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पंजाब यूनिवर्सिटी में बढ़ा मलखंभ का क्रेज, युवा खिलाड़ी भर रहे लकड़ी के खंभे पर सपनों की उड़ान

पंजाब यूनिवर्सिटी में मलखंभ का क्रेज बढ़ा है. युवा खिलाड़ी फिटनेस, संतुलन और भारतीय संस्कृति से जुड़कर प्रशिक्षण ले रहे हैं.

MALKHAMB IN CHANDIGARH
मलखंभ का क्रेज (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : May 14, 2026 at 11:40 AM IST

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चंडीगढ़: चंडीगढ़ स्थित पंजाब यूनिवर्सिटी में इन दिनों मलखंभ को लेकर युवाओं में खास उत्साह देखने को मिल रहा है. भारतीय संस्कृति की प्राचीन खेल विधाओं में शामिल मलखंभ की नियमित ट्रेनिंग यूनिवर्सिटी परिसर में दी जा रही है. इसके लिए विशेष अखाड़ा तैयार किया गया है, जहां छात्र रोजाना अभ्यास कर रहे हैं. युवा इसे सिर्फ खेल नहीं बल्कि फिटनेस और आत्मविश्वास बढ़ाने का माध्यम मान रहे हैं.

ताकत, संतुलन और लचीलेपन का अनोखा खेल: महाराष्ट्र से शुरू हुआ मलखंभ आज देशभर में अपनी अलग पहचान बना रहा है. लकड़ी के खंभे और रस्सी पर कठिन मुद्राएं करना इस खेल की सबसे बड़ी विशेषता है. खिलाड़ियों को इसमें शरीर का संतुलन, ताकत और लचीलापन बनाए रखना पड़ता है. देखने में आकर्षक लगने वाला यह खेल बेहद कठिन अभ्यास और अनुशासन की मांग करता है. यूनिवर्सिटी के छात्र लगातार अभ्यास के जरिए खुद को प्रतियोगिताओं के लिए तैयार कर रहे हैं.

पंजाब यूनिवर्सिटी में बढ़ा मलखंभ का क्रेज (ETV Bharat)

"मलखंभ से बढ़ता है आत्मविश्वास": यूनिवर्सिटी के खिलाड़ियों ने बताया कि शुरुआत में यह खेल काफी मुश्किल लगता है, लेकिन धीरे-धीरे शरीर संतुलन और नियंत्रण सीख जाता है. एक खिलाड़ी ने कहा कि, "मलखंभ सिर्फ खेल नहीं बल्कि शरीर और मन दोनों को मजबूत बनाने की कला है." कई छात्र अब राज्य और राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने की तैयारी कर रहे हैं. उनका मानना है कि यह खेल युवाओं को मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत बनाता है.

MALKHAMB IN CHANDIGARH
खंभे पर सपनों की उड़ान (ETV Bharat)

प्रतियोगिताओं में बढ़ रही भागीदारी: एक अन्य खिलाड़ी ने कहा कि, "पंजाब यूनिवर्सिटी में 2024 की प्रतियोगिता के लिए 14 टीमों ने एंट्री भेजी थी, लेकिन प्रतियोगिता वाले दिन केवल 6 टीमें ही पहुंचीं. ज्यादातर टीमें चंडीगढ़ से थीं, लेकिन धीरे-धीरे इस खेल के प्रति खिलाड़ियों की रुचि बढ़ रही है. आने वाले समय में मलखंभ को और ज्यादा पहचान मिलेगी."

कोच बोले- "अनुशासन सबसे जरूरी": मलखंभ कोच राजीन्दर शर्मा ने कहा कि, "मलखंभ भारत की पुरानी परंपरा का हिस्सा है और अब धीरे-धीरे फिर से लोकप्रिय हो रहा है. इस खेल में फिटनेस के साथ अनुशासन बेहद जरूरी होता है यूनिवर्सिटी में छात्रों को पूरी सुरक्षा और प्रोफेशनल तरीके से ट्रेनिंग दी जा रही है, ताकि वे बेहतर प्रदर्शन कर सकें."

MALKHAMB IN CHANDIGARH
लकड़ी के खंभे पर सपनों की उड़ान (ETV Bharat)

छोटे खिलाड़ियों में भी बढ़ा उत्साह: 14 वर्षीय खिलाड़ी अविनाश ने कहा कि, "हम एक दोस्त के साथ यहां आए थे, लेकिन अब रोजाना मलखंभ सीखने आते हैं. इसे करने में गर्व महसूस होता है." वहीं खिलाड़ी सिमरन ने कहा कि, "मेरे परिवार के लोग मुझे यह खेल खेलने से रोकते हैं, लेकिन मैं इस गेम को आगे ले जाना चाहती हूं और स्पोर्ट्स टीचर बनना चाहती हूं." युवाओं का यह उत्साह पारंपरिक खेलों के प्रति बढ़ती जागरूकता को दिखाता है.

महाराष्ट्र की खिलाड़ी ने साझा किया अनुभव: वहीं, महाराष्ट्र से आई एक खिलाड़ी ने कहा कि, "मैं पिछले दो सालों से पंजाब यूनिवर्सिटी को देशभर में रिप्रेजेंट कर रही हूं. इस खेल की शुरुआत मेरे माता-पिता ने करवाई थी. जब कोच राजेंद्र शर्मा का इनवाइट आया तो मैंने चंडीगढ़ में रहकर पढ़ाई और मलखंभ दोनों जारी रखने का फैसला किया."

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