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मल‍िहाबादी दशहरी पर संकट; 40 फीसदी फसल पर मौसम की मार, कीटों ने बिगाड़ा स्वाद

फसल अच्छी तो घर में खुशहाली : ​बागवान सौरभ सिंह कहते हैं, हम किसानों और बागवानों के घर के चूल्हे और साल भर का खर्च पूरी तरह से आम की फसल पर ही टिका है. यदि फसल अच्छी होती है, तो घर में खुशहाली आती है. बच्चों की पढ़ाई, स्वास्थ्य का खर्च, घर में होने वाली शादियां और अन्य सामाजिक आयोजन सब उसी कमाई से धूमधाम से संपन्न हो पाते हैं.

बागवानों का कहना है कि वे पहले ही आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं, ऐसे में यह नुकसान उनके लिए कमरतोड़ साबित हुआ है. ​बागवानों ने सरकार से गुहार लगाई है कि वे नुकसान का तत्काल आकलन करें और प्रभावित किसानों को उचित मुआवजा दें, ताकि वे इस बड़े आर्थिक संकट से उबर सकें. ​

बेमौसम बारिश-ओलावृष्टि से 40% फसल बर्बाद : बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि ने आम की फसल को 30 से 40 फीसदी तक तबाह कर दिया है. ​बागवान जय प्रकाश के अनुसार, इस साल फसल काफी अच्छी थी. लेकिन कुदरत के इस प्रकोप ने किसानों के सारे सपने तोड़ दिए हैं.

रहमानखेड़ा स्थित ICAR-CISH के वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि रात के तापमान में गिरावट और नमी बढ़ने से न केवल फल बनने की प्रक्रिया प्रभावित हुई है, बल्कि बागों में पाउडरी मिल्ड्यू और भुनगा जैसे घातक रोगों व कीटों का प्रकोप भी बढ़ गया है. आर्थिक संकट से जूझ रहे किसानों की अब एकमात्र उम्मीद सरकारी सहायता पर टिकी है.

लखनऊ : मलिहाबाद की दशहरी का नाम आते ही जिस मिठास और खुशबू का एहसास होता है, उसका अनुभव तो इसके शौकीन ही कर सकते हैं. लेकिन मौसम की मार से बागवानों के माथे पर चिंता की लकीरें दिखने लगी हैं. मौसम के अनिश्चित मिजाज और तापमान में भारी उतार-चढ़ाव ने भारी संकट पैदा कर दिया है.

आम की फसल ही कमाई का जरिया : ​सौरभ कहते हैं, फसल खराब होने पर स्थितियां बिल्कुल विपरीत हो जाती हैं. अगर फसल अच्छी नहीं हुई, तो हमारे लिए साल भर का गुजारा करना भी मुश्किल हो जाता है. ऐसी स्थिति में हमारे पास अगले साल की फसल आने का इंतजार करने के अलावा कोई चारा नहीं बचता. आम की फसल हमारे लिए केवल एक आय का स्रोत नहीं है, यह हमारी जीवनशैली और अस्तित्व का आधार है.

बागों में घातक रोगों व कीटों का प्रकोप भी बढ़ गया है. (Photo Credit; ETV Bharat)

मौसम से फसल को नुकसान : आढ़ती और बागवान सर्वेश बताते हैं, फसल आने के साथ ही कीटनाशक दवाओं का छिड़काव शुरू कर दिया था, ताकि फसल को कीटों के प्रकोप से सुरक्षित रखा जा सके. हमने कीड़ों से फसल को बचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन इस बार तापमान में लगातार उतार-चढ़ाव और ओलावृष्टि ने फसल को भारी नुकसान पहुंचाया है. तमाम कोशिशों के बावजूद कुदरत के आगे किसानों की मेहनत बेबस नजर आ रही है, जिससे बागवानों में मायूसी का माहौल है.

लू के तेज थपेड़ों से फसल को काफी नुकसान पहुंचा है. (Photo Credit; ETV Bharat)

कीट, रोग और नमी का त्रिभुज : ​बढ़ती नमी ने बागों में बीमारियों का डेथ ट्रैप बिछा दिया है. औद्यानिक विशेषज्ञ कृष्ण मोहन चौधरी के मुताबिक, किसानों के सामने तीन बड़ी चुनौतियां हैं. पाउडरी मिल्ड्यू, दहिया और खर्रा जैसे फंगल इन्फेक्शन तेजी से फैल रहे हैं. भुनगा, रुजी और गुझिया जैसे कीटों ने बौर और छोटे फलों को सीधा नुकसान पहुंचाया है. कीटनाशकों के अत्यधिक इस्तेमाल और खराब मौसम के कारण मधुमक्खियों की सक्रियता कम हो गई, जिससे प्राकृतिक परागण प्रभावित हुआ है. ज्यादातर पेड़ों पर फूल तो आए थे, लेकिन वे फल में नहीं बदल सके.

कीट लगने से आम की फसल बर्बाद. (Photo Credit; ETV Bharat)

तापमान का फ्रूट सेटिंग पर पड़ा असर : लखनऊ के रहमानखेड़ा स्थित ICAR-केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान के वैज्ञानिकों के अनुसार, इस बार आम के लिए स्थिर मौसम की कमी सबसे बड़ी चुनौती है. वैज्ञानिक पीके शुक्ला ने बताया, रात का तापमान 15 डिग्री सेल्सियस से नीचे जाने पर फल बनने की प्रक्रिया रुक जाती है. इस बार यही स्थिति कई बागों में देखी गई है.

गुणवत्ता पर पड़ेगा असर : ​दशहरी सिर्फ एक फल नहीं, बल्कि लखनऊ की पहचान और एक GI टैग प्राप्त ब्रांड है. अंतरराष्ट्रीय बाजार में इसकी गुणवत्ता और मिठास की धाक है. विशेषज्ञों का मानना है कि यदि मौसम और प्रबंधन की समस्याएं इसी तरह जारी रहीं, तो न केवल उत्पादन घटेगा, बल्कि फल की गुणवत्ता पर भी असर पड़ सकता है.

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