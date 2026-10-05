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विदेशी मार्केट में मलिहाबादी आम ₹900 किलो तक बिका; 95% किसानों की झोली क्यों रही खाली

मलिहाबाद के दशहरी आम पर ग्राउंड रिपोर्ट. ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: लंदन के सुपरमार्केट्स हों या खाड़ी देशों के मॉल्स हर जगह मलिहाबादी दशहरी की खुशबू ने महफिल लूटी. विदेशी बाजारों मलिहाबाद का दशहर 450 से 580 रुपए प्रति किलो तब बिका. लेकिन क्या इस रकम का कुछ हिस्सा उस किसान तक पहुंचा, जिसने साल भर की मेहनत से लाजवाब आम की पैदावार की? जवाब नहीं है. क्योंकि करीब 25 हजार किसानों में केवल 4 फीसदी हीं किसान आम एक्सपोर्ट कर पाए. बाकी 95% किसानों को यही आम 18 से 25 रुपए प्रति किलो बेचना पड़ा. आखिर क्या है इसकी वजह और क्यों इस मुनाफे से किसान दूर रह गए? इसी पर आधारित पढ़ें ETV भारत की ग्राउंड रिपोर्ट.

50 हजार टन आम सड़ा: इलाके के कोल्ड स्टोरेज सिर्फ आलू के लिए हैं. सरकारी राइपनिंग चैंबर न होने से 97% किसान पारंपरिक पेटियों में ही फल पकाते हैं. लू, खराब परिवहन और मंडी में सड़न के चलते कुल पैदावार का 20% हिस्सा लगभग 50,000 मीट्रिक टन आम कचरे के ढेर में तब्दील हो गया.

15 जून के बाद भीषण लू से आम एक साथ पका जिससे बर्बादी हुई. इस वजह से मलिहाबाद और दुबग्गा मंडी में दैनिक आवक 800 टन से उछलकर 4,000 टन प्रतिदिन पहुंच गई. इससे 7 दिनों में थोक भाव 60 से गिरकर 20 रुपए प्रति किलो पर आ गया. ​कुल आम का 70% हिस्सा दिल्ली-एनसीआर और 35% पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और बिहार की मंडियों में भेजा गया.

बाग मालिक बनाम ठेकेदार: 80% बाग मालिकों ने फरवरी में बौर आते ही बाग तय रकम पर पट्टे पर दे दिए थे. इसलिए निर्यात के मोटे मुनाफे से उन्हें कोई लेना-देना नहीं रहा. वहीं, अंतिम दिनों में मंडी टूटने से सामान्य ठेकेदार अपनी लागत भी नहीं निकाल सके.

दुबई में मलिहाबाद का दशहरी 360 से 450 रुपए किलो तक बिका. लंदन) में यह 480 से 580 रुपए किलो तक बिका. यही आम लोकल मंडी में 18 से 25 रुपए प्रति किलो यानी कौड़ियों के भाव बिका.

वहीं, विदेश भेजने के लिए इसकी खरीद 90 से 110 रुपए के ​बीच की गई. मध्य सीजन यानी 11 से 22 जून तक ​लोकल मंडी में यह आम 35 से 45 रुपए प्रति किलो बिका. जबकि ​विदेश भेजने के लिए खरीद 80 से 100 रुपए प्रति किलो की गई.

​मंडी में पिटा और विदेश में छाया: किसान के बाग से लेकर मंडी और विदेशी रिटेल तक कीमतों में जमीन-आसमान का फर्क देखने को मिला. शुरुआत में 1-10 जून तक ​लोकल मंडी में दशहरी 50 से 65 रुपए प्रति किलो बिका.

बिना रजिस्ट्रेशन विदेशी निर्यात नामुमकिन है. आम किसान सीधे निर्यात की कागजी औपचारिकताएं पूरी नहीं कर पाता. निर्यात के कुल वॉल्यूम का 75% हिस्सा दिल्ली-मुंबई के बड़े कॉरपोरेट निर्यातकों और 25% स्थानीय किसान संगठनों (FPOs) के जरिए हीं गया.

पैक हाउस तक पहुंच और निर्यात में रोड़ा: रहमानखेड़ा पैक हाउस में हॉट वाटर और वेपर हीट ट्रीटमेंट की व्यवस्था है. यह सीजन में 60 दिन चला. इलाके के 25,000 बागबानों में से केवल 750 से 850 बाग यानी मात्र 3-4% ही एपीडा के मैंगोनेट पोर्टल पर पंजीकृत हैं.

आंकड़े बताते हैं कि स्थानीय व घरेलू मंडियों में 98.91% यानी करीब 2.42 लाख मीट्रिक टन आम की बिक्री हुई. वहीं निर्यात मात्र 1.09% यानी करीब 2,670 मीट्रिक टन हीं हो पाया. संपूर्ण यूपी के 45 लाख टन उत्पादन के सापेक्ष कुल निर्यात हिस्सा मात्र 0.08% रहा.

खर्रा पाउडरी मिल्ड्यू, भुनगे और फल मक्खी ने बची हुई फसल का हुलिया बिगाड़ दिया. 95% किसान फसल बीमा के दायरे से बाहर थे. 80% बाग पट्टे पर होने से मुआवजा खतौनी धारक के खाते में जाना था. जबकि लागत लगाने वाले ठेकेदार/बटाईदार को फूटी कौड़ी नहीं मिली.

मौसम की दोहरी मार पड़ी: उद्यान विभाग के अनुसार, दिन में पारा 30°C और रातें 13°C रहने के भारी तापांतर से मधुमक्खियां सुस्त हुईं. फल बनने (फ्रूट सेटिंग) की दर 30% गिर गई. 60 किमी/घंटे की रफ्तार से चली आंधी ने 60% बागों से मटर दाने के आकार की टिकोरियां झाड़ दीं. माल और मलिहाबाद के 8,000 हेक्टेयर में ओले गिरे, जिससे फल पर काले दाग पड़े और वह निर्यात की ए-ग्रेड रेस से बाहर हो गए.

सामान्य वर्षों में 14 से 16 टन प्रति हेक्टेयर होने वाली उपज इस बार गिरकर 8.9 टन प्रति हेक्टेयर रह गई. कुल पैदावार में दशहरी का दबदबा 72% से 75% रहा, जबकि लंगड़ा 10-12%, चौसा 8-10% और सफेदा-फाजली करीब 4% रहे.

मैंगो बेल्ट का रकबा और पैदावार: ​उद्यान विभाग और केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान के अनुसार, मलिहाबाद, माल और काकोरी पट्टी का कुल रकबा लगभग 28,000 हेक्टेयर है. प्रारंभिक लक्ष्य 4.25 लाख मीट्रिक टन का था, लेकिन उत्पादन महज 2.45 लाख मीट्रिक टन पर सिमट गया.

विदेश में 900 रुपए किलो किसान को मिले सिर्फ 80: यूपी में 3,500 टन के सरकारी दावों के बीच पैक हाउस से सिर्फ 400 टन माल हीं निकल सका. इस एक्सपोर्ट पर दिल्ली के व्यापारियों का कब्जा दिखा. ​मलिहाबाद, माल और काकोरी की लगभग 28 हजार हेक्टेयर की मैंगो पट्टी में फरवरी से मई तक मौसम की मार पड़ी. इससे जो थोड़ा-बहुत आम बचा, उसमें से मात्र 1.09 फीसदी आम ही सरकारी पैक हाउस तक पहुंचा और विदेशी बाजार में खपा.

वैसे भी इस साल यानी 2026 का सीजन कुदरत की मार और बाजार के दोहरे रवैये की तल्ख दास्तान बन गया. फरवरी से मई तक आंधी, ओलावृष्टि और लू की वजह से करीब 1.80 लाख टन फल बर्बाद हो गया. इससे कुल उत्पादन सामान्य के मुकाबले 40 फीसदी लुढ़ककर 2.45 लाख टन पर सिमट गया.

आंकड़े बनाम हकीकत: सरकारी आंकड़ों में 3,563 टन आम के निर्यात और 9 गुना उछाल की खूब वाहवाही बटोरी गई. मगर, कड़वा सच यह है कि कड़े मानकों और सीमित पैक हाउस व्यवस्था की वजह से मलिहाबाद इलाके के 25 हजार में से मात्र 4 फीसदी बड़े किसान ही निर्यात तक पहुंच सके. बाकी 95 फीसदी आम बागबान अपनी बची-खुची दागी फसल को स्थानीय मंडियों औने-पौने दाम पर बेचने के लिए मजबूर हुए.

आम पैक करते किसान. (Photo Credit: ETV Bharat)

सरकारी दावों की खुली पोल: उत्तर प्रदेश से 3,500 टन से ज्यादा आम निर्यात के सरकारी दावों की हवा खुद लखनऊ के रहमानखेड़ा मैंगो पैक हाउस के आंकड़ों ने निकाल दी है. पैक हाउस प्रभारी अमित अग्रवाल के इस जमीनी खुलासे ने निर्यात तंत्र की असली तस्वीर सामने ला दी है.

कागजों में 3,500 टन (यूपी) का प्रचार है, लेकिन मुख्य सरकारी पैक हाउस से इस सीजन मात्र 400 टन आम ही एक्सपोर्ट हुआ है. यह पिछले साल के 40 टन से तो बेहतर है, पर कुल उत्पादन के सामने कुछ भी नहीं है.

​यूरोप नहीं नेपाल गया माल: प्रभारी ने बताया कि पैक हाउस में 2 कोल्ड स्टोरेज हैं. एक दिन में 5 टन माल रखने की सुविधा है. उन्होंने बताया सबसे ज्यादा निर्यात नेपाल हुआ, क्योंकि वहां यूरोपीय देशों की तरह कड़े नियमों और मैंगोनेट पंजीकरण की दरकार नहीं होती.

मलिहाबादी आम की पैदावार. (Photo Credit: ETV Bharat)

25 हजार बागबानों वाले इलाके में पैक हाउस में केवल 2 से 3 किसान ही पंजीकृत हैं. स्थानीय किसान पूरी तरह बाहर हैं. निर्यात करने वाले ज्यादातर दिल्ली के बड़े कारोबारी हैं. मलिहाबाद से सिर्फ 1 या 2 FPO ही इसमें शामिल हो सके हैं.

आम की कोई खेप विदेश से वापस तो नहीं लौटी, लेकिन मानकों पर खरा न उतरने वाले दागी आमों को पैक हाउस स्तर पर ही छांटकर बाहर कर दिया गया. मलिहाबाद की कुल फसल का मात्र 0.16% आम ही सरकारी पैक हाउस से निकला है. 99% किसान इस व्यवस्था से कोसों दूर रहे.

दशहरी 18 रुपए तक पिटी: आम के आढ़ती संतोष मौर्या ने बताया कि फसल की शुरुआत ठीक थी, लेकिन मौसम के उतार-चढ़ाव ने बट्टा लगा दिया. मंडी में शुरुआत में दशहरी 30 से 50 प्रति किलो बिकी. 20 जून तक आवक का दबाव ऐसा बढ़ा कि भाव औंधे मुंह गिरकर 18 से 25 पर आकर टिका.

कई दिनों तक यही हाल रहा. इसके उलट, जिस किसान ने पेड़ों पर बैगिंग (कवर) की थी, उसके बेदाग आम की मांग नहीं घटी और वह 70 से 100 प्रति किलो तक बिका. वहीं, सीजन के आखिर में चौसा आम की जबरदस्त मांग रही. इसके दाम अंत तक मजबूत बने रहे.

मलिहाबाद का दशहरी आम. (Photo Credit: ETV Bharat)

मैंगो फेस्टिवल से सिर्फ बड़ों की जेब भरी: छोटे किसानों का कहना है कि साल में एक बार लगने वाले मैंगो फेस्टिवल का फायदा सिर्फ बड़े बागबानों को मिलता है. सरकार अगर सीजन में जगह-जगह ऐसे कई मेले लगाए, तो छोटे किसान भी अपनी खास किस्में सीधे बेच सकेंगे. उन्हें पहचान और सही दाम दोनों मिलेंगे.

मजदूर प्रकाश ने बताया सीजन में आम तोड़ने और डिब्बों में पैक करने का काम करते हैं. काम खत्म होते ही रोज की मजदूरी हाथ में आ जाती है, जिससे परिवार का गुजारा चलता है. सीजन के बाद जब कही काम मिलता है, तो मजदूरी के करने जाते है.

ठेकेदार विनय सैनी ने बताया कि हम बाहरी निर्यातकों के रहमो करम पर हैं. हम खुद बागबान भी हैं और किसानों से कच्ची व तैयार फसल खरीदकर मंडियों में बेचने का ठेकेदारी का काम भी करते हैं, लेकिन मंडी में हमें सही दाम नहीं मिल पाता.

हमारा मैंगो पैक हाउस में रजिस्ट्रेशन नहीं है. यहां ज्यादातर दिल्ली और बाहर के बड़े एक्सपोर्टर आते हैं, माल उन्हीं को देना पड़ता है. बाहर वह किस दाम पर बेच रहे हैं, हमें कुछ पता नहीं चलता है. वह जो भाव तय कर देते हैं, हमें उसी मजबूरी में माल बेचना पड़ता है.

कभी-कभार कोई ऐसा बागबान मिल जाता है, जिसका पैक हाउस में रजिस्ट्रेशन हो, तो उसके जरिए माल निकल जाने पर ठीक-ठाक दाम मिल जाते हैं. सरकार से हमारी मांग है कि हमारे जैसे छोटे ठेकेदारों को भी सब्सिडी का लाभ मिले और माल ढुलाई वाले वाहनों पर टैक्स व भाड़े में छूट दी जाए.

आम की पैकिंग. (Photo Credit: ETV Bharat)

क्या कहते हैं उत्पादक समिति के लोग: अवध आम उत्पादक बागवानी समिति के सचिव व निर्यातक उपेंद्र सिंह ने बताया कि इस साल पेड़ों पर 40 साल का रिकॉर्डतोड़ बौर आया था, लेकिन 20 से 22 मार्च के बीच मौसम की मार से 50% फसल बर्बाद हो गई.

नियमानुसार 50% नुकसान पर आपदा राहत मिलनी चाहिए. पर सरकारी तंत्र ने इसे अनदेखा कर दिया. गनीमत रही कि बची 50% फसल पर 3 से 5 वैज्ञानिक स्प्रे के चलते गुणवत्ता शानदार रही.

जिन किसानों ने बैगिंग (कागजी कवर) की थी, उनका माल पूरे सीजन महंगा बिका. सामान्य हरा आम 600 कैरेट बिका, तो वहीं बैगिंग वाला बेदाग आम 1600 से 1800 प्रति कैरेट बिका. एक्सपोर्टरों ने बागवानों से न्यूनतम 80 प्रति किलो में आम खरीदा.

हॉर्टीनेट रजिस्ट्रेशन का फर्जीवाड़ा: खाड़ी देशों में आम भेजने के लिए एपीडा के 'हॉर्टीनेट' पर बाग और पेड़ों का पंजीकरण अनिवार्य है. बाहरी एक्सपोर्टर लोकल मंडी से औने-पौने दाम में आम उठाते हैं और किसी रजिस्टर्ड किसान के नाम पर फर्जी तरीके से माल विदेश भेज देते हैं. कागजी खानापूर्ति किसान के नाम होती है, लेकिन असल मुनाफा बिचौलिए डकार जाते हैं.

उपेंद्र ने बताया कि 2019 तक सरकार किसानों को 6 रुपए प्रति किलो एक्सपोर्ट प्रमोशन सब्सिडी देती थी, जो अब बंद है. मंडी परिषद सारी सहूलियतें एक्सपोर्टरों को देती है, जबकि साल भर मेहनत करने वाले किसान की झोली खाली है.

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि चौसा विदेश में 900 किलो बिका, लेकिन यह 900 रुपए किसान को नहीं, बल्कि 10-20 बड़े कॉरपोरेट एक्सपोर्टरों को मिले हैं. किसान को तो सिर्फ 80 रुपए हीं हाथ आए.

मलिहाबाद में आम के बाग. (Photo Credit: ETV Bharat)

किसानों और निर्यातकों के बीच 50-50 फीसदी का MoU बने: ​उपेंद्र सिंह ने सरकार को ठोस सुझाव दिया अगर सरकार वाकई मलिहाबाद के हजारों किसानों की माली हालत सुधारना चाहती है, तो उद्यान विभाग और मंडी परिषद को आगे आना होगा.

विभाग निर्यातकों और किसानों को आमने-सामने बैठाकर MoU (अनुबंध) कराए. ढुलाई, पैकेजिंग और ट्रीटमेंट का खर्च निकालने के बाद विदेशी बाजार में मिलने वाले शुद्ध मुनाफे में किसान और निर्यातक की 50-50 फीसदी की कानूनी साझेदारी तय की जाए. जिस दिन यह लागू हो जाएगा, उस दिन हर छोटा किसान खुद आगे आकर निर्यात से जुड़ेगा.

मलिहाबाद की दशहरी का अंतरराष्ट्रीय स्तर पर डंका बजना गौरव की बात है, लेकिन यह चमक केवल सरकारी विज्ञापनों और मुट्ठी भर बड़े निर्यातकों तक सीमित है. जब तक इलाके में फल आधारित कोल्ड-चेन, आधुनिक राइपनिंग चैंबर, छोटे किसानों के लिए मैंगोनेट रजिस्ट्रेशन का सरलीकरण और फसल बीमा की पुख्ता व्यवस्था नहीं होगी, तब तक 95 फीसदी बागबानों के लिए दशहरी की मिठास यूं ही कागजी आंकड़ों में गुम होती रहेगी.

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