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लखनऊ में करोड़ों की साइबर ठगी करने वाले गिरोह का एक और शातिर 'समर' गिरफ्तार, क्रिप्टो में बदलते थे पैसा

ऑनलाइन गेमिंग और टेलीग्राम लिंक के जरिए करते थे ठगी

करोड़ों की ठगी, क्रिप्टो में बदला माल!
करोड़ों की ठगी, क्रिप्टो में बदला माल! (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 13, 2026 at 7:01 AM IST

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लखनऊ: मलिहाबाद पुलिस को टेलीग्राम और ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म के जरिए फर्जी लिंक भेजकर करोड़ों की साइबर ठगी करने वाले गिरोह के एक और शातिर सदस्य विनय कुमार गौतम उर्फ समर को पुलिस ने दबोच लिया है. यह गिरोह लोगों से ठगे गए रुपयों को अलग-अलग बैंक खातों में ट्रांसफर करने के बाद क्रिप्टो करेंसी में बदल देता था, जिससे पैसे का ट्रैक पकड़ना मुश्किल हो जाए.



34 लाख की ठगी का खुलासा: ​पुलिस जांच में सामने आया है कि इस गिरोह ने 14 और 15 मार्च को संगठित तरीके से जाल बिछाकर करीब 34 लाख रुपये की साइबर ठगी की थी. ठगी की गई रकम को तुरंत दर्जनों फर्जी बैंक खातों के जरिए डिजिटल/क्रिप्टो करेंसी में कनवर्ट कर लिया जाता था. जांच में यह भी पता चला है कि जिन बैंक खातों का इस्तेमाल यह गिरोह कर रहा था, उनके खिलाफ अन्य राज्यों से भी ऑनलाइन फ्रॉड की शिकायतें दर्ज हैं.

मलिहाबाद थाने में दर्ज केस की जांच के दौरान विनय कुमार गौतम उर्फ समर की संलिप्तता सामने आई थी. मलिहाबाद पुलिस की टीम ने सटीक सूचना के आधार पर 12 अगस्त की सुबह करीब 8:30 बजे अशोक विहार आलमनगर, थाना तालकटोरा में छापेमारी कर विनय को गिरफ्तार कर लिया. इस मामले में पुलिस पूर्व में ही तीन अन्य सह-अभियुक्तों सुमित कुमार, अरबाज खान और छोटू मौर्या को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है.- सुरेंद्र सिंह राठी,इंस्पेक्टर, मलीहाबाद

साइबर ठगी करने वाले गिरोह का शातिर 'समर' गिरफ्तार
साइबर ठगी करने वाले गिरोह का शातिर 'समर' गिरफ्तार (Photo Credit: ETV Bharat)



​पहचान छिपाने के लिए वीपीएन का प्रयोग: ​पूछताछ में सामने आया कि यह गिरोह पुलिस और जांच एजेंसियों से बचने के लिए बेहद शातिर पैंतरे अपनाता था. अपनी लोकेशन और पहचान छिपाने के लिए आरोपी वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, टेलीग्राम ऐप और फर्जी सिम कार्ड से बने विभिन्न मोबाइल नंबरों का इस्तेमाल करते थे.



पुलिस की अपील,अनजान लिंक पर न करें क्लिक: ​घटना के बाद लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट ने आम जनता से सावधान रहने की अपील की है ​किसी भी अज्ञात लिंक, ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म या लुभावने ऑफर्स पर आंख बंदकर भरोसा न करें. ​अपनी बैंकिंग जानकारी, ओटीपी, पासवर्ड या पर्सनल डिटेल किसी अज्ञात व्यक्ति से शेयर न करें. ​साइबर फ्रॉड का शिकार होने पर तुरंत हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल करें या नजदीकी थाने के साइबर सेल में शिकायत दर्ज कराएं.

यह भी पढ़ें: सावधान: डिजिटल अरेस्ट ठगी का नया पैंतरा, ग्राहकों को अनजाने में ई-सिम का शिकार बना रहे जालसाज

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