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लखनऊ में करोड़ों की साइबर ठगी करने वाले गिरोह का एक और शातिर 'समर' गिरफ्तार, क्रिप्टो में बदलते थे पैसा

लखनऊ: मलिहाबाद पुलिस को टेलीग्राम और ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म के जरिए फर्जी लिंक भेजकर करोड़ों की साइबर ठगी करने वाले गिरोह के एक और शातिर सदस्य विनय कुमार गौतम उर्फ समर को पुलिस ने दबोच लिया है. यह गिरोह लोगों से ठगे गए रुपयों को अलग-अलग बैंक खातों में ट्रांसफर करने के बाद क्रिप्टो करेंसी में बदल देता था, जिससे पैसे का ट्रैक पकड़ना मुश्किल हो जाए.









​34 लाख की ठगी का खुलासा: ​पुलिस जांच में सामने आया है कि इस गिरोह ने 14 और 15 मार्च को संगठित तरीके से जाल बिछाकर करीब 34 लाख रुपये की साइबर ठगी की थी. ठगी की गई रकम को तुरंत दर्जनों फर्जी बैंक खातों के जरिए डिजिटल/क्रिप्टो करेंसी में कनवर्ट कर लिया जाता था. जांच में यह भी पता चला है कि जिन बैंक खातों का इस्तेमाल यह गिरोह कर रहा था, उनके खिलाफ अन्य राज्यों से भी ऑनलाइन फ्रॉड की शिकायतें दर्ज हैं.

