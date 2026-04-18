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अब मलिहाबाद के आमों को मिलेगा मजबूत कवच, नई क्रेट फैक्ट्री से फल-सब्जियों के भंडारण और विपणन में मिलेगी मदद

अब मलिहाबाद के आमों को मिलेगा मजबूत कवच. ( ETV Bharat )

लखनऊ: मेटा एग्रीटेक और बीएमएस ऑर्गेनिक एफपीओ ने कुर्सी रोड पर फल क्रेट निर्माण इकाई शुरू की है. सीआईएसएच के निदेशक डॉ. टी. दामोदरन ने इसका उद्घाटन किया. इस पहल से किसानों को स्थानीय स्तर पर गुणवत्तापूर्ण पैकेजिंग मिलेगी, जिससे फल-सब्जियों का भंडारण और विपणन और अधिक प्रभावी होगा. विशेषज्ञों की मौजूदगी में हुआ शुभारंभ ​इस नई इकाई का उद्घाटन केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान के निदेशक डॉ. टी. दामोदरन और डॉ. शैलेन्द्र राजन द्वारा किया गया. कार्यक्रम में कृषि जगत की कई प्रमुख हस्तियां जैसे डॉ. मनीष मिश्रा, लखनऊ एवं सीतापुर के जिला उद्यान अधिकारी शामिल रहे. ऑल इंडिया मैंगो फार्मर एसोसिएशन के अध्यक्ष इशरम अली और अवध आम उत्पादक बागवानी समिति के महासचिव उपेन्द्र कुमार सिंहव विभिन्न एफपीओ के प्रतिनिधि और क्षेत्र के प्रगतिशील बागवान उपस्थित रहे. किसानों को क्या होगा लाभ ​अतिथियों ने अपने संबोधन में इस इकाई की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए कहा कि स्थानीय स्तर पर मजबूत क्रेट मिलने से फलों और सब्जियों की बर्बादी कम होगी. किसानों को पैकेजिंग सामग्री पास में ही उपलब्ध होगी, जिससे परिवहन खर्च बचेगा.