अब मलिहाबाद के आमों को मिलेगा मजबूत कवच, नई क्रेट फैक्ट्री से फल-सब्जियों के भंडारण और विपणन में मिलेगी मदद
इस पहल से किसानों को स्थानीय स्तर पर गुणवत्तापूर्ण पैकेजिंग मिलेगी, जिससे फल-सब्जियों का भंडारण और विपणन और अधिक प्रभावी होगा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 18, 2026 at 1:22 PM IST
लखनऊ: मेटा एग्रीटेक और बीएमएस ऑर्गेनिक एफपीओ ने कुर्सी रोड पर फल क्रेट निर्माण इकाई शुरू की है. सीआईएसएच के निदेशक डॉ. टी. दामोदरन ने इसका उद्घाटन किया. इस पहल से किसानों को स्थानीय स्तर पर गुणवत्तापूर्ण पैकेजिंग मिलेगी, जिससे फल-सब्जियों का भंडारण और विपणन और अधिक प्रभावी होगा.
विशेषज्ञों की मौजूदगी में हुआ शुभारंभ
इस नई इकाई का उद्घाटन केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान के निदेशक डॉ. टी. दामोदरन और डॉ. शैलेन्द्र राजन द्वारा किया गया. कार्यक्रम में कृषि जगत की कई प्रमुख हस्तियां जैसे डॉ. मनीष मिश्रा, लखनऊ एवं सीतापुर के जिला उद्यान अधिकारी शामिल रहे.
ऑल इंडिया मैंगो फार्मर एसोसिएशन के अध्यक्ष इशरम अली और अवध आम उत्पादक बागवानी समिति के महासचिव उपेन्द्र कुमार सिंहव विभिन्न एफपीओ के प्रतिनिधि और क्षेत्र के प्रगतिशील बागवान उपस्थित रहे.
किसानों को क्या होगा लाभ
अतिथियों ने अपने संबोधन में इस इकाई की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए कहा कि स्थानीय स्तर पर मजबूत क्रेट मिलने से फलों और सब्जियों की बर्बादी कम होगी.
किसानों को पैकेजिंग सामग्री पास में ही उपलब्ध होगी, जिससे परिवहन खर्च बचेगा.
उच्च गुणवत्ता वाले क्रेट्स से लंबी दूरी के परिवहन और भंडारण में आसानी होगी, जिससे बाजार में बेहतर मूल्य मिलेगा.
कवच के बाद एक और बड़ी उपलब्धि
प्रगतिशील बागवानों ने याद दिलाया कि पिछले वर्ष मेटा एग्रीटेक ने मलिहाबाद में कवच मैंगो फ्रूट प्रोटेक्शन बैग की फैक्ट्री लगाकर आम उत्पादकों की बड़ी समस्या हल की थी. अब क्रेट फैक्ट्री की स्थापना को कृषि मूल्य श्रृंखला को सुदृढ़ करने की दिशा में एक और बड़ा कदम माना जा रहा है.
समारोह के अंत में कंपनी के संस्थापकों सुजीत सिंह, भानुप्रताप सिंह, शशांक श्रीवास्तव, मयंक सिंह और प्रियंक यादव ने सभी अतिथियों और किसानों का आभार व्यक्त किया.
उन्होंने संकल्प दोहराया कि कंपनी भविष्य में भी किसानों को तकनीक और गुणवत्तापूर्ण उत्पादों से सशक्त बनाती रहेगी.
राजधानी के किसानों और बागवानों को अब फल-सब्जियों की ढुलाई के लिए मज़बूत और गुणवत्तापूर्ण क्रेट्स के लिए दूर नहीं भटकना होगा. मेटा एग्रीटेक प्राइवेट लिमिटेड और बीएमएस ऑर्गेनिक फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी की संयुक्त पहल से यूपीएसआईडीसी कुर्सी रोड पर नई क्रेट निर्माण इकाई शुरू हो गई है.