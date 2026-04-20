ईरान-अमेरिका युद्ध की तपिश: मलिहाबाद के दशहरी आम के निर्यात पर संकट, कीमतें छू सकती हैं आसमान
ईरान-इजरायल युद्ध के चलते मलिहाबाद के दशहरी आम के निर्यात पर संकट मंडरा रहा है. इस बार आम की कीमतें आसमान छू सकती हैं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 20, 2026 at 9:57 PM IST|
Updated : April 20, 2026 at 10:14 PM IST
रिपोर्ट- मोहम्मद मारूफ़
लखनऊ: लखनऊ के मलिहाबाद के मशहूर दशहरी आमों की मिठास पूरी दुनिया में मशहूर है, लेकिन इस बार बागों में चिंता का घना कोहरा छाया है. सात समंदर पार छिड़ी जंग की तपिश अब उत्तर प्रदेश के मलिहाबाद तक पहुंच चुकी है, जिसने निर्यातकों और बागवानों की नींद उड़ा दी है.
हर साल बहरीन, दुबई और सऊदी अरब जैसे खाड़ी देशों में भारी मात्रा में भेजे जाने वाले आम इस बार अंतरराष्ट्रीय तनाव के साये में हैं. ईरान और इज़राइल के बीच जारी संघर्ष ने न केवल निर्यात की राह में रोड़े अटकाए हैं, बल्कि बाजारों में भी अनिश्चितता पैदा कर दी है.
मलिहाबाद के दशहरी आमों पर संकट के बादल: मलिहाबाद के मशहूर दशहरी आमों की मिठास पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है, लेकिन इस बार इन बागों में खुशहाली की जगह चिंता का माहौल है. सात समंदर पार छिड़े युद्ध का असर अब उत्तर प्रदेश तक पहुंच गया है. इससे आम निर्यातकों और बागवानों की चिंता बढ़ गई है.
खाड़ी देशों में निर्यात पर बुरा असर: हर साल बहरीन, दुबई और सऊदी अरब जैसे देशों में बड़ी मात्रा में आम भेजे जाते हैं. लेकिन इस बार युद्ध के साये में यह निर्यात प्रभावित हो सकता है. ईरान और इज़राइल के बीच तनाव ने व्यापार पर असर डाला है. मलिहाबाद से लेकर अंतरराष्ट्रीय बाजार तक चिंता बढ़ गई है.
पहले से मौसम की मार झेल रहे बागवान: ओलावृष्टि और बदलते मौसम ने पहले ही फसल को नुकसान पहुंचाया है. अब अंतरराष्ट्रीय संकट ने बागवानों की परेशानी और बढ़ा दी है. मलिहाबाद में आम की खुशबू तो है, लेकिन चेहरे पर मुस्कान नहीं है. पश्चिम एशिया के तनाव का सीधा असर यहां दिख रहा है.
पिछले साल हुआ था रिकॉर्ड निर्यात: पिछले वर्ष मलिहाबाद का दशहरी आम सीधे दुबई भेजा गया था. मैंगो पैक हाउस से 1200 किलोग्राम आम का पहला कन्साइनमेंट गया था. इसकी कीमत करीब 2.5 लाख रुपये थी. यह पहली बार था जब एफपीओ को सीधे विदेश से ऑर्डर मिला था.
इस साल व्यापार पर मंडरा रहा संकट: इस बार खाड़ी युद्ध के कारण निर्यात पर खतरा है. यदि तनाव लंबा चला तो व्यापार प्रभावित हो सकता है. हालांकि निर्यातकों को पहले से कई ऑर्डर मिल चुके हैं. नए ऑर्डर भी लगातार आ रहे हैं.
उत्पादन में भारी गिरावट: इस बार मौसम के कारण उत्पादन में 40 से 50 प्रतिशत तक कमी आई है. इसका असर बाजार में कीमतों पर पड़ेगा. आम की कीमतें पिछले साल से ज्यादा हो सकती हैं. बागवानों को उत्पादन घटने की चिंता है.
गुणवत्ता सुधार पर बागवानों का जोर: कम उत्पादन के बावजूद गुणवत्ता पर ध्यान दिया जा रहा है. बागवान बैगिंग तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं. इससे आम की चमक और गुणवत्ता बेहतर होती है. अंतरराष्ट्रीय बाजार में बेहतर कीमत मिलती है.
निर्यात बढ़ाने का लक्ष्य बरकरार: पिछले साल 100 टन आम का निर्यात हुआ था. इस साल इसे बढ़ाकर 125 टन करने का लक्ष्य है. इस व्यापार से करीब 1000 लोग जुड़े हैं. निर्यात बढ़ाने के प्रयास जारी हैं. अंतरराष्ट्रीय तनाव से माल ढुलाई का खर्च बढ़ सकता है. फ्रेट किराया 2 से 3 गुना तक बढ़ने की आशंका है. इससे निर्यात महंगा हो सकता है. नए बाजारों की तलाश की जा रही है.
स्थानीय बाजार भी सहारा बनेगा: यदि निर्यात प्रभावित हुआ तो घरेलू बाजार सहारा देगा. भारत में दशहरी आम की मांग काफी अधिक है. इससे रोजगार पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा. स्थानीय खपत से नुकसान की भरपाई हो सकती है.
निर्यात बाधित होने का खतरा: विशेषज्ञों का कहना है कि बहरीन और सऊदी अरब में निर्यात प्रभावित हो सकता है. यदि समय पर माल नहीं पहुंचा तो कीमतें गिर सकती हैं. स्थानीय बाजार में आम की अधिकता हो सकती है. इससे बागवानों को नुकसान उठाना पड़ सकता है.
सरकार से सब्सिडी की मांग: बागवानों ने सरकार से परिवहन सब्सिडी की मांग की है. इंटर-स्टेट मार्केटिंग में सहायता की जरूरत है. इससे आम को अन्य शहरों में भेजा जा सकेगा. हैदराबाद और बेंगलुरु बड़े बाजार बन सकते हैं.
देश के अंदर भी अच्छे दाम की उम्मीद: पिछली बार हैदराबाद में आम 200-250 रुपये किलो बिके थे. इस बार भी अच्छे दाम मिलने की उम्मीद है. सरकार सहयोग करे तो नुकसान कम हो सकता है. घरेलू बाजार निर्यात का विकल्प बन सकता है. बैगिंग तकनीक से आम की गुणवत्ता बेहतर होती है. इससे आम दोगुनी कीमत पर बिक सकता है. बाजार में इसकी मांग भी अधिक रहती है. यह तकनीक नुकसान की भरपाई में मदद करेगी.
नए अंतरराष्ट्रीय बाजारों की तलाश: इस बार नए देशों को निर्यात सूची में जोड़ा गया है. जापान, अमेरिका और सिंगापुर नए बाजार हैं. जापान की टीम ने निरीक्षण कर मंजूरी दी है. इससे निर्यात की संभावनाएं बढ़ी हैं.
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