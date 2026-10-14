मलेठी क्षेत्र पंचायत उप चुनाव रिजल्ट, विनीता देवी बंपर वोटो से जीती
सिराणा क्षेत्र पंचायत सीट पर शशी देवी पहले निर्विरोध निर्वाचित हो चुकी हैं. आज मलेठी क्षेत्र पंचायत उप चुनाव का रिजल्ट जारी हुआ.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : October 14, 2026 at 5:09 PM IST
गैरसैंण: चमोली जनपद के गैरसैंण विकासखंड के अंतर्गत आने वाली मलेठी क्षेत्र पंचायत सीट पर हुए उपचुनाव के नतीजे घोषित कर दिए गए हैं. इस मुकाबले में विनीता देवी ने शानदार जीत दर्ज की है. उन्होंने अपनी निकटतम प्रतिद्वंदी सोनाली को 200 मतों के भारी अंतर से शिकस्त दी. इस दौरान चुनाव अधिकारी पवन कंडारी ने चुनाव परिणामों की आधिकारिक घोषणा की.
बता दें कि मलेठी क्षेत्र पंचायत सीट पर निवर्तमान सदस्य के इस्तीफा देने के बाद यह पद खाली हो गया था. सोमवार को इस सीट पर मतदान हुआ था. हालांकि, चुनाव में मतदाताओं का उत्साह काफी कम देखने को मिला. इस सीट पर कुल 1,652 मतदाता पंजीकृत थे. जिसमें से केवल 581 लगभग 35.1 प्रतिशत वोट पड़ा. इस कम वोटिंग के बीच जब आज मतगणना शुरू हुई, तो विनीता देवी ने शुरुआती बढ़त से लेकर अंत तक अपना दबदबा बनाए रखा.
विनीता देवी को 383 वोट, तो वहीं सोनाली को 183 वोट मिले। विनीता देवी ने यह चुनाव 200 वोटों से जीत लिया. इसमें से 15 मत रद्द हुए. मलेठी सीट के चुनावी नतीजों के साथ-साथ,ब्लॉक की रिक्त सिराणा क्षेत्र पंचायत सीट पर शशी देवी पहले ही निर्विरोध निर्वाचित घोषित हो चुकी थीं.
आज चुनाव अधिकारी/बीडीओ पवन कंडारी ने आधिकारिक तौर पर विजयी प्रतियाशियों के नामों की घोषणा की. परिणामों की घोषणा के बाद चुनाव अधिकारी पवन कंडारी ने बताया कि, मलेठी सीट से विजयी विनीता देवी और सिराणा सीट से निर्विरोध चुनी गईं. शशी देवी आज मौजूद नहीं थी. दोनों विजयी प्रतियाशियों के कार्यालय आने पर उनको उनकी जीत का प्रमाण पत्र सौंप दिया जाएगा.
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