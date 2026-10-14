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मलेठी क्षेत्र पंचायत उप चुनाव रिजल्ट, विनीता देवी बंपर वोटो से जीती

मलेठी क्षेत्र पंचायत उप चुनाव ( ETV Bharat )

गैरसैंण: चमोली जनपद के गैरसैंण विकासखंड के अंतर्गत आने वाली मलेठी क्षेत्र पंचायत सीट पर हुए उपचुनाव के नतीजे घोषित कर दिए गए हैं. इस मुकाबले में विनीता देवी ने शानदार जीत दर्ज की है. उन्होंने अपनी निकटतम प्रतिद्वंदी सोनाली को 200 मतों के भारी अंतर से शिकस्त दी. इस दौरान चुनाव अधिकारी पवन कंडारी ने चुनाव परिणामों की आधिकारिक घोषणा की.

बता दें कि मलेठी क्षेत्र पंचायत सीट पर निवर्तमान सदस्य के इस्तीफा देने के बाद यह पद खाली हो गया था. सोमवार को इस सीट पर मतदान हुआ था. हालांकि, चुनाव में मतदाताओं का उत्साह काफी कम देखने को मिला. इस सीट पर कुल 1,652 मतदाता पंजीकृत थे. जिसमें से केवल 581 लगभग 35.1 प्रतिशत वोट पड़ा. इस कम वोटिंग के बीच जब आज मतगणना शुरू हुई, तो विनीता देवी ने शुरुआती बढ़त से लेकर अंत तक अपना दबदबा बनाए रखा.