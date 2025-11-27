पुरुष नसबंदी जागरुकता अभियान, महिला की तुलना में पुरुष नसबंदी की संख्या काफी कम!
देवघर जिला में पुरुष नसबंदी जागरुकता अभियान की शुरुआत की गयी.
देवघर: झारखंड में महिलाओं की तुलना में पुरुष नसबंदी की घाटी संख्या को देखते हुए जागरुकता अभियान की शुरू किया गया है. देवघर जिला प्रशासन की तरफ से भी इसकी शुरुआत की गयी है.
देवघर उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी नमन प्रियेश लकड़ा के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग ने पुरुष नसबंदी अभियान का औपचारिक शुभारंभ किया. इसी अवसर पर नियोजित परिवार सम्मेलन और परिवार नियोजन कार्यक्रम में उत्कृष्ट योगदान देने वाले स्वास्थ्यकर्मियों को सम्मानित भी किया गया.
इस कार्यक्रम के उद्घाटन में क्षेत्रीय उपनिदेशक डॉ. सी.के. शाही ने दीप प्रज्वलन कर किया. डॉक्टर सीके शाही के साथ देवघर के सिविल सर्जन भी मौजूद रहे. स्वास्थ्य विभाग के क्षेत्रीय उपनिदेशक डॉक्टर सी के शाही ने कहा कि पुरुष नसबंदी एक सुरक्षित और सरल स्थायी परिवार नियोजन पद्धति है, जो छोटे और खुशहाल परिवार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है.
उन्होंने समाज में पुरुषों की सक्रिय भागीदारी को परिवार नियोजन की सफलता की बुनियाद बताया. उन्होंने चिंता जाहिर करते हुए कहा कि जिस तरह से पुलिस नसबंदी की संख्या घट रही है।इससे यह प्रतीत हो रहा है कि आज भी जनसंख्या घटते में महिलाओं की अहम भूमिका है. क्योंकि महिला बंध्याकरण की तुलना में पुरुष नसबंदी की संख्या काफी कम है.
इस सम्मेलन के दौरान सिविल सर्जन डॉ. जुगल किशोर चौधरी ने परिवार नियोजन के महत्व और पुरुष नसबंदी से जुड़ी भ्रांतियों पर विस्तृत जानकारी दी. उपस्थित नागरिकों को निःशुल्क परामर्श भी प्रदान किया गया. इस कार्यक्रम में उत्कृष्ट कार्य करने वाले स्वास्थ्यकर्मियों को प्रशस्ति पत्र और प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया गया.
अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी एवं परिवार नियोजन नोडल पदाधिकारी डॉ. बच्चा प्रसाद सिंह ने सम्मानित कर्मियों की सराहना करते हुए उनकी निष्ठा को कार्यक्रम की सफलता का आधार बताया. जिला कार्यक्रम प्रबंधक नीरज भगत ने बताया कि पुरुष नसबंदी अभियान 20 दिसंबर तक चलेगा. जिसमें नसबंदी कराने वाले पुरुषों को तीन हजार रुपये और सहिया/उत्प्रेरक को चार सौ रुपये प्रोत्साहन राशि दी जाएगी. जिला कार्यक्रम समन्वयक प्रवीण सिंह ने आम लोगों से आग्रह किया कि वे परिवार नियोजन अपनाकर स्वस्थ और जागरूक समाज के निर्माण में सहयोग दें.
इस कार्यक्रम के अंत में स्वास्थ्य अधिकारियों ने पुरुष नसबंदी जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर अभियान की शुरुआत की. कार्यक्रम में जिला स्वास्थ्य अधिकारी, चिकित्सा अधिकारी, पैरामेडिकल स्टाफ, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, शहरी सहिया सहित स्वास्थ्य विभाग के कई कर्मी उपस्थित रहे.
