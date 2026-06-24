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सोनभद्र में कौआ नाला के समीप मिला नर कंकाल, जांच में जुटी पुलिस

मौके पर पुलिस फॉरेंसिक पहुंची और अन्य तकनीकी पहलुओं पर भी विचार कर रही है.

सोनभद्र में मिला नर कंकाल
सोनभद्र में मिला नर कंकाल (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 24, 2026 at 3:19 PM IST

3 Min Read
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सोनभद्र: डाला क्षेत्र में नर कंकाल मिलने से सनसनी फैल गई. हरियाणा स्टोन क्रेशर प्लांट के पीछे नाले की झाड़ियों में यह नर कंकाल के अवशेष मिली है. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है. पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि यह कंकाल किसका है और यहां कैसे पहुंचा.

जानकारी के अनुसार, सोनभद्र के डाला पुलिस चौकी क्षेत्र में मंगलवार सुबह उस समय हड़कंप मच गया. जब बाड़ी स्थित हरियाणा स्टोन क्रेशर प्लांट के पीछे कौवा नाला की झाड़ियों में एक नर कंकाल के अवशेष मिलने की सूचना सामने आई. कंकाल क्षत-विक्षत अवस्था में पड़ा हुआ था.

जानकारी के अनुसार, मंगलवार सुबह करीब 11 बजे क्षेत्र में गाय-भैंस चरा रहे एक चरवाहे की नजर झाड़ियों के बीच पड़े कंकाल पर पड़ी. उसने आसपास के लोगों को इसकी जानकारी दी. देखते ही देखते खबर पूरे क्षेत्र में फैल गई और मौके पर लोगों की भीड़ जुटने लगी.

घटना स्थल डाला नगर पंचायत और बिल्ली-मारकुंडी ग्राम सभा की सीमा के मध्य स्थित कौवा नाला क्षेत्र बताया जा रहा है. यह इलाका अपेक्षाकृत सुनसान और झाड़ियों से घिरा हुआ है, जिसके कारण शव या कंकाल काफी समय तक लोगों की नजरों से दूर रह गया.

स्थानीय लोगों ने भी इस घटना पर हैरानी जताई है. घटना की सूचना मिलते ही डाला चौकी प्रभारी घनश्याम तिवारी पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे. पुलिस ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया और आसपास के क्षेत्र की जांच-पड़ताल शुरू की. मौके से मिले नर कंकाल के अवशेषों को कब्जे में लेकर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है.

क्षेत्राधिकारी रणधीर मिश्रा ने बताया कि पुलिस इस बात का पता लगाने में जुटी है कि आखिर यह कंकाल किस व्यक्ति का है. कंकाल की पहचान के लिए आसपास के थानों में दर्ज गुमशुदगी के मामलों का भी मिलान किया जा रहा है. साथ ही सीओ रणधीर मिश्रा ने आशंका जताई कि संभवतः पानी मे डूबने से किसी की मौत हुई है.

मौके की परिस्थितियों को देखते हुए पुलिस फॉरेंसिक पहुंची और अन्य तकनीकी पहलुओं पर भी विचार कर रही है. कंकाल के अवशेषों को परीक्षण के लिए भेजे जाने की संभावना है, जिससे उसकी पहचान और मौत से जुड़े तथ्यों का पता लगाया जा सके.

पुलिस का कहना है कि जांच रिपोर्ट आने के बाद ही पूरे मामले की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी. फिलहाल डाला पुलिस को झाड़ियों से मिले नर कंकाल के अवशेषों की पहचान करना है.

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