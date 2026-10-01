सड़क पार करते समय अज्ञात वाहन की टक्कर से पैंथर के शावक की मौत
स्थानीय ग्रामीणों के अनुसार पैंथर व एक शावक सड़क पार कर दूसरी पहाड़ी पर जा रहे थे. इस दौरान हादसा हुआ.
Published : October 1, 2026 at 10:17 AM IST
अलवर : जिले के रेणी थाना क्षेत्र के गढ़ीसवाईराम के नेशनल हाईवे संख्या 921 के अलवर-मंडावर मार्ग पर मंगलवार देर रात एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी पर जा रहे पैंथर के शावक को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी. इससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई. घटना के बाद मौके पर भीड़ जमा हो गई, जिसके बाद सूचना वन विभाग को दी गई. टीम ने मौके पर पहुंचकर पैंथर के शावक के शव को कब्जे में लिया, जिसका गुरुवार को पोस्टमार्टम कराया जाएगा.
वन विभाग के फॉरेस्टर बिजेन्द्र मेहरा ने बताया कि मंगलवार देर रात्रि सूचना मिली कि एक अज्ञात वाहन की टक्कर से पैंथर के शावक की मौत हो गई. इस सूचना पर मौके पर पहुंचे और मौके से शावक के शव को कब्जे में लिया. प्रथम दृष्टया देखने में प्रतीत होता है कि पैंथर की उम्र करीब 2 वर्ष है, जो कि नर है. उन्होंने बताया कि घटना की सूचना वन विभाग की राजगढ़ रेंज को दी, जिसके बाद राजगढ़ रेंज की टीम ने पैंथर के शव को कब्जे में लिया.
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पैंथर के साथ शावक के सड़क पार करने की चर्चा : स्थानीय लोगों का कहना है कि पैंथर व एक शावक एक ओर से आकर सड़क पार कर दूसरी पहाड़ी पर जा रहे थे. इस दौरान तेज रफ्तार एक अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी. इस हादसे में पैंथर बच गया. वहीं, शावक के चपेट में आने से उसकी मौत हो गई. स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि यह क्षेत्र पहाड़ियों से लगता हुआ क्षेत्र है, आए दिनों यहां पर पैंथर का मूवमेंट रहता है.