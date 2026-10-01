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सड़क पार करते समय अज्ञात वाहन की टक्कर से पैंथर के शावक की मौत

वाहन की टक्कर से नर पैंथर की मौत (प्रतीकात्मक) ( ETV Bharat )

अलवर : जिले के रेणी थाना क्षेत्र के गढ़ीसवाईराम के नेशनल हाईवे संख्या 921 के अलवर-मंडावर मार्ग पर मंगलवार देर रात एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी पर जा रहे पैंथर के शावक को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी. इससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई. घटना के बाद मौके पर भीड़ जमा हो गई, जिसके बाद सूचना वन विभाग को दी गई. टीम ने मौके पर पहुंचकर पैंथर के शावक के शव को कब्जे में लिया, जिसका गुरुवार को पोस्टमार्टम कराया जाएगा.