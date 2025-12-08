ETV Bharat / state

बहराइच में वन विभाग के पिंजरे में कैद हुआ नर तेंदुआ, बकरी का शिकार करने के लालच में फंसा, गुर्राता रहा

पिंजरे में फंसा तेंदुआ. ( Photo Credit; ETV Bharat )