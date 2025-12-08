बहराइच में वन विभाग के पिंजरे में कैद हुआ नर तेंदुआ, बकरी का शिकार करने के लालच में फंसा, गुर्राता रहा
ग्रामीणों ने इसकी शिकायत पर वन विभाग ने पूरे इलाके में कांबिंग करते हुए पिंजरा लगाया था. देर रात तेंदुआ पिंजरे में फंस गया.
बहराइच : नानपारा रेंज इलाके में खूंखार नर तेंदुआ वन विभाग के पिंजरे में रविवार रात कैद हो गया. इलाके में लगातार तेंदुआ के फुटप्रिंट मिल रहे थे. जिसके लिए वन विभाग ने पिंजरे लगा थे. तेंदुए की लोकेशन ट्रेस होने के बाद एक जगह पिंजरे में बकरी बांधी गई. बकरी का शिकार करने तेंदुआ पिंजरे के अंदर घुस गया. जैसे ही उसने बकरी पर झपट्टा मारा पिंजरे का गेट बंद हो गया. फंसने के बाद तेंदुआ गुर्राने लगा. ट्रेस कैमरे से मैसेज मिलने पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची.
डीएफओ डॉ. राम सिंह यादव ने बताया, बहराइच प्रभाग के नानपारा रेंज स्थित बल्दुपुरवा ग्राम में खूंखार तेंदुआ पिंजरे में कैद हुआ है. ग्रामीणों ने शिकायत की थी कि लगातार तेंदुआ गांव व आस-पास के इलाकों में घूम रहा है. ग्रामीणों ने इसकी शिकायत पर वन विभाग ने पूरे इलाके में कांबिंग करते हुए पिंजरा लगाया था. ग्रामीणों से तेंदुआ की लोकेशन मिलते ही पिंजरे में बकरी बांधी गई थी.
डीएफओ डॉ. राम सिंह यादव ने बताया, बकरी खाने के लालच में तेंदुआ रात के समय पिंजरे में फंस गया. नर तेंदुआ की उम्र करीब 4 वर्ष है. देखने में काफी खुंखार लग रहा है. जल्द ही पैनल बनाकर तेंदुआ का डॉक्टरी परीक्षण कराया जाएगा, जिसके बाद उसे जंगल ने छोड़ दिया जाएगा. तेंदुआ के पकड़े जाने से ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है.
जंगली जानवर के हमले से ग्रामीण परेशान : इन दिनों जिले के कतर्नियाघाट व बहराइच रेंज इलाके में भेड़िया व तेंदुआ का हमला लगातार जारी है. जिससे ग्रामीण इलाके में दहशत का माहौल है. वन विभाग पूरे इलाके में ग्रामीणों को जागरूक करने के लिए कई टीमों का गठन किया है. वन विभाग का कहना है कि ग्रामीण समूह में ही घर से बाहर निकले.
