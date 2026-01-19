ETV Bharat / state

आधुनिकता की चकाचौंध पर पुरानी सोच का साया, दिल्ली में परिवार नियोजन का बोझ अब भी केवल महिलाओं के कंधों पर

दिल्ली सरकार के परिवार कल्याण निदेशालय द्वारा जारी 2024-25 के आंकड़ों ने नीति निर्माताओं की चिंता बढ़ा दी है.

दिल्ली में परिवार नियोजन का बोझ अब भी केवल महिलाओं के कंधों पर
दिल्ली में परिवार नियोजन का बोझ अब भी केवल महिलाओं के कंधों पर (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : January 19, 2026 at 6:22 PM IST

4 Min Read
नई दिल्ली: देश की राजधानी दिल्ली, जिसे हम आधुनिकता और उच्च साक्षरता का केंद्र मानते हैं, वहां परिवार नियोजन की एक कड़वी सच्चाई सामने आई है. ताज़ा सरकारी आंकड़े गवाही दे रहे हैं कि परिवार को सीमित रखने की पूरी ज़िम्मेदारी आज भी महिलाओं के कंधों पर ही टिकी है. दिल्ली में पुरुष नसबंदी को लेकर फैली भ्रांतियां और 'मर्दानगी' खोने का डर इस कदर हावी है कि नसबंदी कराने वालों में पुरुषों की भागीदारी मात्र 2 प्रतिशत के आसपास सिमट कर रह गई है.

दिल्ली सरकार के परिवार कल्याण निदेशालय द्वारा जारी 2024-25 के आंकड़ों ने नीति निर्माताओं की चिंता बढ़ा दी है. इस वित्तीय वर्ष में दिल्ली में कुल 14,543 नसबंदी प्रक्रियाएं हुईं, जिनमें से 14,242 महिलाओं ने यह ऑपरेशन कराया. चौंकाने वाली बात यह है कि इसमें पुरुषों की संख्या केवल 301 रही. यह गिरावट कोई अचानक नहीं आई है. आंकड़ों पर नज़र डालें तो पिछले चार वर्षों में पुरुष नसबंदी का ग्राफ लगातार गिरा है. इन आंकड़ों से स्पष्ट है कि जहां कुल नसबंदी में 32 फीसद की वृद्धि हुई, वहीं पुरुषों की भागीदारी अपनी सबसे निचली सतह पर पहुंच गई है.

पिछले चार वर्षों में पुरुष नसबंदी का ग्राफ
पिछले चार वर्षों में पुरुष नसबंदी का ग्राफ (ETV Bharat)

दिल्ली सरकार के अर्थशास्त्र और सांख्यिकी निदेशालय द्वारा तैयार की गई इस रिपोर्ट में दिल्ली के सामाजिक-आर्थिक पहलुओं का विस्तृत विवरण दिया गया है. रिपोर्ट के आंकड़ों के अनुसार, 2024-25 के दौरान दिल्ली में कुल 14,543 नसबंदी प्रक्रियाएं की गईं. कुल प्रक्रियाओं में से 97.9% (14,242) महिलाओं पर की गईं, जबकि पुरुषों की संख्या मात्र 2.1% (301) रही.

भ्रांतियां और सामाजिक बेड़ियां: स्वास्थ्य विशेषज्ञों का मानना है कि इस भारी लैंगिक असंतुलन के पीछे गहरे सामाजिक कारण हैं. वरिष्ठ सलाहकार डॉ. पूनम मल्होत्रा के अनुसार, "पुरुष नसबंदी (Vasectomy) महिला नसबंदी (Tubectomy) की तुलना में कहीं अधिक सरल, सुरक्षित और कम समय वाली प्रक्रिया है. इसके बावजूद पुरुष इसे अपनाने से कतराते हैं क्योंकि समाज में यह गलत धारणा व्याप्त है कि इससे शारीरिक कमजोरी आती है या यौन क्षमता पर असर पड़ता है." जबकि हकीकत यह है कि पुरुष नसबंदी बिना टांके की एक छोटी सी प्रक्रिया है, जबकि महिला नसबंदी एक जटिल सर्जरी है जिसमें जोखिम अधिक होता है.

नसबंदी पर मिलने वाला प्रोत्साहन राशि
नसबंदी पर मिलने वाला प्रोत्साहन राशि (ETV Bharat)

प्रोत्साहन भी फेल: पैसा नहीं, सोच बनी बाधा: दिल्ली सरकार पुरुषों को नसबंदी के लिए महिलाओं से कहीं अधिक आर्थिक प्रोत्साहन देती है. पुरुषों के लिए: नसबंदी कराने पर 1,100 रुपये का मुआवजा दिया जाता है. महिलाओं के लिए: सामान्य श्रेणी में यह राशि मात्र 250 रुपये है, जबकि बीपीएल या एससी-एसटी वर्ग की महिलाओं के लिए 600 रुपये निर्धारित है. इसके बावजूद, पुरुष आर्थिक लाभ से अधिक अपनी 'मर्दानगी' से जुड़े मिथकों को प्राथमिकता दे रहे हैं.

कंडोम के इस्तेमाल में भी आई भारी कमी: सिर्फ स्थाई समाधान ही नहीं, अस्थाई गर्भनिरोधक विधियों में भी पुरुषों की भागीदारी घटती दिख रही है. आंकड़ों के अनुसार, दिल्ली में कंडोम का वितरण साल 2022-23 के 61 लाख से घटकर 2024-25 में 50 लाख के करीब रह गया है. इसके विपरीत, महिलाओं द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली गर्भनिरोधक गोलियों का वितरण प्रति वर्ष 1.5 लाख यूनिट से अधिक बना हुआ है.

रिपोर्ट के अनुसार सार्वजनिक स्वास्थ्य संदेशों में हमेशा महिलाओं को ही लक्षित किया गया है. स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं का पूरा ध्यान महिलाओं को समझाने पर रहता है, जबकि पुरुषों के लिए जागरूकता कार्यक्रमों में निवेश बहुत सीमित है. जब तक परिवार नियोजन को 'साझा जिम्मेदारी' के रूप में पेश नहीं किया जाएगा, यह असंतुलन खत्म होना मुश्किल है.

संपादक की पसंद

