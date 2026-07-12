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खटीमा वन रेंज में नर हाथी का शव मिलने से हड़कंप, संदिग्ध मौत की जांच शुरू

खटीमा वन रेंज के चकरपुर इलाके में नर हाथी की मौत से हड़कंप मचा हुआ है. वन विभाग मामले क जांच कर रहा है.

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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : July 12, 2026 at 6:11 PM IST

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Updated : July 12, 2026 at 6:20 PM IST

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खटीमा: सीमांत क्षेत्र खटीमा में रविवार सुबह उस समय हड़कंप मच गया, जब अंधेरा पुल क्षेत्र में शारदा नहर से लगे जंगल में एक वयस्क नर हाथी मृत अवस्था में मिला. सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची. जिसके बाद वन विभाग ने मामले की जांच शुरू की. हाथी की मौत किन परिस्थितियों में हुई, इसका खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही हो सकेगा.

खटीमा वन रेंज के अंधेरा पुल क्षेत्र में शारदा नहर से लगे जंगल में एक नर हाथी का शव मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया. स्थानीय ग्रामीणों की सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और हाथी के शव को अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी. घटना की जानकारी मिलते ही खटीमा रेंज के रेंजर हरेंद्र सिंह बिष्ट वन कर्मियों के साथ मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया. वहीं ग्राम प्रधान प्रतिनिधि एडवोकेट राकेश बिष्ट ने बताया रविवार सुबह लगभग सात बजे ग्रामीणों ने सूचना दी कि जंगल से लगे खेत में एक हाथी के मृत अवस्था में पड़ा है. जिसके बाद तत्काल वन विभाग को इसकी जानकारी दी गई.

प्रारंभिक जांच में मृत हाथी नर बताया जा रहा है. जिसकी उम्र लगभग 20 से 25 वर्ष आंकी गई है. रविवार होने के कारण पशु चिकित्सकों की टीम देर से पहुंची. वन विभाग के अनुसार पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हाथी की मौत के वास्तविक कारणों का पता चल सकेगा.

ग्रामीणों के मुताबिक शनिवार रात हाथियों का एक झुंड इस क्षेत्र में आया था. घटनास्थल से कुछ दूरी पर उन्होंने जमकर उत्पात भी मचाया. अंधेरा पुल क्षेत्र शारदा नहर के किनारे स्थित होने के कारण यहां खटीमा और किलपुरा रेंज से हाथियों का आवागमन अक्सर बना रहता है.

फिलहाल वन विभाग सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए मामले की गंभीरता से जांच कर रहा है. अधिकारियों का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अन्य जांच के बाद ही हाथी की मौत की असली वजह स्पष्ट हो सकेगी.

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Last Updated : July 12, 2026 at 6:20 PM IST

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