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मुकुंदरा टाइगर रिजर्व से अगले 6 महीने में खुशखबरी मिलने की उम्मीद, विभाग ने की बाघों की सख्त मॉनिटरिंग

कोटा : कोटा के मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व में लंबे समय बाद लगातार पर्यटक बढ़ रहे हैं. बीते कुछ महीनों से अच्छी संख्या में पर्यटक यहां पर पहुंच रहे हैं. यहां पर इंटर स्टेट टाइगर रीलोकेशन प्रोजेक्ट के तहत बाघिन को शिफ्ट भी किया गया है. इसके अलावा रणथंभौर से भी बाघिन लाई गई है. वर्तमान में यहां पर चार फीमेल, दो मेल व एक सब एडल्ट (मेल) टाइगर मौजूद हैं. अब इस कुनबे के आगे बढ़ने की उम्मीद है, क्योंकि यह टाइगर फिलहाल जोड़ी बनाकर रह रहे हैं. साथ में काफी समय बिता रहे हैं. इनकी मेटिंग और ब्रीडिंग की प्रक्रिया भी चल रही है.

मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व के उपवन संरक्षक मुथु सोमासुंदरम का कहना है कि बाघों के रेडियो सिग्नल और हमारी फील्ड टीम से मिल रहे इनपुट के आधार पर यह सामने आ रहा है कि यह आपस में मिल रहे हैं. उनकी जोड़ियां भी बन रही हैं. इसी आधार पर हम उम्मीद कर रहे हैं कि अगले 6 महीने में मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व से खुशखबरी आएगी और यहां पर कुनबा बढ़ेगा. उनका कहना है कि फीमेल टाइगर का मेटिंग के बाद प्रेगनेंसी पीरियड 92 से 110 दिन के बीच रहता है. मेल और फीमेल टाइगर आपस में ब्रीडिंग और मेटिंग के लिए ज्यादा नजदीक रहते हैं. इससे साफ है कि आने वाले 6 महीने में हमें खुशखबरी मिल जाएगी. यह कुनबा भी बढ़ेगा.

वर्तमान में सख्त मॉनिटरिंग इनकी की जा रही है. शावक को जन्म देने के बाद बाघिन करीब एक से डेढ़ महीने तक छिपकर रहती है. शावक को भी गुफा या अन्य जगह पर छुपा कर रखती है. इस दौरान रेडियो सिग्नल लगातार एक जगह आते हैं, तब डिपार्टमेंट भी सतर्क हो जाता है. करीब एक महीने बाद बाघिन अपने शावकों को पानी पिलाने के लिए मुंह में दबाकर बाहर लेकर आती है या फिर शावक बाघिन के साथ ही खुद चलता हुआ आता है. तब कैमरा ट्रैप में आने के बाद शावकों के संबंध में जानकारी मिलती है और कंफर्मेशन भी तभी मिलता है.

एमटी 9 के साथ एमटी 7 व एमटी 8 : रिजर्व में टाइगर एमटी 9 को रणथंभौर से लाया गया है. यह एमटी 7 और एमटी 8 के साथ पेयरिंग कर रहा है. एमटी 7 रिवाइल्ड बाघिन है, जिसे अभेड़ा बायोलॉजिकल पार्क में रखकर रिवाइल्ड रखा है. वहीं, एमटी 8 कनकटी है, जिस पर रणथंभौर टाइगर रिजर्व में मैन ईटर होने का आरोप लगा था. दोनों ही करीब साढ़े तीन साल की हैं. वहीं, मेल टाइगर एमटी 9 करीब 4 साल का है. तीनों पोटेंट हैं और ब्रीडिंग की उम्र में पहुंच गए हैं. ये आपस में इंटरेक्ट भी कर रहे हैं. तीनों रिजर्व के लगभग एक ही एरिया में घूम रहे हैं. एमटी 9 यहां जनवरी और एमटी 8 यहां मार्च से घूम रही है, जबकि रिवाइल्ड एमटी 7 को अप्रैल में ही छोड़ गया है. यहां पर लगातार एमटी 9 इन दोनों बाघिनों के साथ दो से तीन दिन रहता है. यह दोनों कुछ दूरी पर ही अपनी टेरिटरी बनाए हुए हैं.

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एमटी 5 के साथ एमटी 10 और एमटी 6 : इसी तरह से दूसरा बाघ एमटी 5 करीब 10 साल का है और 2022 में रणथंभौर से लाया गया था. यह सेल्जर और रावठा एरिया में दोनों जगह चक्कर लगा रहा है. ये बाघ कुछ दिन इधर और फिर कुछ दिन उधर रहता है. सेल्जर एरिया में इसकी जोड़ी एमटी 6 के साथ बन रही है, जो रणथंभौर से लाई गई बाघिन है. यह करीब 6 साल की है. वहीं, रावठा एरिया में बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व से लाई गई एमटी 10 के साथ इसकी जोड़ी बन रही है. यह भी करीब चार साल की है. एमटी 6 के साथ उसका बेटा एक मेल सब एडल्ट भी है. वह करीब 17 महीने का है और आने वाले 6 महीने में वह अपनी मां से अलग हो जाएगा. इसके बाद वो अलग टेरिटरी बना लेगा. अलग टेरिटरी बनाने पर इसे नया नंबर दिया जाएगा.

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पहले लड़ाई अब फरमा रहे हैं 'इश्क' : डीसीएफ मुथु सोमासुंदरम का कहना है कि मार्च 2026 में एमटी 10 बाघिन को मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व से लाया गया था. यह रावठा एरिया में अपनी टेरिटरी बना चुकी है. इसकी एमटी 5 से मई माह में लड़ाई हो गई थी, जिसमें एमटी 10 घायल भी हो गई थी. कुछ दिन इस पर मॉनिटरिंग सख्त की गई थी. हालांकि, सब कुछ 15 दिन बाद ठीक हो गया. अब यह आपस में मिल रहे हैं. पहले दोनों के बीच में असामान्य व्यवहार था, लेकिन अब बिल्कुल नॉर्मल है. दोनों साथ में भी टाइम बिता रहे हैं. ये साथ में दो से तीन दिन रहते हैं. इसके बाद वापस एमटी 5 मूव कर जाता है और वह एमटी-6 के एरिया में जाकर 2 से 3 दिन रहता है.