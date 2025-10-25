ETV Bharat / state

झारखंड की जेलों में महापर्व छठ की फैली छटा, महिलाओं से ज्यादा पुरुष बंदियों ने रखा है व्रत

रांचीः नहाय खाय के साथ लोक आस्था के महापर्व छठ की शुरुआत हो चुकी है. फल के बाजार सज गये हैं. पूरा माहौल भक्तिमय हो गया है. छठ घाटों की साफ सफाई को अंतिम रुप दिया जा रहा है. जगह-जगह लाइटिंग की व्यवस्ता की जा रही है.

जिला प्रशासन के साथ-साथ शहर और गांवों में बनी समितियां इस काम में जुटी हैं कि किसी भी हाल में छठव्रतियों को किसी तरह की परेशानी ना हो. हर साल की तरह इस साल भी बंदियों के लिए जेलों में छठ पर्व मनाने की व्यवस्था की गई है.

झारखंड की जेलों में महापर्व छठ की छटा फैली हुई है. पूरा माहौल भक्तिमय हो गया है. प्रदेश के अलग-अलग जेलों में महिलाओं से ज्यादा पुरुष बंदी व्रत कर रहे हैं. जेल प्रबंधन की ओर से पूजा करने वाले बंदियों को तमाम सुविधाएं मुहैयां कराई जा रही है. झारखंड कारा विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक राज्य की जेलों में कुल 25 महिला और 31 पुरुष बंदियों ने छठ का व्रत रखा है.

भक्तिमय हुआ जेल का माहौल

रांची स्थित बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा में सबसे ज्यादा 08 महिला और 08 पुरुष बंदी आराधना में लीन हैं. इनके लिए हर तरह की पूजन सामग्री उपलब्ध करा दी गई है. साथ ही अर्घ्य देने की भी व्यवस्था की गई है. इसके अलावा केंद्रीय कारा दुमका में 02 महिलाएं, लोकनायक जयप्रकाश नारायण केंद्रीय कारा हजारीबाग में 05 महिला और 07 पुरूष, केंद्रीय कारा पलामू में 04 महिला और 06 पुरुष बंदी छठी मैया की पूजा कर रहे हैं.