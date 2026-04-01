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रिकॉर्डतोड़ कमाई से बम-बम हुआ मालदा रेल मंडल, हर क्षेत्र में स्थापित किया कीर्तिमान

मालदा रेल मंडल ने माल ढुलाई से लेकर हर क्षेत्र में कई नए रिकॉर्ड बनाए हैं, जो बेहतर सेवाओं और परिचालन दक्षता को दर्शाता है-

मालदा रेल मंडल
मालदा रेल मंडल (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : April 1, 2026 at 8:50 PM IST

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मुंगेर: पूर्व रेलवे के मालदा मंडल ने वित्तीय वर्ष 2025–26 में शानदार प्रदर्शन करते हुए राजस्व, परिचालन और अवसंरचना विकास के क्षेत्र में कई नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं. मालदा मंडल की इस उपलब्धि ने रेलवे के बेहतर प्रबंधन और यात्रियों के बढ़ते विश्वास को स्पष्ट रूप से दर्शाया है. मंडल रेल प्रबंधक मनीष कुमार गुप्ता के नेतृत्व में वाणिज्य विभाग ने यात्री आय के क्षेत्र में उल्लेखनीय सफलता हासिल की.

रिकॉर्डतोड़ कमाई : पूर्व रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शिबराम मांझी ने बताया कि इस दौरान मालदा रेल मंडल द्वारा 536.31 करोड़ रुपये की आय अर्जित की गई, जो पिछले वर्ष की तुलना में 6.32 प्रतिशत अधिक है. यह वृद्धि बेहतर सेवाओं और परिचालन दक्षता का परिणाम मानी जा रही है.

टिकिट जांच से बी बंपर कमाई : सीपीआरओ शिबराम मांझी ने बताया कि टिकट जांच से होने वाली आय में भी जबरदस्त उछाल देखने को मिला. इस मद में 14.25 करोड़ रुपए की आय हुई, जो पिछले वर्ष के 7.52 करोड़ की तुलना में 101.43 प्रतिशत अधिक है. वहीं, वाणिज्यिक विविध आय भी बढ़कर 12.62 करोड़ तक पहुंच गई, जो एक नया रिकॉर्ड है.

माल ढुलाई में भी कीर्तिमान : संचालन विभाग ने भी अपनी दक्षता का परिचय देते हुए 18 मिलियन टन से अधिक माल ढुलाई कर अब तक का सर्वोच्च आंकड़ा हासिल किया. यह उपलब्धि मंडल के इतिहास में एक नया मील का पत्थर मानी जा रही है.

इंजीनियरिंग क्षेत्र में भी बढ़ी आय : इंजीनियरिंग विभाग ने ट्रैक नवीनीकरण और रखरखाव कार्यों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया. विभिन्न परियोजनाओं में निर्धारित लक्ष्यों से अधिक उपलब्धि हासिल की गई. साथ ही, विभाग ने ₹17.16 करोड़ की विविध आय अर्जित कर लक्ष्य से दोगुनी सफलता प्राप्त की.

सिग्नल एवं दूरसंचार विभाग : सिग्नल एवं दूरसंचार विभाग ने भी आधुनिकीकरण और सुरक्षा को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया. सीपीआरओ ने बताया कि मालदा टाउन गुड्स यार्ड में आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम की शुरुआत, बेहतर सिग्नलिंग व्यवस्था और सीसीटीवी निगरानी जैसी सुविधाओं से संचालन और यात्री सुरक्षा में सुधार हुआ है.

टीम वर्क का नतीजा रिकॉर्डतोड़ कमाई : कुल मिलाकर, मालदा मंडल की यह उपलब्धि मजबूत नेतृत्व, टीमवर्क और समर्पण का परिणाम है, जो रेलवे के विकास और यात्री सुविधाओं को और बेहतर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो रही है.

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