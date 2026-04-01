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रिकॉर्डतोड़ कमाई से बम-बम हुआ मालदा रेल मंडल, हर क्षेत्र में स्थापित किया कीर्तिमान

मुंगेर: पूर्व रेलवे के मालदा मंडल ने वित्तीय वर्ष 2025–26 में शानदार प्रदर्शन करते हुए राजस्व, परिचालन और अवसंरचना विकास के क्षेत्र में कई नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं. मालदा मंडल की इस उपलब्धि ने रेलवे के बेहतर प्रबंधन और यात्रियों के बढ़ते विश्वास को स्पष्ट रूप से दर्शाया है. मंडल रेल प्रबंधक मनीष कुमार गुप्ता के नेतृत्व में वाणिज्य विभाग ने यात्री आय के क्षेत्र में उल्लेखनीय सफलता हासिल की.

रिकॉर्डतोड़ कमाई : पूर्व रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शिबराम मांझी ने बताया कि इस दौरान मालदा रेल मंडल द्वारा 536.31 करोड़ रुपये की आय अर्जित की गई, जो पिछले वर्ष की तुलना में 6.32 प्रतिशत अधिक है. यह वृद्धि बेहतर सेवाओं और परिचालन दक्षता का परिणाम मानी जा रही है.

टिकिट जांच से बी बंपर कमाई : सीपीआरओ शिबराम मांझी ने बताया कि टिकट जांच से होने वाली आय में भी जबरदस्त उछाल देखने को मिला. इस मद में 14.25 करोड़ रुपए की आय हुई, जो पिछले वर्ष के 7.52 करोड़ की तुलना में 101.43 प्रतिशत अधिक है. वहीं, वाणिज्यिक विविध आय भी बढ़कर 12.62 करोड़ तक पहुंच गई, जो एक नया रिकॉर्ड है.

माल ढुलाई में भी कीर्तिमान : संचालन विभाग ने भी अपनी दक्षता का परिचय देते हुए 18 मिलियन टन से अधिक माल ढुलाई कर अब तक का सर्वोच्च आंकड़ा हासिल किया. यह उपलब्धि मंडल के इतिहास में एक नया मील का पत्थर मानी जा रही है.