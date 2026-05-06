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8 और 9 मई को कर रहे हैं रेल की यात्रा तो ध्यान दें, यहां लगा है पावर ब्लॉक, कई ट्रेनें रद्द

मालदा रेल मंडल में फुट ओवर ब्रिज के निर्माण कार्य के लिए पावर ब्लॉक लगने वाला है जिसके चलते परिचालन पर असर होगा. पढ़ें-

पावर ब्लॉक से ट्रेनों के परिचालन पर असर
पावर ब्लॉक से ट्रेनों के परिचालन पर असर (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : May 6, 2026 at 5:13 PM IST

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मुंगेर : पूर्व रेलवे के मालदा रेल मंडल अंतर्गत सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन पर यात्री सुविधाओं के विस्तार के लिए 12 मीटर चौड़े फुट ओवर ब्रिज (एफओबी) का निर्माण कार्य तेज़ी से चल रहा है. इसी क्रम में अप एवं डाउन लाइन के बीच स्टील गर्डर लॉन्चिंग के महत्वपूर्ण कार्य को पूरा करने के लिए रेलवे प्रशासन ने ट्रैफिक एवं पावर ब्लॉक लेने का निर्णय लिया है.

पावर ब्लॉक से ट्रेनों के परिचालन पर असर : रेलवे प्रशासन के ट्रैफिक एवं पावर ब्लॉक लेने के फैसले के चलते भागलपुर-जमालपुर रेलखंड पर 8 और 9 मई तथा 9 और 10 मई 2026 की मध्यरात्रि में ट्रेनों का परिचालन अस्थायी रूप से प्रभावित रहेगा. यह फैसला सुरक्षा की दृष्टि से लिया गया है.

यात्री सुविधा के लिए अहम परियोजना : पूर्व रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शिबराम मांझी ने बताया कि सुल्तानगंज स्टेशन पर बन रहा नया फुट ओवर ब्रिज यात्रियों की आवाजाही को सुरक्षित और सुगम बनाने के उद्देश्य से तैयार किया जा रहा है.

''प्लेटफार्मों के बीच आवागमन में होने वाली असुविधा को देखते हुए यह परियोजना काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है. निर्माण कार्य के तहत भारी स्टील संरचनाओं को ट्रैक के ऊपर स्थापित करना है, जिसके कारण सुरक्षा की दृष्टि से ट्रैफिक एवं पावर ब्लॉक आवश्यक है.''- शिबराम मांझी, मुख्य जनसंपर्क अधिकारी, पूर्व रेलवे

रात में रहेगा ब्लॉक : रेलवे अधिकारियों के अनुसार, यह ब्लॉक रात 21:50 बजे से तड़के 02:20 बजे तक निर्धारित किया गया है. इस अवधि के दौरान इस खंड में ट्रेनों का परिचालन प्रभावित रहेगा. रेलवे प्रशासन का कहना है कि यह अस्थायी असुविधा भविष्य में यात्रियों को बेहतर सुविधा और सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने के लिए जरूरी है.

रद्द की गई ट्रेनें : ब्लॉक अवधि के कारण 8 एवं 9 मई 2026 को चलने वाली 73436/73435 जमालपुर–भागलपुर–जमालपुर डेमू ट्रेन को पूर्णतः रद्द कर दिया गया है. इससे दैनिक यात्रियों, विशेषकर कामकाजी लोगों और छात्र वर्ग को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है.

पुनर्निर्धारित ट्रेनों का संचालन : रेलवे प्रशासन ने कुछ प्रमुख ट्रेनों के समय में बदलाव किया है. 13031 हावड़ा–जयनगर एक्सप्रेस 8 व 9 मई को अपने निर्धारित समय से 3 घंटे विलंब से दोपहर 14:25 बजे हावड़ा से प्रस्थान करेगी. 13415 मालदा टाउन–पटना एक्सप्रेस 8 मई को 2 घंटे विलंब से रात 22:20 बजे मालदा टाउन से खुलेगी.

15743 बालुरघाट–भटिंडा एक्सप्रेस 8 मई को 2 घंटे विलंब से शाम 19:00 बजे चलेगी. वहीं 15733 बालुरघाट–भटिंडा एक्सप्रेस 9 मई को भी 2 घंटे विलंब से शाम 19:00 बजे बालुरघाट से रवाना होगी.

ब्लॉक से पहले और बाद की ट्रेनें : ब्लॉक शुरू होने से पहले 53441 देवघर–जमालपुर पैसेंजर और 13402 दानापुर–भागलपुर इंटरसिटी अंतिम ट्रेनें होंगी. वहीं ब्लॉक समाप्त होने के बाद 15743/15733 बालुरघाट–भटिंडा एक्सप्रेस, 13230 राजेंद्र नगर टर्मिनल–गोड्डा एक्सप्रेस और 18603 रांची–गोड्डा एक्सप्रेस पहली ट्रेनें होंगी.

यात्रियों को पूर्व रेलवे की सलाह : सीपीआरओ शिबराम मांझी ने यात्रियों से अपील की है कि वे यात्रा से पहले अपनी ट्रेन की अद्यतन स्थिति की जानकारी अवश्य प्राप्त कर लें. रात के समय यात्रा करने वाले यात्रियों को विशेष सतर्कता बरतने और स्टेशन पर समय से पहले पहुंचने की सलाह दी गई है.

जल्द बहाल होगा सामान्य परिचालन : भागलपुर–जमालपुर रेलखंड पूर्व रेलवे का एक महत्वपूर्ण मार्ग है, जहां प्रतिदिन बड़ी संख्या में यात्री और मालगाड़ियां संचालित होती हैं. ऐसे में इस ब्लॉक का असर न केवल स्थानीय बल्कि लंबी दूरी की ट्रेनों पर भी पड़ेगा. हालांकि रेलवे ने भरोसा दिलाया है कि कार्य निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा कर जल्द से जल्द सामान्य परिचालन बहाल किया जाएगा.

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