ETV Bharat / state

8 और 9 मई को कर रहे हैं रेल की यात्रा तो ध्यान दें, यहां लगा है पावर ब्लॉक, कई ट्रेनें रद्द

मुंगेर : पूर्व रेलवे के मालदा रेल मंडल अंतर्गत सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन पर यात्री सुविधाओं के विस्तार के लिए 12 मीटर चौड़े फुट ओवर ब्रिज (एफओबी) का निर्माण कार्य तेज़ी से चल रहा है. इसी क्रम में अप एवं डाउन लाइन के बीच स्टील गर्डर लॉन्चिंग के महत्वपूर्ण कार्य को पूरा करने के लिए रेलवे प्रशासन ने ट्रैफिक एवं पावर ब्लॉक लेने का निर्णय लिया है.

पावर ब्लॉक से ट्रेनों के परिचालन पर असर : रेलवे प्रशासन के ट्रैफिक एवं पावर ब्लॉक लेने के फैसले के चलते भागलपुर-जमालपुर रेलखंड पर 8 और 9 मई तथा 9 और 10 मई 2026 की मध्यरात्रि में ट्रेनों का परिचालन अस्थायी रूप से प्रभावित रहेगा. यह फैसला सुरक्षा की दृष्टि से लिया गया है.

यात्री सुविधा के लिए अहम परियोजना : पूर्व रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शिबराम मांझी ने बताया कि सुल्तानगंज स्टेशन पर बन रहा नया फुट ओवर ब्रिज यात्रियों की आवाजाही को सुरक्षित और सुगम बनाने के उद्देश्य से तैयार किया जा रहा है.

''प्लेटफार्मों के बीच आवागमन में होने वाली असुविधा को देखते हुए यह परियोजना काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है. निर्माण कार्य के तहत भारी स्टील संरचनाओं को ट्रैक के ऊपर स्थापित करना है, जिसके कारण सुरक्षा की दृष्टि से ट्रैफिक एवं पावर ब्लॉक आवश्यक है.''- शिबराम मांझी, मुख्य जनसंपर्क अधिकारी, पूर्व रेलवे

रात में रहेगा ब्लॉक : रेलवे अधिकारियों के अनुसार, यह ब्लॉक रात 21:50 बजे से तड़के 02:20 बजे तक निर्धारित किया गया है. इस अवधि के दौरान इस खंड में ट्रेनों का परिचालन प्रभावित रहेगा. रेलवे प्रशासन का कहना है कि यह अस्थायी असुविधा भविष्य में यात्रियों को बेहतर सुविधा और सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने के लिए जरूरी है.

रद्द की गई ट्रेनें : ब्लॉक अवधि के कारण 8 एवं 9 मई 2026 को चलने वाली 73436/73435 जमालपुर–भागलपुर–जमालपुर डेमू ट्रेन को पूर्णतः रद्द कर दिया गया है. इससे दैनिक यात्रियों, विशेषकर कामकाजी लोगों और छात्र वर्ग को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है.