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मलेरिया बना जानलेवा : हेल्थ मिनिस्टर ने की समीक्षा बैठक, अस्पताल में मरीजों से मिले, मर्दापोटी छात्रावास में मिले दो नए केस

किन छात्रों की हुई मौत ? कांकेर जिले के छात्रावासों में मलेरिया के केस ज्यादातर सामने आए हैं. बारिश के बाद अब मलेरिया का संक्रमण तेजी से बढ़ा है.जानकारी के अनुसार डोमाहर्रा गांव की 9 वर्षीय बालिका और मर्दापोटी छात्रावास का एक छात्र मलेरिया के कारण अपनी जान गवा चुके हैं. छात्रावास में छात्र की मौत के बाद स्वास्थ्य विभाग ने व्यापक जांच अभियान चलाया, जिसमें दो छात्रावासों के कुल 14 छात्र मलेरिया पॉजिटिव मिले.

'मलेरिया मुक्त बस्तर' अभियान को युद्धस्तर पर संचालित किया जा रहा है. किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी.अधिकारियों को साफ-सफाई, मच्छरजनित बीमारियों से बचाव और समय पर जांच के प्रति लोगों को लगातार जागरूक करने के भी निर्देश दिए- श्याम बिहारी जायसवाल, हेल्थ मिनिस्टर

छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के सचिव अमित कटारिया कांकेर पहुंचे. स्वास्थ्य मंत्री ने जिला पंचायत सभागार में कांकेर सहित बस्तर संभाग के सभी जिलों के स्वास्थ्य अधिकारियों और कर्मचारियों की समीक्षा बैठक लेकर मलेरिया की स्थिति, रोकथाम और उपचार व्यवस्थाओं का जायजा लिया. करीब दो घंटे तक चली बैठक में स्वास्थ्य मंत्री ने अधिकारियों को मलेरिया प्रभावित क्षेत्रों में सर्वे, जांच और उपचार अभियान तेज करने के निर्देश दिए. उन्होंने छात्रावासों, आश्रमों और संवेदनशील ग्रामीण इलाकों में विशेष निगरानी रखने, समय पर जांच, दवा वितरण और स्वास्थ्य सुविधाएं सुनिश्चित करने पर जोर दिया.

कांकेर : उत्तर बस्तर में बारिश के बाद अब मलेरिया का प्रकोप बढ़ रहा है. पिछले कुछ दिनों से दूरस्थ अंचलों और छात्रावासों में मलेरिया से जुड़े मामले सामने आए हैं. अब तक स्वास्थ्य विभाग ने मलेरिया से दो छात्रों की मौत की पुष्टि की है.वहीं 14 छात्रों में मलेरिया पॉजिटिव के लक्षण मिले हैं. इस तरह से स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन लगातार मलेरिया को लेकर अलर्ट पर है.उत्तर बस्तर कांकेर जिले में मलेरिया के बढ़ते प्रकोप और छात्रावासों में बच्चों की मौत के बाद राज्य सरकार पूरी तरह अलर्ट मोड पर है.

मलेरिया के गंभीर मामले सामने आए (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

मलेरिया का बढ़ रहा प्रकोप

कांकेर जिला के सीएमएचओ आरसी ठाकुर के मुताबिक जिले में मलेरिया का आउटब्रेक हुआ है.सभी ब्लॉक से एक दो करके मरीज आ रहे हैं. इसलिए हमने अपने स्वास्थ्य कर्मियों से तत्काल सभी गांव, मजरा टोला, छात्रावास खासकर हॉस्टल में जांच कराया है. उसमें कई मरीज पाए गए जिनमें मलेरिया के लक्षण देखने को मिले हैं.उसमें तत्काल उनका इलाज किया गया है.वहीं जिन लोगों की हालात थोड़ी ज्यादा खराब थी उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है. और ये जो समय है मौसम है जनसमान्य को बचकर रहने की जरुरत है.इसमें थोड़ी सावधानी बरतनी जरुरी है.क्योंकि ये समय मलेरिया ब्रीडिंग का है.ऐसे में जो नाली है, गड्ढे हैं उसमें पानी जमा होता है तो उसे पाटना अति आवश्यक है.क्योंकि पानी जमाव वाली जगहों पर मच्छरों के लार्वा बढ़ेंगे और उसमें मच्छर बढ़ेंगे.ऐसे में संक्रमण का स्तर बढ़ेगा.इसके लिए हमने एडवायजरी भी जारी की है.

मौसम संबंधित बीमारियों को लेकर दिए निर्देश (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

हम जागरुकता भी फैला रहे हैं कि मच्छरों से किस तरह से बचें.संक्रमण को रोकने के लिए साफ सफाई रखें,मच्छरदानी का इस्तेमाल इन दिनों में हर कोई करें.ताकि मच्छरों से जनित बीमारियां ना फैले.बाकी जो इंफेक्टेड लोग हैं जो लोग मलेरिया से प्रभावित हैं उन्हें चिन्हित करके इलाज किया जा रहा है. वहीं जिन्हें गंभीर समस्या हैं उन्हें अस्पताल में भर्ती करके इलाज करते हैं. हॉस्टल और जनसामान्य में पिछले दो दिनों में 14 लोगों में मलेरिया पॉजिटिव आया है.वहीं मर्दापुटी हॉस्टल में एक छात्र और धनेली कन्हार क्षेत्र में एक बच्ची की मौत हुई थी. दोनों ही बच्चों की मौत मलेरिया सिरेबेलियम के कारण हुई थी- आरसी ठाकुर, सीएमएचओ



मर्दापोटी छात्रावास में मिले दो नए केस

सीएमएचओ के मुताबिक संक्रमण की पुष्टि होते ही स्वास्थ्य विभाग की टीमें गांव-गांव पहुंचकर आश्रम-छात्रावासों के बच्चों की जांच कर रही हैं.साथ ही घर-घर जाकर लोगों की भी मलेरिया जांच की जा रही है. मर्दापोटी छात्रावास में निरीक्षण के दौरान दो बच्चे उल्टी-दस्त से पीड़ित मिले, वहीं एक शिक्षिका की भी अचानक तबीयत बिगड़ गई, जिन्हें तत्काल एम्बुलेंस से अस्पताल भेजा गया.

मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने की समीक्षा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

यहां पर दो छात्रावास हैं,जिसमें से हम लोगों ने अब तक 42 बच्चों की जांच की है.इनमें से दो छात्रों में मलेरिया के लक्षण मिले हैं.हमनें बच्चों को दवा दे दी है. ये फेल्सिफेरस मच्छरों के कारण फैल रहा है.दलदली जगह और जहां पर पानी का जमाव ज्यादा है उन जगहों पर मलेरिया ज्यादा फैल रहा है. इसके लिए हमको तेल छिड़कना है.ब्लीचिंग पाउडर छिड़कना है और कोशिश कीजिए कि ज्यादा से ज्यादा मच्छरदानी का इस्तेमाल करें- बुल्टी दास, एनएमएम



छात्रावासों में किए गए ज्यादा इंतजाम



बढ़ते संक्रमण को देखते हुए छात्रावासों में मच्छरों से बचाव के विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं. खिड़कियों में जालियां लगाई जा रही हैं, बच्चों को मच्छरदानी का उपयोग करने की सलाह दी गई है और आसपास के क्षेत्रों में दवा का छिड़काव कराया जा रहा है ताकि संक्रमण को फैलने से रोका जा सके.मर्दापोटी छात्रावास अधीक्षक की माने तो उनके यहां पर 21 तारीख से लगातार मलेरिया के मामले देखने को मिले हैं.

जांच के दौरान शिक्षिका भी मिली बीमार (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

हमारे यहां पर 21 तारीख से मलेरिया पॉजिटिव के केस सामने आ रहे हैं.21 तारीख को 4 लोगों में मलेरिया पॉजिटिव आया था.इसके बाद 22 तारीख को बीएमओ की टीम मौके पर आई और कैंप लगाकर जब जांच की तो दो और बच्चों में मलेरिया के लक्षण मिले.सभी बच्चों का मलेरिया किट से जांच की गई है. इसके बाद 24 तारीख की जो जांच हुई उसमें दो और बच्चों को मलेरिया पॉजिटिव आया.टोटल 10 बच्चों को मलेरिया की शिकायत मिली है. इनमें से 26 तारीख को एक बच्चे का डेथ हुआ था.तब से लेकर अब तक स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पर डटी हुई है और लगातार जांच हो रही है-यशवंत राम गुना, छात्रावास अधीक्षक, मर्दापोटी

जांच के दौरान मैडम की भी तबीयत बिगड़ी

आपको बता दें कि जांच के दौरान एक मैडम की भी तबीयत बिगड़ी थी. जिस पर छात्रावास अधीक्षक ने बताया कि मैडम की भी तबीयत खराब होने की बात सामने आई थी,जिसमें उनका स्वास्थ्य पहले से ही खराब है. उनका ब्रेन से रिलेटेड ट्रिटमेंट चल रहा है.वहीं हमने मच्छरदानियों की संख्या बढ़ा दी है. खिड़कियों में पहले से ही जाली लगी है,लेकिन अब डबल मच्छरदानी लगाया है. वहीं कुछ बच्चों को खाना खाने के बाद उल्टी की शिकायत हुई थी,उन्हें 108 एंबुलेंस बुलाकर अस्पताल भिजवाया गया है.

मर्दापोटी में मिले दो नए केस (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

सोमवार को विधायक ने किया था दौरा

आपको बता दें कि मामले की गंभीरता को देखते हुए सोमवार को स्थानीय विधायक ने प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया.उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश देते हुए बीमार बच्चों के बेहतर उपचार, ग्रामीणों की व्यापक जांच और मलेरिया नियंत्रण के लिए प्रभावी कदम उठाने के निर्देश दिए थे. लगातार बढ़ रहे मलेरिया के मामलों ने लोगों में एक बार फिर डर का माहौल पैदा कर दिया है. यदि संक्रमण की रफ्तार पर समय रहते नियंत्रण नहीं पाया गया, तो आने वाले दिनों में स्थिति और गंभीर हो सकती है.

छात्रावास में जानलेवा बना मलेरिया (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

मलेरिया से लड़ने के लिए इम्युनिटी पावर जरुरी

कई बार सामान्य मलेरिया खुद की इम्युनिटी पावर से भी ठीक हो जाता है. उचित मात्रा में सही दवा का उपयोग करने से भी मलेरिया ठीक होता है. फेलसीफेरम मलेरिया होने पर इंजेक्शन और डॉक्टर की निगरानी जरूरी है.



मलेरिया से बचाव और रोकथाम के उपाय



मलेरिया से बचाव के लिए आपको अपने घर के आसपास क्षेत्र में गंदा पानी को जमा होने से रोकना होगा. घर में या घर के आसपास नालियां खुली हों तो उसे ढंक दें. मलेरिया या फिर डेंगू से बचाव का सबसे अच्छा तरीका मच्छरदानी लगाकर सोना है. खुली त्वचा पर एंटी मॉस्किटो क्रीम लगा सकते हैं. घर के दरवाजों और खिड़कियों पर जालियां लगाकर रखें. अपनी त्वचा को ढंकने के लिए फुल पैंट और फुल स्लीव वाले कपड़े पहन सकते हैं.

मलेरिया के बढ़ते मामलों को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट, विधायक ने पीड़ित बच्चों से की मुलाकात

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