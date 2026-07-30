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कवर्धा के गांवों में मलेरिया का प्रकोप, अबतक 20 हजार ग्रामीणों की जांच, करीब 45 मरीज

ग्रामीणों के मुताबिक अब तक गांव के पांच लोगों की मौत हो चुकी है. हालांकि स्वास्थ्य विभाग ने मलेरिया से मौत की पुष्टि नहीं की.

MALARIA OUTBREAK IN KAWARDHA
कवर्धा में मलेरिया (ETV Bharat Chhattisgarh)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : July 30, 2026 at 1:47 PM IST

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कवर्धा: बैगा बाहुल्य गांव मुड़वाही सहित आसपास के गांवों में मलेरिया का प्रकोप है. करीब 15 दिनों से गांवों में लगातार मलेरिया के मरीज मिल रहे हैं. स्वास्थ्य विभाग इन गांवों में विशेष जांच अभियान चला रहा है, जिसमें अब तक 40 से 45 लोगों में मलेरिया की पुष्टि हुई है. ग्रामीणों का दावा है कि हाल के दिनों में पांच लोगों की मौत भी हुई है, हालांकि स्वास्थ्य विभाग ने इन मौतों को मलेरिया से जोड़ने की पुष्टि नहीं की है.

गांवों में मिल रहे मलेरिया के मरीज

बारिश के मौसम में बोड़ला ब्लॉक के मुडवाही,सोनवानी, जामुनपानी, बहानाखोदरा और बालसमुंद गांवों में बुखार और मलेरिया के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ी है. ऐसे में स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट हो गया है. गांवों में विशेष स्वास्थ्य शिविर लगाकर बड़े स्तर पर जांच अभियान शुरू किया गया. अब तक 20 हजार से ज्यादा ग्रामीणों की जांच की जा चुकी है. संक्रमित मरीजों में बच्चों की संख्या भी शामिल है, जिससे ग्रामीणों की चिंता और बढ़ गई है.

बैगा बाहुल्य गांव में मलेरिया के मरीज मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव पहुंची (ETV Bharat Chhattisgarh)

स्वास्थ्य विभाग की टीम कर रही जांच

स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक 20 मरीजों को झलमला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया था.इनमें से अधिकांश मरीज स्वस्थ होकर अपने घर लौट चुके हैं, जबकि कुछ का इलाज अभी जारी है. विभाग का कहना है कि गांव में नियमित स्वास्थ्य शिविर लगाए जा रहे हैं और चिकित्सा टीम लगातार निगरानी कर रही है.

घर घर पहुंच रही स्वास्थ्य विभाग की टीम

बीएमओ डॉ. पुरुषोत्तम ने बताया कि संक्रमित मरीजों का उपचार किया जा रहा है. ग्रामीणों को साफ-सफाई बनाए रखने, मच्छरों से बचाव करने, मच्छरदानी का उपयोग करने और उबालकर पानी पीने की सलाह दी जा रही है. भर्ती मरीजों की स्थिति में लगातार सुधार हो रहा है और गांव में दवा वितरण और सर्वे का काम भी जारी है.

बारिश के समय हर साल मलेरिया के केस मिलते हैं. 8-10 गांवों में मरीज मिल रहे हैं. 15 दिनों में हमने करीब 20 हजार लोगों की जांच की है. 40-45 मरीज मिले थे. बहुत लोगों को दवाई खिलाकर ठीक कराया गया है. कुछ मरीज भर्ती किए गए हैं. जो मरीज दवाई का पूरा डोज ले रहे हैं, वो ठीक हो रहे हैं. जो लोग दवाई नहीं ले रहे हैं, उनको स्वास्थ्य विभाग की टीम घर घर जाकर दवाई खाने की सलाह दे रही है. मितानिन लगातार मॉनिटरिंग कर रहीं हैं. 8-10 टीम लगातार स्वास्थ्य जांच कर रही है-पुरुषोत्तम राजपूत, BMO, बोड़ला

स्वास्थ्य विभाग की टीम तैनात

फिलहाल स्वास्थ्य विभाग की टीम मुड़वाही गांव में तैनात है. लगातार सामने आ रहे मामलों को देखते हुए प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए है.बीएमओ ने बताया कि मितानिन, सुपरवाइजर, प्रशिक्षक, पुरुष स्वास्थ्य कार्यकर्ता गांव के सभी घरों में जाकर जांच कर रहे हैं और जिन्हें जरूरत है, उन्हें अस्पताल में भर्ती करा रहे हैं. पूरी टीम मुस्तैद है.

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