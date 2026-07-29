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कवर्धा के बैगा बाहुल्य मुड़वाही गांव में मलेरिया का प्रकोप, 35 का हो रहा इलाज

गांव में मलेरिया फैलने की खबर जैसे ही कबीरधाम स्वास्थ्य विभाग के पास पहुंची, टीम तुरंत गांव पहुंची और जांच शिविर लगाया.

MALARIA OUTBREAK IN KABIRDHAM
कवर्धा मलेरिया (ETV Bharat Chhattisgarh)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : July 29, 2026 at 11:30 AM IST

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कवर्धा: कबीरधाम जिले के बैगा बाहुल्य ग्राम मुड़वाही में मलेरिया फैलने से स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है. पिछले करीब 15 दिनों से गांव में लगातार मलेरिया के मामले सामने आ रहे हैं. सूचना मिलते ही स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव पहुंची और विशेष स्वास्थ्य शिविर लगाकर बड़े पैमाने पर जांच अभियान शुरू किया.

गांव के 35 लोगों को मलेरिया

बोड़ला विकासखंड के बीएमओ डॉ. पुरुषोत्तम ने बताया कि मलेरिया फैलने की सूचना मिलते ही स्वास्थ्य विभाग की टीम ने गांव में व्यापक जांच अभियान चलाया. स्वास्थ्य विभाग ने गांव में अब तक 1270 से ज्यादा ग्रामीणों की जांच कर रही है. जांच के दौरान 35 लोगों में मलेरिया की पुष्टि हुई है. इनमें 20 मरीजों को झलमला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कर इलाज किया जा रहा है, जबकि अन्य मरीजों का इलाज गांव में स्वास्थ्य टीम की निगरानी में चल रहा है. संक्रमित मरीजों में 5 से 6 बच्चे भी शामिल हैं.

MALARIA OUTBREAK IN KABIRDHAM
गांव पहुंची स्वास्थ्य विभाग की टीम (ETV Bharat Chhattisgarh)

सभी मरीजों की स्थिति में सुधार हो रहा है. गांव में लगातार स्वास्थ्य शिविर लगाकर इलाज और निगरानी की जा रही है-डॉ. पुरुषोत्तम, बीएमओ, बोड़ला विकासखंड

ग्रामीणों के अनुसार, गांव में हाल के दिनों में अलग अलग बीमारियों से तीन लोगों की मौत भी हुई है. हालांकि स्वास्थ्य विभाग ने इन मौतों को मलेरिया से जोड़कर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की है और मामले की निगरानी जारी होने की बात कही है.

MALARIA OUTBREAK IN KABIRDHAM
1270 से ज्यादा ग्रामीणों की जांच (ETV Bharat Chhattisgarh)

बारिश के मौसम में मुड़वाही में मलेरिया का खतरा

जानकारी के मुताबिक मुड़वाही गांव में हर साल बारिश के मौसम में मलेरिया का खतरा बढ़ जाता है. इसे देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने गांव में लगातार स्वास्थ्य शिविर लगाने, दवाइयों का वितरण करने और मरीजों की नियमित निगरानी करने की व्यवस्था की है. साथ ही ग्रामीणों को साफ-सफाई बनाए रखने, नालियों की नियमित सफाई करने, मच्छरों से बचाव के उपाय अपनाने और साफ और उबला पानी पीने के लिए जागरूक किया जा रहा है.

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