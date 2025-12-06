ETV Bharat / state

रियलिटी टैलेंट शो में रतलाम के मलखंब ग्रुप का कमाल, परफॉर्मेंस देख दंग रह गए मलाइका और नवजोत सिंह सिद्धू

भारत के अति प्राचीन खेल मलखंब को नए अंदाज में दुनिया के सामने पेश कर रहे रतलाम के जवाहर व्यायाम शाला के युवा खिलाड़ी.

JAWAHAR VYAYAM SHALA RATLAM
रतलाम की जवाहर व्यायाम शाला में जिंदा है मलखंब (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : December 6, 2025 at 8:27 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

रतलाम: रियलिटी टैलेंट शो में रतलाम के जवाहर मलखंब के युवाओं ने हैरतअंगेज करतब कर लोगों की वाहवाही बटोरी है. टैलेंट शो के जज मलाइका अरोड़ा और नवजोत सिंह सिद्धू युवाओं के करतब देखकर हैरत में पड़ गए. मल्लखंब की कला, शक्ति, संतुलन और टीमवर्क का शानदार प्रदर्शन करने वाले दल का नेतृत्व जितेन्द्र सिंह राणावत कर रहे हैं, जो देश विदेश में मलखंब के करतब का प्रदर्शन कर चुके हैं.

मलखंब के खेल को आगे बढ़ा रही रतलाम की युवा पीढ़ी

मलखंब के खेल को यह टीम अंतरराष्ट्रीय मंच और सांस्कृतिक समिट में भी प्रदर्शित कर चुकी है. इसके बाद रियलिटी टैलेंट शो में रतलाम की इन मलखंब प्रतिभाओं को एंट्री मिली है. भारत के अति प्राचीन खेल मलखंब को नए अंदाज में दुनिया के सामने पेश करने का काम रतलाम के जवाहर व्यायाम शाला के युवा खिलाड़ी कर रहे हैं. दुनिया के अलग-अलग जिमनास्टिक कलाओं को भी मात देने वाले मलखंब की हैरतंगेज करने वाली कलाओं को दिखाकर मलखंब के खिलाड़ी इस प्राचीन विरासत को फिर से जिंदा कर रहे हैं.

इस टीम को लीड कर रहे जितेंद्र राणावत और अर्जुन सिसोदिया ने बताया कि यहां के मलखंब खिलाड़ियों ने मलेशिया, दुबई और अबू धाबी में भी टैलेंट और कल्चरल समिट में रतलाम का नाम रोशन किया है. टीम का उद्देश्य है कि भारत के पारंपरिक खेल मल्लखंब को नई पीढ़ी और पूरे देश के सामने आधुनिक और आकर्षक रूप में प्रस्तुत किया जाए.

टीवी पर लाइव परफॉर्मेंस देंगे रतलाम के युवा खिलाड़ी

जवाहर व्यायाम शाला के संचालक गौरव जाट एवं वैभव जाट ने बताया कि रतलाम जैसे छोटे शहर के बच्चे और युवा राष्ट्रीय मंच पर टैलेंट शो में हिस्सा ले रहे हैं. मध्य प्रदेश के रतलाम लिए यह गौरव की बात है क्योंकि मलखंब मध्य प्रदेश का राजकीय खेल भी है. व्यायामशाला के राजीव रावत ने बताया कि रतलाम की प्रतिभाओं का यह शानदार प्रदर्शन लोग सोनी टीवी पर रविवार रात 9 बजे लाइव देख सकते हैं.

इस टीम में अर्जुन सिसोदिया, दीपक सोलंकी, यज्ञेश व्यास, राहुल पांचाल, पुनीत पांचाल, अंश सोलंकी, मयूर पाल, शशांक राठौर, युवराज पाटीदार, हीना डागर, रैना शर्मा, एकता सोलंकी, श्रुति गुप्ता, श्रद्धा जाधव, डिंपल शर्मा शामिल हैं जो इससे पूर्व भी अंतरराष्ट्रीय मंच पर मलखंब की प्रतिभा का परिचय करवा चुके हैं.

TAGGED:

MADHYA PRADESH STATE GAME MALKHAMB
RATLAM MALLAKHAMB GROUP
RATLAM NEWS
INDIAN ANCIENT GAME MALKHAMB
JAWAHAR VYAYAM SHALA RATLAM

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.