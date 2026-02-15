ETV Bharat / state

ग्रोथ सेंटर बदल रहा पहाड़ की तस्वीर, आत्मनिर्भर हो रही ग्रामीण महिलाएं, जानिये कैसे हो रहा कमाल

रुद्रप्रयाग: उत्तराखंड सरकार की महिला सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता की सोच अब जमीन पर स्पष्ट दिखाई देने लगी है. ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए चलाई जा रही योजनाएं पहाड़ी क्षेत्रों में सकारात्मक बदलाव ला रही है. इसका सशक्त उदाहरण जनपद रुद्रप्रयाग के दूरस्थ क्षेत्र मक्कूमठ में देखने को मिल रहा है. यहां महिलाओं द्वारा संचालित आधुनिक ग्रोथ सेंटर आज ग्रामीण आजीविका का मजबूत आधार बन चुका है.

राष्ट्रीय आजीविका मिशन से मिली नई उड़ान: मक्कूमठ में स्थापित यह ग्रोथ सेंटर राष्ट्रीय आजीविका मिशन (एनआरएलएम) के अंतर्गत आस्था ग्राम संगठन से जुड़ी महिलाओं के सहयोग से विकसित किया गया है. इस केंद्र ने न केवल महिलाओं को रोजगार दिया है, बल्कि उन्हें स्वरोज़गार से जोड़कर आत्मसम्मान और आत्मविश्वास भी प्रदान किया है. ग्रोथ सेंटर में महिलाएं स्थानीय प्राकृतिक संसाधनों का बेहतर उपयोग करते हुए माल्टा, संतरा और बुरांश जैसे पहाड़ी फलों से जूस तैयार कर रही हैं. इसके साथ ही आम, मिर्च, लिंगुड़ा और आंवला जैसे उत्पादों से अचार का प्रसंस्करण कर बाज़ार में पहाड़ी उत्पादों की एक अलग पहचान बना रही हैं.

15 लाख की प्रोसेसिंग यूनिट से बढ़ी उत्पादन क्षमता: महिलाओं के कार्य को और अधिक सशक्त बनाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत लगभग 15 लाख रुपये की लागत से एक आधुनिक प्रोसेसिंग यूनिट भी स्थापित की गई है. इस यूनिट के माध्यम से उत्पादों की गुणवत्ता, पैकेजिंग और उत्पादन क्षमता में उल्लेखनीय सुधार हुआ है. जिससे बाज़ार में इन उत्पादों की मांग लगातार बढ़ रही है.वर्तमान में इस ग्रोथ सेंटर में 10 महिलाएं नियमित रूप से कार्यरत हैं, जो अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के साथ-साथ अन्य महिलाओं के लिए भी प्रेरणा बन रही हैं.



अब तक 5 लाख की आय, महिलाओं में बढ़ा आत्मविश्वास: इस पहल की सफलता को लेकर ऊखीमठ की खण्ड विकास अधिकारी अनुष्का ने बताया कि ग्रोथ सेंटर से जुड़ी महिलाएं अब तक लगभग 5 लाख रुपये तक की आय अर्जित कर चुकी हैं. उन्होंने कहा कि ब्लॉक प्रशासन की पूरी टीम स्थानीय महिलाओं को स्वरोज़गार से जोड़ने और उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है. उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि भविष्य में क्षेत्र की जरूरतों को देखते हुए और अधिक ग्रोथ सेंटर स्थापित करने की योजना पर कार्य किया जा रहा है, ताकि अधिक से अधिक महिलाओं को इसका लाभ मिल सके.