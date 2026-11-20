मकराना में हादसा: पैदल घूमने निकले सेवानिवृत्त एडिशनल एसपी को बाइक ने मारी टक्कर, मौत
Makrana Road Accident: पुलिस ने रिपोर्ट के आधार पर मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है.
Published : November 20, 2026 at 4:13 PM IST
डीडवाना-कुचामन: जिले के मकराना शहर के जूसरी बाईपास रोड पर शुक्रवार को दर्दनाक सड़क हादसा हो गया. घर से पैदल निकले सेवानिवृत्त अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गुमान सिंह मेड़तिया को तेज रफ्तार बाइक ने पीछे से टक्कर मार दी. हादसे में वे गंभीर रूप से घायल हो गए. उन्हें राजकीय अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.मकराना थानाधिकारी पंकज कुमार ने बताया- पुलिस ने रिपोर्ट के आधार पर मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है.
पैदल घूमने के लिए निकले थे: पुलिस थाना मकराना में दी गई रिपोर्ट के अनुसार, भूपेंद्र सिंह मेड़तिया ने बताया कि उनके पिताजी सेवानिवृत्त अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गुमान सिंह मेड़तिया रोजाना की तरह शुक्रवार को अपने घर जूसरी से पैदल घूमने के लिए निकले थे. बाद में परिजनों को सूचना मिली कि उनका एक्सीडेंट हो गया है.
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पीछे से तेज रफ्तार बाइक ने मारी टक्कर: भूपेंद्र सिंह मेड़तिया ने बताया- सूचना मिलते ही बाईपास रोड पर पहुंचे. वहां पता चला कि वे सड़क पर अपनी साइड में पैदल चल रहे थे, तभी पीछे से आ रही मोटरसाइकिल के चालक ने तेज गति व लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाते हुए उन्हें पीछे से टक्कर मार दी. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि वे सड़क पर गिर गए और उनके सिर के पिछले हिस्से में गंभीर चोट आई. परिजन उन्हें तुरंत मकराना के राजकीय चिकित्सालय लेकर पहुंचे, जहां जांच के बाद चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.
बाइक चालक के खिलाफ कार्रवाई की मांग: भूपेंद्र सिंह ने मकराना थानाधिकारी को लिखित रिपोर्ट पेश कर लापरवाह बाइक चालक के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है. पुलिस ने रिपोर्ट के आधार पर मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है.पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों के सुपुर्द कर दिया है.
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