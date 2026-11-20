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मकराना में हादसा: पैदल घूमने निकले सेवानिवृत्त एडिशनल एसपी को बाइक ने मारी टक्कर, मौत

सेवानिवृत्त अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गुमान सिंह मेड़तिया ( ETV Bharat Didwana-Kuchaman )

डीडवाना-कुचामन: जिले के मकराना शहर के जूसरी बाईपास रोड पर शुक्रवार को दर्दनाक सड़क हादसा हो गया. घर से पैदल निकले सेवानिवृत्त अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गुमान सिंह मेड़तिया को तेज रफ्तार बाइक ने पीछे से टक्कर मार दी. हादसे में वे गंभीर रूप से घायल हो गए. उन्हें राजकीय अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.मकराना थानाधिकारी पंकज कुमार ने बताया- पुलिस ने रिपोर्ट के आधार पर मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है.