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मकराना पुलिस की बड़ी कार्रवाई, ऑनलाइन गेमिंग व साइबर ठगी गिरोह के 3 आरोपी गिरफ्तार

मकराना थाना प्रभारी पंकज कुमार ने बताया कि पुलिस मुख्यालय द्वारा चलाए जा रहे विशेष अभियान एवं महानिरीक्षक पुलिस, अजमेर रेंज के आदेशानुसार डॉ. प्यारे लाल शिवरान, पुलिस अधीक्षक जिला डीडवाना-कुचामन के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक परबतसर भुपेन्द्र शर्मा तथा वृताधिकारी मकराना विक्की नागपाल के सुपरविजन में पुलिस थाना मकराना की टीम ने कार्रवाई की.

डीडवाना-कुचामनसिटी: ऑनलाइन गेमिंग और साइबर ठगी के मामले में डीडवाना-कुचामन जिले के मकराना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया तथा कई लैपटॉप, मोबाइल फोन, सिम कार्ड व हिसाब-किताब की डायरी जब्त की.

14 एंड्रॉयड मोबाइल फोन जब्त: एसआई प्रेमाराम मय जाप्ता के साथ गांव मनाना में लोरोली रास्ता पर एक खेत पर अवैध गतिविधियों की सूचना मिलने पर दबिश दी गई. इस दौरान जितेन्द्र सिंह निवासी नागौर, महेन्द्र चौहान निवासी थाना खुनखुना तथा ओमपुरी निवासी नागौर को गिरफ्तार किया गया. आरोपियों के कब्जे से 14 एंड्रॉयड मोबाइल फोन, एक लैपटॉप तथा हिसाब-किताब की डायरी जब्त की गई. जब्त सामान की अनुमानित बाजार कीमत करीब 15 लाख रुपये बताई गई है.

बैंक खाते किराए पर खरीदते थे: थाना प्रभारी पंकज कुमार ने बताया कि प्रारंभिक जांच में सामने आया कि आरोपी अज्ञात लोगों को पैसे का लालच देकर उनके बैंक खाते किराए पर खरीदते थे. इन खातों में ऑनलाइन साइबर फ्रॉड की राशि जमा करवाकर निकालते थे. फर्जी मोबाइल, फर्जी सिम, फर्जी टेलीग्राम, व्हाट्सएप, बिजनेस व्हाट्सएप व फेसबुक आईडी के जरिए भोले-भाले लोगों को लिंक भेजकर ऑनलाइन गेमिंग-बुकी के नाम पर ठगी करते थे.

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