मकराना में आवारा जानवरों का आतंक: विधायक गैसावत ने नगर परिषद के खिलाफ खोला मोर्चा, दिया धरना
आवारा जानवरों के खिलाफ कार्रवाई करने सहित अन्य मांगों को लेकर मकराना विधायक जाकिर हुसैन गैसावत ने नगर परिषद पर धरना दिया.
Published : May 11, 2026 at 3:34 PM IST
कुचामनसिटी/मकराना: डीडवाना जिले के मकराना में आवारा पशुओं के बढ़ते आतंक से आमजन की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा पैदा हो गया है. पिछले दिनों ही आवारा सांडों के हमले में एक मासूम बच्ची सहित कई लोग घायल हो चुके हैं. इसके विरोध में सोमवार को मकराना विधायक जाकिर हुसैन गैसावत ने मोर्चा खोल दिया. विधायक पीड़ित घायल बच्ची और लोगों को साथ लेकर नगर परिषद कार्यालय पहुंचे और धरना-प्रदर्शन किया. इस दौरान उन्होंने नगर परिषद पर लापरवाही बरतने और क्षेत्र के लोगों को आवारा जानवरों के बीच मरने के लिए छोड़ देने का आरोप लगाया. साथ ही नगर परिषद आयुक्त एवं प्रशासक के नाम नायब तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा.
विधायक गैसावत ने कहा कि मकराना शहर की सड़कों पर खुले घूमते आवारा एवं बेसहारा सांड और श्वान लोगों के लिए खतरा बने हुए हैं. इनसे यातायात में भी बाधा उत्पन्न हो रही है. ये जानवर सड़कों पर आपस में लड़ते रहते हैं, जिसकी चपेट में आकर अनेकों लोग घायल हो चुके हैं. इन जानवरों के कारण पूर्व में भी कई बार दुर्घटनाएं हो चुकी हैं, जिनमें दर्जनों लोग अपनी जान गंवा चुके हैं या गंभीर रूप से घायल हो गए हैं.
पढ़ें: दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर आवारा पशुओं से चालक हुए परेशान, हादसे का बढ़ा खतरा
विधायक ने कहा कि पिछले दिनों मासूम बच्ची फायज़ा बानो पर एक सांड ने हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया. यह घटना बेहद दुखद एवं चिंताजनक है तथा प्रशासनिक लापरवाही और नगर परिषद की विफल व्यवस्था को उजागर करती है. उन्होंने कहा कि बार-बार नगर परिषद प्रशासन एवं संबंधित अधिकारियों को अवगत कराने के बावजूद आज तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं होना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है. नगर परिषद की लापरवाही से आवारा पशुओं द्वारा आमजन की जान और माल को नुकसान होना आम बात हो गई है.
ये रखी मांगे: विधायक ने नायब तहसीलदार को सौंपे ज्ञापन में कहा कि मकराना शहर में विशेष अभियान चलाकर आवारा पशुओं को तत्काल बाहर किया जाए. जान-माल के नुकसान से प्रभावित पीड़ितों को उचित मुआवज़ा दिया जाए. सांड के हमले में घायल बच्ची तथा अन्य पीड़ितों के उपचार का पूरा खर्च प्रशासन द्वारा वहन किया जाए. लापरवाह कर्मचारियों एवं अधिकारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए. संबंधित लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए.
ये भी पढ़ें: भरतपुर में मंदिर से लौट रहा था व्यक्ति, सांड़ों ने चपेट में ले लिया..इलाज के दौरान तोड़ा दम
बड़े विरोध प्रदर्शन की चेतावनी: विधायक गैसावत ने चेतावनी दी कि यदि शीघ्र ही इस गंभीर समस्या का स्थायी समाधान नहीं किया गया, तो जनता की सुरक्षा और अधिकारों के लिए बड़ा विरोध प्रदर्शन किया जाएगा. मकराना नगर परिषद आयुक्त श्रवणराम चौधरी ने कहा कि विधायक द्वारा दिए गए ज्ञापन को लेकर प्रशासन गंभीर है. अलग-अलग टीमें लगाई गई हैं और कई स्थानों से आवारा पशुओं को पकड़ा भी गया है. जल्द ही शहर से सभी आवारा पशुओं को पकड़ लिया जाएगा.